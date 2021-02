Les bannières Redmi K40 révèlent que la série comprendra des panneaux OLED Samsung E4 à 120 Hz

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’événement de dévoilement de Xiaomi le 25 février pour la série d’appareils Redmi K40, de plus en plus d’affiches officielles apparaissent en ligne pour servir de petits teasers astucieux. Hier, nous avons examiné de près la configuration de la triple caméra AI à l’arrière de ce que nous ne pouvons que supposer sera le Redmi K40 Pro. Aujourd’hui apporte une autre affiche officielle, révélant cette fois que la famille K40 utilise les nouveaux panneaux OLED en matériau E4 de Samsung.





Bannière Redmi K40

Pour ceux d’entre vous qui se demandent exactement ce que cela signifie, en termes simples, E4 désigne une nouvelle génération de matériaux que Samsung utilise pour fabriquer ces écrans à diodes électroluminescentes organiques. Des matériaux qui se traduisent par des niveaux de luminosité plus élevés, un contraste et une précision des couleurs améliorés, tout en économisant de l’énergie. Les détails techniques vraiment approfondis sur la technologie sont certes un peu rares, mais nous savons que le Xiaomi Mi 11 utilise notamment un panneau E4 Samsung OLED, qui a été jugé excellent par DisplayMate. Les vivo X60 et X60 Pro utilisent également la technologie et la rumeur dit que le Meizu 18 le sera également.

Une autre bannière officielle a confirmé que le taux de rafraîchissement de 120 Hz sera également une chose.











Plus de bannières Redmi K40

D’après une récente liste de certification TENAA, au moins quelques modèles Redmi K40 comporteront des écrans OLED plats, vraisemblablement de cette variété E4, ainsi que des scanners d’empreintes digitales intégrés et un seul trou de perforation centré pour une caméra selfie . Cependant, il convient de noter qu’il y a des discussions sur un éventuel troisième modèle bas de gamme – le Redmi K40S, qui pourrait inclure quelques déclassements à cet égard, par rapport au K40 Pro et au vanilla K40.











Xiaomi Redmi K40

Une autre fuite a également suggéré que seul le K40 Pro sera basé sur le chipset phare Snapdragon 888, tandis que le K40 standard devra se contenter du Snapdragon 870. Les listes TENAA ont également mentionné une batterie de 4500 mAh et Android 11. Et des informations sur La RAM LPDDR5, le stockage UFS 3.1, le Wi-Fi 6 et le chargement de 33W ont tous été lancés. Cependant, encore une fois, nous ne pouvons pas être sûrs que cela s’applique à tous les modèles de la famille K40.

Quoi qu’il en soit, avec le 25 février au coin de la rue et un flux constant de bannières teasers à venir, nous devrions avoir toutes les informations assez tôt.

Source 1 (en chinois) | Source 2 (en chinois) | Source 3 (en chinois) | Via 1 | Via 2