Les banlieusards révèlent leurs plus grands épouvantails des transports publics – êtes-vous un délinquant en série ?

Les COMMUTERS ont révélé leurs plus gros bobos des transports en commun, y compris les «épandeurs d’hommes», les pieds sur les sièges et les mangeurs de nourriture malodorants.

Un sondage auprès de 1 000 adultes qui utilisent les bus, les trains, les tramways, le métro ou les bateaux pour se rendre à leur lieu de travail a révélé que 50 % considèrent que leur trajet est la pire partie de leur journée.

Les Britanniques ont révélé leurs principaux épouvantails des transports publics Crédit : Getty

D’autres reproches incluent les co-voyageurs monopolisant les sièges avec leurs sacs, les autres navetteurs ayant des conversations graphiques très bruyantes et devant se tenir sous les aisselles de quelqu’un.

Bien que 48% admettent qu’ils ont eux-mêmes commis de tels faux pas.

La recherche a été commandée par Virgin Trains Ticketing, une plate-forme de réservation qui récompense les passagers avec des points pouvant être échangés contre des «gâteries quotidiennes», des vols et des expériences.

Le directeur Mark Plowright a déclaré : « Faire la navette est une nécessité pour de nombreux adultes qui travaillent et, comme le montre la recherche, c’est souvent la source de beaucoup de frustration.

“Mais cela ne devrait pas être un tel cauchemar – en effet, les voyageurs sont susceptibles d’avoir beaucoup de choses qu’ils apprécient au cours de leur voyage, c’est juste que certains événements peuvent gâcher ce qui devrait être un moment de détente.”

L’étude a également révélé que le trajet typique en transports en commun dure 41 minutes – et en moyenne 36% de celui-ci est passé à se sentir irrité.

Cela représente un peu moins d’une demi-heure au total chaque jour – aller-retour – ou deux heures et demie par semaine de travail.

Cela pourrait expliquer en partie pourquoi 61 % pensent que les navetteurs devraient bénéficier de plus d’incitations à utiliser les transports publics.

Bien que 41 % ne le sachent pas, certains opérateurs ferroviaires organisent des programmes de récompense de points de fidélité.

Cette constatation est apparue à un moment où 67% ont déclaré qu’ils comptaient sur de tels régimes pour aider à contrer autant que possible les coûts de la vie quotidienne.

De plus, l’étude réalisée via OnePoll a révélé que 26% ont l’intention de rechercher des moyens moins chers de se rendre au travail au cours des prochains mois.

Et 21% des personnes interrogées ont l’intention de se rendre au travail davantage dans les mois à venir – pour économiser sur les coûts de chauffage et d’électricité à la maison.

Mark Plowright a ajouté : « Il est compréhensible que les navetteurs souhaitent être davantage incités à utiliser les transports en commun.

“D’une part, ils dépensent beaucoup de temps et d’argent sur ces moyens de se rendre au travail et d’en revenir – nous espérons que nous pourrons rendre les journées un peu plus lumineuses avec Virgin Trains Ticketing et un tas de points pour chaque voyage réservé.”