Robert Nisbet, du Rail Delivery Group, qui représente les compagnies ferroviaires, a déclaré que les entreprises avaient augmenté le nettoyage et encouragé la distanciation sociale pour aider les passagers à se sentir en sécurité.

Il a ajouté: «Le moment venu, nous voulons faire plus pour inciter les gens à reprendre le train au profit des passagers, de l’environnement et des entreprises de toute la Grande-Bretagne.»

Il a dit que de nombreux navetteurs prévoient peut-être de travailler à domicile plus souvent à l’avenir et que l’organisation travaille avec le gouvernement pour introduire des abonnements flexibles pour donner aux travailleurs une meilleure valeur.

Il semblerait que les ministres et l’industrie discutent de l’introduction de billets de trois jours.

Un porte-parole du DfT a déclaré que sa priorité était la sécurité des passagers et du personnel ferroviaire et qu’il avait fourni des milliards pour soutenir les opérateurs.

David Sidebottom, directeur du chien de garde des passagers Transport Focus, a déclaré que les clients avaient commencé à se sentir plus en sécurité dans le train et avaient effectué davantage de voyages de loisirs entre juillet et septembre. Ces voyages «non essentiels» ont à nouveau décliné, a-t-il ajouté.