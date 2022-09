Les Bangaloriens soulignent que c’est la même histoire partout

De fortes pluies ont frappé des quartiers de Delhi jeudi. Selon les prévisions d’IMD, de légères pluies sont également probables à Delhi vendredi et au cours du week-end également. Alors que peu ont profité du temps agréable, beaucoup ont dû lutter en raison de l’engorgement. Au milieu du chaos, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter et ont comparé l’état de Delhi à celui de Bengaluru. Les gens ont souligné que c’est exactement la même chose partout.

“haha ! Ce n’est pas la Silicon City mais la capitale, IIT Delhi pour être précis. Pourquoi les ‘migrants’ de namma bengaluru devraient-ils s’amuser », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Où sont ceux qui dénigraient Bangalore ? Chaque ville flippante, c’est la même histoire inondée. Développement au hasard et changements climatiques, ces choses vont se produire régulièrement. Voici quelques tweets :

haha ! Ce n’est pas la Silicon City mais la capitale, IIT Delhi pour être précis. Pourquoi les « migrants » de Namma Bengaluru devraient-ils s’amuser ?#DelhiRains #ArvindKejriwal ji au moins s’il vous plaît prenez soin de votre fils à l’IIT.#bengalururains #iitdelhi pic.twitter.com/4pTgfM34Tv – Basavaraj Dindur (@ Dindur17) 22 septembre 2022

Où sont ces Nordistes qui voulaient quitter BLR ? https://t.co/a1JkbHM0hT — ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (@WengerBhakt) 22 septembre 2022

Où sont ceux qui dénigraient Bangalore ? Chaque ville flippante, c’est la même histoire inondée. Développement au hasard En plus des changements climatiques, ces choses vont se produire régulièrement. https://t.co/miijgIjMuQ — Hemisha હેમિશા (@hmaroliadsilva) 22 septembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt en mai, certaines parties de la capitale nationale ont reçu des tempêtes de grêle et des précipitations. Les habitants des quartiers Rohini, Pitampura et Paschim Vihar de la ville ont signalé des orages de grêle vers 14 heures, ainsi que des pluies et des vents violents. En outre, le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte jaune et a averti d’une tempête de poussière, d’un orage ou d’une tempête de grêle avec des vents soufflant jusqu’à 50 kilomètres par heure à Delhi. Il a ensuite mis à jour l’alerte dans la catégorie orange. Bengaluru Twitter n’avait eu un flex similaire que récemment, et maintenant c’est au tour de Delhi.

Delhi a également connu un ciel couvert et de légères pluies dans la plupart des endroits mercredi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici