Les bandes sonores de jeux vidéo obtiennent leur propre catégorie Grammy cette année

Longtemps reléguées aux marges, les bandes sonores de jeux vidéo sont enfin reconnues dans leur propre catégorie aux Grammy Awards de cette année.

Cinq nominés participeront au spectacle de dimanche, sur les 70 partitions originales soumises pour la première année de la catégorie. Les nominés sont les compositeurs Austin Wintory pour Extraterrestres: Fireteam EliteStéphanie Economou pour Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du RagnarokBear McCreary pour Appel du devoir : avant-gardeRichard Jacques pour Merveille’s Gardiens de la Galaxie et Christopher Tin pour Vieille Monde.

Le succès de la musique de jeux vidéo coïncide avec la croissance globale du marché mondial des jeux, qui en 2022 a généré des revenus totaux de 184,4 milliards de dollars américains et devrait atteindre 211,2 milliards de dollars américains de revenus d’ici 2025, selon la société d’analyse de données Newzoo.

L’industrie du jeu vidéo a également prospéré pendant la pandémie de COVID-19, les gens se tournant de plus en plus vers le divertissement numérique pendant les fermetures.

“Ce n’était qu’une question de temps avant que les Grammys ne reconnaissent qu’il y avait beaucoup de bandes sonores produites pour les jeux vidéo et elles sont toutes très bonnes”, a déclaré Tin à Reuters.

Boites de conserves Baba Yétu thème du jeu Civilisation IV a remporté le Grammy du meilleur arrangement instrumental en 2011, faisant de lui le premier nominé et gagnant du jeu vidéo, tandis que la bande originale de Wintory pour le jeu Périple a été nominé dans la meilleure bande originale pour les médias visuels en 2012.

“Les jeux vidéo font des vagues avec de nouvelles sources de revenus depuis un certain temps”, a déclaré Uziel Colon, qui a aidé à développer la nouvelle catégorie, aux Grammys. “Dans le futur, les jeux vidéo et la musique fusionneront – c’est déjà en train de se produire.”

Éligible depuis 1999, une seule nomination

Cependant, la musique de jeu vidéo n’a pas toujours atteint toutes les bonnes notes pour être spécifiquement reconnue aux Grammys.

“La musique de jeux vidéo est éligible aux Grammys depuis 1999, et une seule partition avait déjà été nominée auparavant, c’était il y a dix ans. Il y a des gens qui, je pense, n’en étaient pas satisfaits”, a déclaré Wintory à Reuters.

Wintory a déclaré que les jeux vidéo n’étaient pas nominés du tout lorsque la catégorie dans laquelle ils appartenaient était la meilleure bande originale pour le cinéma, la télévision et d’autres médias, car le fait d’être étiqueté d’autres médias les “marginalisait” comme une sorte de catégorie diverse.

Mais la musique de jeu innove grâce à l’innovation technologique et à de nouvelles possibilités pour les consommateurs d’en faire l’expérience.

Cela inclut des concerts de jeux vidéo immersifs en direct, des partitions de jeux vidéo sur des plateformes telles que YouTube, Twitch, TikTok et Fortnite, des remixes et des collaborations, la réalité augmentée et virtuelle, et même la technologie de suivi oculaire.

Economou a déclaré à Reuters que la reconnaissance des Grammys confirme que la musique de jeux vidéo façonne “le paysage musical de la société”.

“C’est une collaboration étroite”

McCreary, qui a composé de la musique pour des émissions populaires comme Battlestar Galactica, Les morts qui marchent et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pense que composer pour des jeux, des films et des émissions de télévision n’est pas si différent.

“Pour moi, l’histoire et le thème sont universels”, a-t-il déclaré à Reuters.

Le compositeur Bear McCreary pose avec l’Emmy pour la musique originale exceptionnelle du thème principal du titre Da Vinci’s Demons lors de la 65e Primetime Creative Arts Emmy Awards à Los Angeles en septembre 2013. (Jonathan Alcorn/Reuters)

Pourtant, il a déclaré que les jeux vidéo présentaient des défis uniques pour les compositeurs, car ce sont des expériences interactives et non uniquement visibles par le public.

La musique doit “fonctionner dans une capacité technique unique, au-delà du simple support narratif”, a-t-il déclaré.

La collaboration avec les développeurs de jeux et les équipes audio informe sur sa capacité à écrire de la musique qui peut être intégrée en douceur dans un jeu vidéo.

“C’est une collaboration étroite qui ne ressemble à rien d’autre dans l’industrie du divertissement”, a déclaré McCreary.