Les bandes dessinées qui se lisent de haut en bas attirent de nouveaux lecteurs

Pendant des décennies, les fans qui ont propulsé l’industrie de la bande dessinée ont fait des pèlerinages hebdomadaires dans leurs magasins de bandes dessinées locaux pour acheter les derniers numéros de leurs aventuriers à capuchon et à capuchon préférés. Ces mercredis guerriers, nommés pour le jour où les nouveaux versements atterrissent généralement sur les étagères, le font toujours. Lecteurs voraces de bandes dessinées imprimées, ils sont plus âgés et sont pour la plupart des hommes.

Mais maintenant, tout ce qu’il faut, c’est un smartphone, car le monde de la bande dessinée est remodelé par le type de perturbation numérique qui a transformé le journalisme, la musique, les films et la télévision. Les bandes dessinées Web ont explosé en popularité ces dernières années, en partie en exploitant un public que l’industrie avait longtemps négligé : les femmes de la génération Z et de la génération Y. Les histoires qu’ils proposent – d’une jeune femme luttant contre le sexisme dans le monde des sports électroniques ou d’un récit romantique du mythe grec – sont pour la plupart gratuites et défilent verticalement sur les smartphones, où vivent les lecteurs de moins de 25 ans.