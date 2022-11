Les bandes autochtones de Thompson-Nicola sont encore sous le choc des inondations qui ont détruit l’autoroute

La réouverture de l’autoroute 8 entre Merritt et Spences Bridge a été un événement important pour les peuples autochtones de la région.

Les terres de quatre bandes ont été touchées et leurs membres ont joué un rôle crucial dans la reconstruction.

L’inondation qui a commencé le 14 novembre 2021 a dévasté les terres de la bande indienne Nooaitch, Cook’s Ferry, Shackan et Nicomen.

Le directeur principal de projet de BC Highways, Shawn Clough, a déclaré qu’environ 20 hectares de terres agricoles avaient été perdus dans le corridor.

Shackan a été l’un des plus durement touchés.

La terre Shackan a été surnommée un site de «coulée de débris», où les terres fertiles ont été emportées par la boue.

“C’était un très grand site dévasté”, a déclaré Clough. “Nous avons travaillé 24h/24 et 7j/7.”

Le chef de la bande indienne de Shackan, Arnold Lambreau, qui s’est entretenu avec les médias le jour de la réouverture de l’autoroute au public le 9 novembre 2022, a déclaré que l’inondation avait eu un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne.

“Quand vous regardez la campagne, et comment elle a été dévastée, nos animaux ne sont pas là, notre subsistance n’est pas là… À une époque, c’est sur cela que nous comptions.”

La chef de Cook’s Ferry, Christine Minnabarriet, a fait écho aux sentiments de Lambreau, ajoutant que la réouverture de l’autoroute rétablit la capacité de “connecter les familles et de les ramener à la maison”.

“Il fournit une connexion les uns aux autres, à nos ressources, à la chasse, à la pêche, à la cueillette, même spirituelle, mais aussi aux soins de santé et autres services d’urgence.”

Le ministre des Transports, Rob Fleming, a déclaré qu’environ 30 % des travailleurs responsables de la réouverture de l’autoroute étaient autochtones, fournissant une main-d’œuvre qualifiée, des opérations d’équipement lourd et des travaux environnementaux et archéologiques.

« C’est largement au-dessus de ce que vous verriez normalement sur un projet de construction lourde. Je pense (à) la durabilité et la participation des Autochtones au maintien de ce corridor à l’avenir », a déclaré Fleming.

«Le chef Minnabarriet a parlé des opportunités qui pourraient découler de cette catastrophe naturelle. C’était à travers la restauration et bien sûr ce sera dans les années à venir.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

