Les bandes-annonces de films sont de pire en pire. Arrêtez simplement de les regarder.

C’est les vacances, alors je vais vous donner une astuce pour commencer à profiter davantage des films : Arrêtez de regarder des bandes-annonces.

Au mieux, ils vous montreront simplement des choses que vous saviez probablement de toute façon, ou que vous n’avez pas besoin de savoir – qui est dans le film, ce qu’il y a sur la bande originale, la configuration de base de l’intrigue. Peut-être le look ou le ton ou l’ambiance. Mais les bandes-annonces ne sont pas conçues pour vous donner un aperçu du film ; ce sont des mini-films, conçus pour vendre des billets (ou peut-être des abonnements à un streamer). Et ils commencent à se sentir de plus en plus éloignés de leurs films réels.

Prenez, par exemple, Les Fabelman. La bande-annonce vend un film sur la « magie du cinéma » sur un adolescent qui rêve de faire des films. Il est encouragé par sa mère, étouffé par son père sans imagination. Et tout est réalisé par Steven Spielberg, peut-être le réalisateur américain le plus connu :

J’ai vu Les Fabelman lors de sa première en septembre dernier, avant qu’une bande-annonce ne soit coupée, et je n’ai pas regardé la bande-annonce lorsqu’elle est finalement tombée. J’ai donc été déconcerté lorsque les gens ont continué à le décrire comme un film ringard sur la réalisation de films. Enfin, je l’ai regardé et j’ai été étonné de voir à quel point il est éloigné du film réel. Les Fabelman est un drame fantastique, émotionnel et autobiographique qui parle, en partie, d’un jeune homme (le remplaçant de Spielberg) qui aspire à réaliser des films. Mais il s’agit vraiment de lui utilisant des films comme moyen de comprendre les choses qui lui font peur dans le monde, y compris celle-ci. Les Fabelman Il s’agit de réaliser que vos parents sont de vraies personnes humaines, avec de vrais défauts et faiblesses humaines, et de comprendre ce que cela signifie pour vous, et si vous pourrez jamais rentrer chez vous en tant qu’adulte comme vous l’avez fait en tant qu’enfant.

Ce n’est vraiment, vraiment pas une lettre d’amour aux films. (C’est aussi génial. Allez le voir.)

Les Fableman n’est pas le seul film qui s’est retrouvé avec une bande-annonce vendant un film entièrement différent de ce qu’il est réellement. je viens seulement de regarder le Heure d’Armageddon bande-annonce et a été horrifié de découvrir qu’il semble se vendre Livre vert redux, une histoire facile d’amitié transformatrice à travers les lignes raciales.

Je ne peux pas souligner à quel point loin de l’ambiance de Heure d’Armageddon cette remorque se trouve. En fait, il pourrait mieux être décrit comme un anti-Livre vertun film qui interroge, mal à l’aise et avec douleur, les hypothèses désinvoltes qui sous-tendraient ce genre d’histoire.

Lors de son week-end d’ouverture, Dit-elle “bombé” – c’est-à-dire qu’il ne s’est pas ouvert aux attentes du studio – et les gens n’ont pas tardé à blâmer le film (pour être trop arty ou déprimant) ou le public (pour ne pas vouloir voir de films dans le théâtres). Tous ces facteurs peuvent en faire partie. Mais le problème, je pense, est que la bande-annonce vous vend une sorte de récit de journalisme triomphaliste, sur des journalistes courageux qui racontent une histoire bouleversante et sauvent le monde :

En réalité, c’est une histoire très mesurée et réaliste qui concerne principalement le type de travail ardu qu’il faut pour que les gens soient enregistrés. Il se termine sur une note nettement assourdissante, voire ambivalente. Vous ne sortirez pas en pompant votre poing – et vous ne devriez pas.

Ce n’est pas une surprise pour moi qu’un spectateur de cinéma exigeant et impatient voie ces bandes-annonces et décide qu’il ne veut pas se soumettre à ce sorte de fromage hollywoodien. Mais il est également surprenant de voir combien de bandes-annonces de films gâchent l’expérience de visionnage de quelqu’un qui veut voir le film. j’ai regardé les deux La cité perdue (très drôle) et Billet pour le paradis (par intermittence drôle) avant de voir leurs bandes-annonces. Pourquoi, oh pourquoi, mettriez-vous toutes les meilleures blagues de votre film dans la bande-annonce ? Cela ne télégraphie-t-il pas une immense insécurité de la part du studio ? Je suppose qu’une fois qu’ils vous ont mis à la porte, ils ont votre argent ?

Ou pourquoi vendriez-vous L’homme du nordun film très étrange qui déclare carrément que nous ne pouvons pas dépasser le destin, comme un film sur la façon dont vous pouvez dépasser votre destin en triomphe, comme une sorte de mashup de Un cœur brave et le Seigneur des Anneaux? Vous ne faites que préparer votre public à la misère.

Et n’est-ce pas un peu bizarre, et peut-être un peu cruel, de couper une bande-annonce entière pour Os et tout sans faire attention au fait que les personnages principaux sont… des cannibales ?

Et Dieu aide le spectateur qui s’installe à voir Bruit blanc pensant qu’ils vont voir un drame familial sympa et décalé :

De toute évidence, les studios ont une idée de la raison pour laquelle ils font ces choses. Tous les studios de la planète semblent sortir une sorte de film sur la « magie du cinéma » cette année, de Les Fabelman chez Damien Chazelle Babylone chez Sam Mendes Empire de Lumière (qui a sa propre bande-annonce étrangement trompeuse, étant donné qu’il ne s’agit généralement pas du tout de films). L’obsession d’Hollywood pour les films sur la magie de, eh bien, les films ont fonctionné pour des films comme Argo et Cinéma Paradiso et L’artiste. Mais je ne pense pas que ce soit moi qui commence à rouler des yeux à chaque nouvelle déclaration de “lettre d’amour au cinéma”, en particulier lorsqu’elle est précédée de la publicité digne d’un meme Nicole Kidman AMC.

Mais bon : les gens adorent les films de journalisme, tant qu’ils se terminent par des discours émouvants et des déroutes de méchants. Livre vert fait une tonne d’argent et a remporté le prix du meilleur film. Un cœur brave et le Seigneur des Anneaux avoir une base de fans durable ; dire aux gens que les personnages du film sont des cannibales pourrait les rebuter ; les drames familiaux originaux ont un bon bilan pendant les saisons de récompenses.

Et les bandes-annonces ont, certes, évolué avec le temps. Le genre de bruit énorme, fort et écrasant du homme du nord bande-annonce (ou, disons, d’innombrables bandes-annonces pour les films de Christopher Nolan) est une caractéristique de notre époque. Mais dans les années 1940, les bandes-annonces de films comme Citoyen Kane, Psychoet Dr Folamour a intrigué le public en faisant simplement allusion à ce qu’il était vraiment, en s’appuyant sur une mauvaise direction, une adresse directe ironique au public et, en Amour étrange‘s cas, montage presque abstrait. Lorsque Mâchoires est arrivé, la bande-annonce vous a dit tout ce qu’il y avait à savoir sur le film, d’une manière étonnamment fidèle; vous avez vu la bande-annonce, vous savez ce qui vous attend. Idem pour le premier Guerres des étoiles.

Ce que font toutes ces bandes-annonces, cependant, c’est représenter – assez précisément – ​​le film qu’elles vendaient. C’est peut-être un signe de notre époque d’aversion au risque, ou peut-être est-ce simplement le cas de dirigeants de studio pensant savoir ce qu’un public aimera, décidant que ce n’est pas ce que fait le film réel et décidant de tirer un appât et un interrupteur. Ou peut-être qu’ils ne croient tout simplement pas que le public est suffisamment sophistiqué pour être intrigué par quelque chose de nouveau et de différent.

La personne moyenne doit payer un billet ou une location et passer deux heures de son temps libre à regarder un film, alors je comprends pourquoi nous regardons des bandes-annonces et pourquoi Hollywood les vend. Mais peut-être existe-t-il un meilleur moyen, surtout si les bandes-annonces d’aujourd’hui semblent vendre toutes sortes de films qu’elles ne vendent pas et nuisent peut-être aux films eux-mêmes de cette façon. (Les dirigeants de studio ne savent pas toujours ce que veut le public, après tout, sinon ils réussiraient à gauche et à droite.)

Mon conseil – égoïstement, je le sais – est de choisir quelques critiques, peut-être trois, que vous aimez, et de vous fier à leur écriture pour vous aider à décider quoi regarder. Ou, Google un film pour voir qui est dedans, qui l’a réalisé, qui l’a écrit et quel est son travail précédent, et porter un jugement en fonction de cela. Ou, mieux encore, regardez simplement un film sans savoir de quoi il s’agit et voyez s’il vous surprend – l’une des meilleures expériences que vous puissiez vivre.

Mais jusqu’à ce qu’Hollywood trouve comment nous donner des bandes-annonces qui ne nous vendent pas le contraire du film – jusqu’à ce que l’ambiance vendue soit l’ambiance achetée – alors il est peut-être temps de boycotter complètement les bandes-annonces. Vous valez mieux que ça, de toute façon. Vous savez ce que vous aimez regarder et ce que vous êtes prêt à risquer au cinéma. Introduisons une agréable surprise dans nos choix de divertissement.