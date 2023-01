Les bandes-annonces de films continuent de peaufiner des chansons bien connues. La tactique fonctionne.

Alors que les téléspectateurs potentiels sont inondés d’un nombre toujours croissant d’options, les studios ont des chances limitées d’anticiper leurs projets. Dans le même temps, les avancées technologiques ont permis aux produits de se démarquer plus facilement que jamais. “Les gens veulent que leur film ait sa propre identité”, a déclaré Rosen dans une interview dans un café de Los Angeles. « Le génie sort de la bouteille en ce qui concerne la capacité illimitée de personnaliser quelque chose pour votre film. Clients, studios, agences, peu importe, ils le savent tous et aiment en profiter.

Le travail de David James Rosen a été diffusé sur YouTube des centaines de millions de fois. Il a joué un rôle crucial dans certains des plus grands moments récents de la culture pop. Mais peu de gens en dehors de l’espace où les industries du divertissement et du marketing se chevauchent connaissent son nom.

Rosen a passé ses 20 ans à jouer de la guitare dans le groupe du New Jersey The Parlour Mob. Après avoir déménagé à Los Angeles en 2014, il a obtenu un emploi de compositeur interne dans une caravane – les sociétés de production spécialisées derrière ces promos. Trois ans plus tard, il cofonde Totem, une bibliothèque musicale qui crée des pistes personnalisées pour les bandes-annonces. Une grande partie de la production de Rosen est constituée de compositions originales, mais celles qui retiennent le plus l’attention sont ses révisions.

“Presque jamais une chanson ne tombe dans une bande-annonce et fonctionne”, a-t-il déclaré. “Peut-être que cela doit se sentir plus épique ou plus émotionnel, ou peut-être qu’il doit se sentir plus subtil avec des choses éloignées.”