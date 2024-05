Les bandelettes de test de fentanyl sont utilisées par les trafiquants de drogue pour promouvoir les « pilules propres »

Les bandelettes de test de fentanyl sont vendues en ligne et facilement obtenues gratuitement auprès de nombreux services de santé publique. Ils sont présentés comme un outil de réduction des risques pour aider les consommateurs de drogues à déterminer si le fentanyl est présent dans une pilule ou une poudre.

Mais l’adjoint du shérif, Patrick Craven, détective principal de la nouvelle équipe d’intervention aux opioïdes dans le comté rural de Placer, en Californie, prévient que les bandelettes de test sont désormais utilisées par des trafiquants de drogue qui publient sur les réseaux sociaux des photos montrant des résultats de tests « négatifs » pour annoncer que leurs drogues sont « propres ».

Lorsqu’on lui a demandé si les utilisateurs pouvaient faire confiance à ces informations, Craven a répondu : « Absolument pas ».

Les bandelettes de test de fentanyl détectent l’opioïde synthétique présent dans les pilules illicites, ce qui vise à réduire les surdoses. Mark Lennihan / Dossier AP

Les bandelettes de test de fentanyl ne peuvent pas fournir de résultats précis à moins qu’une pilule entière ou un lot de poudre ne soit testé, ce que la plupart des utilisateurs ne savent pas ou ne veulent pas faire.

« La plupart des gens ne vont pas dépenser de l’argent en médicaments uniquement pour les tester et découvrir ensuite: ‘Je ne peux pas utiliser ça' », a déclaré Craven.

L’année dernière, la Drug Enforcement Administration a saisi plus de 77 millions de comprimés de fentanyl et près de 12 000 livres de poudre de fentanyl, soit la plus grande quantité de fentanyl saisie par la DEA en une seule année. Selon l’agence, cela représente plus de 386 millions de doses mortelles de fentanyl, soit assez pour tuer tous les Américains.

La DEA affirme également que les pilules de fentanyl ne font que devenir plus puissantes. En 2023, des tests en laboratoire ont montré que 7 pilules sur 10 testés contenaient une dose potentiellement mortelle de fentanyl, une augmentation constante par rapport à 4 pilules sur 10 en 2021 et 6 sur 10 en 2022. Deux milligrammes seulement sont considérés comme une dose mortelle – une quantité qui tient sur la pointe d’un crayon.

Craven a déclaré que le danger pour les utilisateurs est encore aggravé par le manque de contrôle qualité. Des versions contrefaites de Xanax, Oxycontin et Percocet contenant du fentanyl ont inondé le marché, et le niveau de cet opioïde synthétique mortel peut varier considérablement d’une pilule à l’autre.

« Aucune pilule n’est traitée et fabriquée de la même manière, et par conséquent elles ne contiennent même pas de quantités de fentanyl », a déclaré Craven.

Regina Chavez porte un bracelet à la mémoire de sa fille Jewels Wolf, décédée d’une overdose de fentanyl. Le trafiquant qui a fourni de la drogue à Wolf a été reconnu coupable de meurtre. Actualités NBC

Les bandelettes de test de fentanyl étaient conçues comme une mesure de santé publique pour faire face à la récente augmentation des surdoses, qui a finalement commencé à s’atténuer. Les services de santé du pays ont dépensé des millions de dollars pour fournir des bandelettes de test gratuites. À New York, le site Web du ministère de la Santé de l’État explique aux utilisateurs comment tester leurs médicaments. Chicago dispose de distributeurs automatiques pour distribuer les bandelettes.

« Nous espérons que l’utilisation de la bandelette de fentanyl aura empêché les gens de faire une surdose », a déclaré le commissaire à la santé publique de Chicago, Simbo Ige.

Mais ils ne constituent pas une sécurité infaillible. Si un utilisateur coupe une pilule et en teste seulement une partie, a déclaré Craven, elle pourrait s’avérer négative pour le fentanyl, alors que le reste de la pilule ou du lot contenait une quantité mortelle.

Dans les lots de pilules illicites, chaque pilule peut avoir une origine différente. Tester une pilule pour le fentanyl ne protégera pas un utilisateur du fentanyl dans une autre. Actualités NBC

Et, a déclaré Craven, ils peuvent également être utilisés par les concessionnaires pour donner aux clients un faux sentiment de sécurité.

En 2022, Craven a mené l’enquête sur l’empoisonnement mortel au fentanyl de Jewels Wolf, 15 ans.

Les enquêteurs ont découvert que Nathaniel Cabacungan, 20 ans, avait rencontré Wolf sur les réseaux sociaux, puis lui avait fourni la pilule contrefaite de Percocet qui l’avait tuée. Cabacungan est devenu le premier dealer de Californie à être reconnu coupable de meurtre pour avoir fourni des pilules contenant du fentanyl.

Seulement 2 milligrammes de fentanyl sont considérés comme une dose potentiellement mortelle. Actualités NBC

Cabacungan avait pour habitude de garantir à ses clients que ses pilules ne contenaient pas de fentanyl, selon les enquêteurs et les échanges de SMS examinés par NBC News.

« Nathaniel Cabacungan a déclaré que ses pilules ne contenaient pas de fentanyl, et ce n’était pas le cas », a déclaré Craven.

Deux ans plus tard, Craven a déclaré qu’il voyait désormais sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie des publications dans lesquelles des revendeurs utilisaient des bandelettes de test pour annoncer aux acheteurs potentiels de drogue que ce qu’ils vendaient ne contenait pas de fentanyl.

Regina Chavez pense que la mort par overdose de sa fille est un accident. Actualités NBC

La mère de Wolf, Regina Chavez, a déclaré que les parents et les jeunes doivent comprendre que les bandelettes de test peuvent donner « un faux sentiment de sécurité » en raison de la façon dont elles sont utilisées. Chavez pense que la mort de sa fille est un accident.

« Elle n’aurait pas fait cela intentionnellement », a déclaré Chavez. « Elle envisageait de décrocher son premier emploi. Elle était sur le point de commencer des études pour obtenir son permis de conduire. Elle réfléchissait à ce qu’elle voulait faire comme carrière.

Recommandé

Chavez veut que les gens sachent que les résultats des bandelettes de test ne peuvent être fiables que si un utilisateur teste lui-même la pilule ou le lot entier. Elle a dit que parler de sa fille Jewels était la façon dont elle pouvait garder sa mémoire vivante et essayer d’aider les autres.

« Le réconfort que je retire de sa mort est que… mon bébé continue de faire des choses incroyables, même après son départ, pour aider à sauver nos communautés, pour aider à sauver nos enfants. »