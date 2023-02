Les bandelettes de test de fentanyl sauvent des vies, mais ce ne sont que le début

Un ravitaillement empoisonné

«Nous sommes dans une crise d’empoisonnement médicamenteux», explique Jacqueline Goldman, assistante de recherche à l’École de santé publique de l’Université Brown. La crise s’est aggravée pas nécessairement parce que plus de gens consomment de la drogue, dit Goldman, mais plutôt “plus de gens en meurent parce qu’ils sont si puissants”.

Par rapport aux autres pays occidentaux, les États-Unis ont toujours eu une vision « puritaine » des stratégies de réduction des risques pour faire face à la consommation et à l’abus de drogues, dit John McIlveen, PhD, le plus haut responsable du traitement des opioïdes pour l’Oregon Health Authority. “C’est maintenant une excellente occasion de changer le récit”, dit-il, “parce que l’approvisionnement en médicaments n’est plus seulement contaminé par le fentanyl, c’est le fentanyl.”

Parce que le fentanyl est facilement disponible et si puissant, des personnes de tous horizons sont sujettes à une surdose. “S’il y a un côté positif, c’est que les opinions changent et que nous constatons enfin une plus grande acceptation des bandelettes de test et d’autres méthodes de réduction des méfaits qui sauvent des vies”, dit-il.