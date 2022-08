Les Balkans occidentaux : la prochaine frontière dans le combat de Poutine avec l’Occident

Commentez cette histoire Commentaire

Quelques mois après le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine, le président Vladimir Poutine a tenté de justifier sa guerre en pointant du doigt les Balkans occidentaux. Lors d'une réunion avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, Poutine a souligné l'héritage de l'intervention de l'OTAN dans l'ex-Yougoslavie en 1999, une campagne de bombardements qui a touché des cibles dans ce qui était alors combiné la Serbie et le Monténégro dans le but d'arrêter l'assaut de la Serbie contre les groupes ethniques. Albanais du Kosovo luttant pour l'autonomie. La brève guerre et l'opération de maintien de la paix qui a suivi ont conduit à l'émergence de la nation indépendante du Kosovo.

Les actions de l’alliance occidentale à l’époque, a suggéré Poutine, n’étaient pas différentes de ce que ses forces cherchaient à faire maintenant en tentant de garantir l’indépendance de deux entités séparatistes pro-Kremlin dans la région orientale de l’Ukraine connue sous le nom de Donbass. « De très nombreux États de l’Ouest ont reconnu [Kosovo] en tant qu’État indépendant », a déclaré Poutine à Guterres. “Nous avons fait de même à l’égard des républiques du Donbass.”

Il y a de nombreuses raisons de se moquer de cette analogie, notamment parce que la Russie ne reconnaît toujours pas l’indépendance du Kosovo et a dénoncé avec véhémence la guerre de l’OTAN contre son allié serbe. Les frappes aériennes de l’OTAN ont fait des victimes civiles serbes, mais elles ont également contribué à éviter de nouvelles séries de nettoyages ethniques violents dans les Balkans et à stabiliser une crise qui avait déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de personnes déplacées. L’invasion de Poutine, quant à elle, est définie par la rhétorique génocidaire du Kremlin ainsi que par des rapports criards sur les atrocités commises par les troupes russes. Cela a conduit des millions d’Ukrainiens à fuir leur foyer.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, voit un tout autre parallèle. La victoire des combattants du Kosovo, facilitée par l’OTAN, sur le régime du président serbe de l’époque, Slobodan Milosevic, faisait partie d’une lutte plus large pour les droits de l’homme, l’État de droit et les principes démocratiques. “Il y a vingt-trois ans, ces valeurs étaient en jeu au Kosovo et au-delà”, m’a dit Osmani lors d’une interview jeudi à Washington. « Vingt-trois ans plus tard, c’est pareil, ces valeurs sont en jeu en Ukraine.

La campagne de la Russie en Ukraine ne mérite aucune patine de légitimité internationale. Il reflète simplement, selon Osmani, les « tendances impériales et malades » du président russe.

Poutine clarifie ses prétentions impériales

“Le 🇽🇰 indépendant, souverain et libre est une réalité irréversible que vous avez contribué à créer. Nous travaillerons avec 🇺🇸 et d’autres alliés pour faire en sorte que la position internationale de 🇽🇰 soit renforcée et prenne notre place bien méritée dans le Communauté euro-atlantique.” 3/3 pic.twitter.com/ebssCvSAOw – Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) 27 juillet 2022

Osmani était à Washington la semaine dernière avec le Premier ministre de son pays, Albin Kurti. Ils ont eu des réunions avec le secrétaire d’État Antony Blinken et ont signé un accord d’investissement historique avec la Millennium Challenge Corporation, une entité gouvernementale américaine, qui a engagé 237 millions de dollars de financement pour l’infrastructure énergétique du Kosovo.

Mais dans sa conversation avec Today’s WorldView, Osmani a également mis en garde contre les périls plus larges auxquels sa région est confrontée, où l’influence russe a historiquement joué un rôle démesuré.

“Le but de Poutine est d’étendre le conflit dans d’autres parties du monde”, a-t-elle déclaré. “Puisque son objectif a toujours été de déstabiliser l’Europe, on peut s’attendre à ce que l’une de ses cibles soit les Balkans occidentaux.”

Pas plus tard que ce week-end, les tensions ont éclaté entre le Kosovo et la Serbie. Les Serbes de souche dans les municipalités du nord du Kosovo ont bloqué les routes et se sont affrontés avec des détachements de police en réponse à la décision des autorités du Kosovo d’exiger que les véhicules qui entrent de Serbie remplacent leurs plaques d’immatriculation par des plaques du Kosovo ; l’inverse est nécessaire pour les véhicules du Kosovo entrant en Serbie.

Le différend bureaucratique démentait les tensions bien plus grandes qui couvaient en dessous. Les hauts fonctionnaires se sont livrés à une guerre des mots. Kurti a accusé le président serbe Aleksandar Vucic d’avoir incité à la violence. Vucic a déclaré que les deux parties n’avaient “jamais été dans une situation plus complexe qu’aujourd’hui”, mais a néanmoins juré la victoire serbe. La petite mission de l’OTAN au Kosovo s’est sentie obligée de publier une déclaration, affirmant qu’elle était “prête à intervenir si la stabilité est menacée”.

La situation en Bosnie est également préoccupante dans l’immédiat, dont l’arrangement politique complexe qui a bricolé ses populations ethniques bosniaques, croates et serbes semble plus bancal que jamais. Les analystes pensent que Milorad Dodik, le chef de la république serbe semi-autonome au sein de la fédération bosniaque, fait pression pour une séparation plus nette qui pourrait déclencher de nouveaux troubles dans la région. Ses efforts trouvent un soutien étroit à Moscou et à Belgrade.

La Serbie est, après tout, un allié historique de la Russie et, selon les termes d’Osmani, un « terrain fertile » pour les opérations d’influence de Poutine. Alors que la plupart des dirigeants européens ont poursuivi des mesures hostiles contre le Kremlin, Vucic ne l’a pas fait. Il a refusé de rejoindre le régime de sanctions de l’UE contre la Russie. Il a signé un accord gazier lucratif avec Moscou au début de l’été alors même que le reste du continent tente de se sevrer des exportations énergétiques russes. Et comme son propre régime nationaliste a conduit à une érosion de la démocratie serbe et à des inquiétudes croissantes concernant la liberté de la presse, Vucic a également permis aux groupes de propagande de l’État russe de continuer à opérer en Serbie. Ils jouent un rôle important dans l’alimentation de la polarisation dans la région.

Les analystes pointent vers un malaise plus large. “Au lieu de la vision de rejoindre une Europe pacifique et prospère, il y a un sentiment croissant de stagnation dans lequel les griefs historiques et les affaires inachevées de chaque pays s’enveniment en tant que caractéristiques pérennes des campagnes électorales et déclencheurs de conflits potentiels”, a noté un récent rapport de l’International Groupe de crise. “Les dirigeants attisent les flammes avec une rhétorique qui divise, essayant de détourner l’attention des économies atones, du faible niveau de vie, de la corruption et du népotisme.”

Les dirigeants européens pro-Poutine réaffirment leur pouvoir

Le président serbe Vučić s’exprimant ce soir sur le Kosovo : « Nous demanderons la paix, mais je vous le dis tout de suite : il n’y aura pas de reddition et la Serbie gagnera. S’ils essaient de commencer à persécuter les Serbes, à intimider les Serbes, à tuer les Serbes, la Serbie gagnera !” pic.twitter.com/dgeJmcyteQ — Visegrad 24 (@visegrad24) 31 juillet 2022

Osmani considère le comportement de Vucic comme celui d’un autocrate qui ne devrait pas être apaisé. Au-delà des revendications territoriales de la Serbie au Kosovo, elle pointe la main de Belgrade dans l’instabilité provoquée en Bosnie ainsi que la prétendue tentative pro-Kremlin de fomenter un coup d’État au Monténégro en 2016 pour empêcher son adhésion à l’OTAN (La tentative a échoué et certains de ses prétendus meneurs ont été emprisonnés). Des visions persistantes d’une « grande Serbie » animent le mouvement de Vucic.

Dimanche, un membre du parti au pouvoir au parlement serbe a même tweeté que la Serbie pourrait « également être forcée de commencer la dénazification des Balkans », invoquant le même faux cadrage par lequel Poutine a justifié son invasion de l’Ukraine. Vucic “considére nos pays comme des pays temporaires et essaie de nier notre existence même”, a déclaré Osmani. C’est « la manière même dont Poutine regarde l’Ukraine, la Moldavie et d’autres pays. C’est exactement la même stratégie.

La Serbie, contrairement à la Russie, est candidate à l’adhésion à l’Union européenne et occupe une position plus compliquée au sein de l’Europe. Mais la nouvelle géopolitique déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine a poussé Vucic dans un coin.

“Ils ont choisi leur voie”, a déclaré Osmani. « À l’heure actuelle, la voie Poutine et la voie de l’Union européenne sont deux voies différentes et n’ont jamais été aussi éloignées et vous ne pouvez pas marcher sur les deux.

“Lorsque vous avez un voisin qui choisit d’être du mauvais côté de l’histoire en cette période très difficile pour l’Europe et au-delà, cela nuit également au reste d’entre nous.”

Le Kosovo, quant à lui, sait dans quelle direction il veut aller, mais il a un chemin compliqué à parcourir. Il manque de reconnaissance par l’ONU ; Le veto de la Russie au Conseil de sécurité reste un obstacle fondamental ; et une partie considérable de la communauté internationale doit encore reconnaître son statut de nation souveraine et indépendante – dont cinq pays au sein de l’Union européenne.

Osmani pense que cela pourrait changer dans l’environnement actuel, la guerre en Ukraine donnant également un coup de pouce à «l’intégration euro-atlantique» du Kosovo. Elle a cité les offres d’adhésion spectaculaires de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

“Comme nous le savons tous, être en sécurité, c’est être dans l’OTAN”, a déclaré Osmani, exhortant les États membres de l’alliance à “amorcer des mesures accélérées … pour accueillir également le Kosovo et la Bosnie dans l’OTAN”.

Plus tôt cette année, l’Union européenne a également accéléré le processus d’octroi du statut de candidat à l’Ukraine, une marque de l’admiration du continent pour la lutte ukrainienne. Certains critiques dans les Balkans occidentaux craignaient que cela ne fasse que retarder davantage les offres d’adhésion stagnantes de leurs propres nations.

Mais Osmani n’est pas d’accord. “Pendant trop longtemps, nous avons ressenti et entendu la lassitude de l’élargissement au sein de l’Union européenne”, a-t-elle déclaré. “L’ouverture dont l’Union européenne a fait preuve à l’égard de l’Ukraine a renversé la vapeur d’une manière telle que l’UE considère finalement le processus d’élargissement comme un processus géostratégique plutôt que bureaucratique.”

Et quelle devrait être cette vision stratégique ?