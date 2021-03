Les plus grands mammifères qui aient jamais existé sur terre sont les descendants d’une créature miniature ressemblant à un cerf qui marchait sur quatre pattes il y a près de 50 millions d’années. Hans Thewissen, professeur à la Northeast Ohio Medical University, a découvert que les cétacés – des créatures marines, des dauphins aux baleines – descendent d’Indohyus, une petite créature ressemblant à un cerf qui vivait dans l’Inde et le Pakistan modernes.

Thewissen a étudié l’évolution des baleines pendant des années et dans son livre, Les baleines qui marchent: de la terre à l’eau en huit millions d’années, il parle du récit à la première personne des découvertes qui ont révélé les premières archives fossiles des baleines.

Selon Découvrez le magazine, il déclare qu’Indohyus ressemblait à un petit cerf, un cerf de la taille d’un chat et appartenait au groupe d’ongulés aux doigts égaux qui comprend des animaux comme les girafes, les cétacés, les porcs et les chevaux.

Certains des premiers fossiles de la créature ont été découverts parmi les roches collectées dans la région de Kalakot au Jammu-et-Cachemire par le géologue indien A Ranga Rao. Rao a trouvé des dents et des parties d’une mâchoire dans les années 1960 et 1970, mais à son décès, sa femme, le Dr Friedlinde Obergfell, a donné les roches à Thewissen pour qu’elle les étudie. Une étude plus approfondie a révélé que le fossile était celui d’un animal âgé de 47 millions d’années avec un corps et une queue. Ses recherches examinent les isotopes stables dans les fossiles d’Indohyus, découvrant qu’ils mangeaient des plantes terrestres et leur structure osseuse dense a découvert qu’ils passaient beaucoup de temps dans l’eau. On pense qu’un hippopotame est le parent vivant le plus proche des baleines qui vivent sur terre, sa structure osseuse dense aide à marcher le long du fond des lacs et des rivières.

Depuis la théorie de Darwin, on sait que les baleines descendent d’un mammifère terrestre, mais le nom exact est resté un mystère, qui a été résolu par des fossiles découverts dans la région Inde-Pakistan. Des centaines d’os d’Indohyus ont été trouvés dans une couche de mudstone au Cachemire. Après une étude approfondie, les chercheurs ont pu révéler des similitudes entre le crâne et les oreilles des Indohyus et des baleines.

Thewissen a déclaré au magazine Discover qu’ils pensaient « qu’ils se sont assis dans l’eau et ont attendu que des proies boivent, comme des crocodiles ».

Les habitudes aquatiques d’Indohyus peuvent être étudiées plus avant par la composition chimique de leurs dents, les niveaux d’isotopes de carbone et d’oxygène diffèrent dans l’émail des dents des animaux terrestres et aquatiques en raison des différentes compositions isotopiques dans la nourriture et l’eau qu’ils consomment.

Auparavant, on croyait que les baleines descendaient d’animaux carnivores qui passaient à un mode de vie aquatique pour chercher de la nourriture dans les poissons.

Thewissen décrit les premiers ancêtres des baleines comme similaires aux lions de mer, qui sont apparus il y a 42 millions à 48 millions d’années, suivis des fanons, il y a environ 41 ans, ancêtres des baleines à bosse et des baleines bleues. Celles-ci ont été suivies par les baleines à dents environ sept millions d’années plus tard, que l’on peut voir aujourd’hui nager dans les océans.