Les baleines nourries avec des filets à bulles remportent le concours photo d’Australian Geographic

Une photo unique de baleines à bosse participant à un nourrissage au filet à bulles a été récompensée Scott Portelli le titre de photographe australien de la nature de l’année. Organisé par le Musée d’Australie du Sudle concours en est maintenant à sa 21e année. Cette année, le concours a attiré 1 856 candidatures de 442 photographes de 12 pays à la recherche des meilleures photographies de la faune et des paysages prises dans les biorégions d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Antarctique et de Nouvelle-Guinée.

La photographie de Portelli a été prise depuis un petit yacht de 60 pieds alors que le photographe et voyagiste visitait l’Antarctique.

« Un jour, le temps était couvert et il neigeait », se souvient Portelli. « J’ai regardé ces baleines creuser des bulles pendant environ six heures, mais pour capturer ce moment où elles sortent de l’eau, il fallait de la persévérance et du timing. »

C’est la deuxième fois que Portelli remporte le concours. Il avait déjà remporté le premier prix en 2021 pour sa photographie de l’insaisissable dragon de mer feuillu.

Parmi les lauréats des 10 catégories, on trouve Wayne SorensonLe portrait dramatique d’un manchot empereur solitaire dans l’extrême sud de l’Antarctique et Richard RobinsonImage d’un groupe de jeunes otaries développant leurs compétences en natation.

Parmi les autres gagnants, l’Australie du Sud David Dahlenburg a remporté la catégorie Portfolio, dans laquelle les photographes présentent un groupe de six images ayant un thème commun. Sa série de photos, Beauté grotesquereprésente les barrages à résidus utilisés pour stocker les sous-produits des opérations minières,

Situé de la péninsule d’Eyre en Australie du Sud jusqu’à l’extrême nord. Dahlenburg travaille dans une entreprise vinicole de Barossa pendant la journée, mais a capturé les images alors qu’il volait pour le plaisir dans un avion léger.

« Les bassins de décantation sont d’une beauté sinistre, leurs couleurs sont extraordinaires », explique Dahlenburg. « Ils contiennent souvent des déchets, comme des produits chimiques toxiques et des métaux lourds, qui peuvent nuire à la vie des oiseaux et aux eaux souterraines. On estime qu’il existe environ 18 000 bassins de décantation dans le monde. »

Faites défiler vers le bas pour voir plus de photographies gagnantes. Ces images seront incluses, avec toutes les finalistes, dans le livre annuel Australian Geographic Nature Photographer of the Year, disponible à la boutique du South Australian Museum, en ligne sur Géographie australienneet dans toutes les grandes librairies via Hardie Grant Publishing.

Voici les incroyables gagnants du concours Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2024.

Organisé par le Musée d’Australie du Sud, le concours en est maintenant à sa 21e année.

