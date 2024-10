Les baleines noires migrent vers de nouvelles zones, ce qui nécessite de meilleures protections, selon un nouveau rapport

Les baleines noires de l’Atlantique, une espèce en voie de disparition, s’aventurent dans de nouvelles zones, ont découvert des chercheurs dans un rapport récemment publié, et bon nombre de ces zones ne sont pas soumises à des limites de vitesse pour les navires.

Le Fonds international pour la protection des animaux a achevé son enquête en novembre pour combler les lacunes dans les données sur les lieux de rassemblement des baleines, leurs habitats et les zones qui pourraient nécessiter davantage de protection. La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en danger critique d’extinction, avec une population estimée à environ 350 individus, dont moins de 70 femelles reproductrices. Ils migrent chaque année le long de la côte Est, y compris les eaux au large de Hampton Roads.

Un peu plus de 9 800 milles ont été étudiés pour le rapport, y compris les contributions de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de l’Université Duke. Au cours des relevés, des groupes de baleines noires ont été trouvés environ 25 fois, soit environ 32 baleines au total, grâce à des observations et à l’utilisation d’équipements acoustiques. L’étude a révélé que les baleines noires s’aventurent dans des zones associées à des vitesses plus élevées des navires, et des données sur la vitesse des navires à proximité ont également été collectées à proximité des observations de baleines. Les chercheurs ont découvert que des navires voyageant à plus de 20 nœuds, soit environ 23 mph, étaient « souvent rencontrés » à l’embouchure de la baie de Chesapeake.

« Ces baleines s’aventurent dans de nouvelles régions, probablement en raison du changement climatique et de l’évolution des schémas de proies », a déclaré Kathleen Collins, responsable principale de la campagne marine d’IFAW. « Cela signifie qu’ils se déplacent vers des zones sans protection existante, ce qui augmente leur vulnérabilité aux collisions avec les navires et aux emmêlements. »

En avril, une baleine noire a été retrouvée morte au large près de la réserve faunique nationale de Back Bay. La baleine, identifiée comme étant la femelle n° 1950, a été vue flottant à environ 50 milles au large du refuge par une société menant des enquêtes sur les baleines du centre de l’Atlantique pour la Marine. La baleine n° 1950 était une mère récente, qui a donné naissance à son sixième petit l’hiver dernier, et la NOAA rapporte que sa première observation remonte à 1989. Son bébé n’a pas été vu près de sa carcasse.

La NOAA rapporte également que le bruit océanique provenant des activités humaines telles que la navigation, la navigation de plaisance, la construction et l’exploration et le développement énergétiques a augmenté dans l’Atlantique Nord-Ouest. Le bruit provenant de ces activités peut interrompre le comportement normal des baleines noires et interférer avec leur communication. Cela peut également réduire leur capacité à détecter et à éviter les prédateurs et les dangers humains, à identifier leur environnement, à trouver de la nourriture et à trouver des partenaires.

« Ce que nous savons, c’est que chaque baleine noire de l’Atlantique Nord compte. Cette recherche nous a ouvert une fenêtre sur leur monde, révélant de nouvelles informations sur leurs habitudes de mouvement, leur santé et les menaces persistantes auxquelles ils sont confrontés », a déclaré Collins. « Avec nos conclusions, nous plaidons en faveur de protections plus fortes et de solutions innovantes pour sauvegarder cette espèce emblématique avant qu’il ne soit trop tard. »

Eliza Noé, [email protected]