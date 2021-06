Les baleines noires de l’Atlantique Nord diminuent de taille, les experts blâment la pêche

Les baleines de l’Atlantique Nord nées aujourd’hui mesurent jusqu’à un mètre (3 pieds 3 pouces) de moins que celles nées il y a 30 ans, et la pêche pourrait être à blâmer, a révélé une nouvelle étude. C’est l’une des espèces de baleines les plus menacées au monde et, bien qu’elles soient en grande partie protégées de la chasse, les populations sont bien inférieures à ce qu’elles étaient autrefois. Au début du 20e siècle, on pense qu’il y avait environ 5 000 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le monde, tombant à 100 en 1980 et depuis est passée à environ 365 aujourd’hui.

À l’aide de mesures de photogrammétrie aérienne collectées à partir d’avions et de drones télécommandés sur une période de 20 ans, l’équipe de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en Californie a étudié la longueur de leur corps. La taille des baleines noires de l’Atlantique Nord a diminué d’environ un mètre depuis les années 1980, lorsque le suivi aérien a commencé, selon les scientifiques impliqués dans le projet.

L’équipe pense que l’emmêlement dans les engins de pêche, les changements dans la répartition des proies et d’autres activités humaines ont conduit à des baleines plus courtes, en raison d’une combinaison de stress sur la mère et de pénuries alimentaires. La nouvelle étude, publiée dans la revue Current Biology, suggère qu’en plus des populations plus petites, les baleines qui survivent luttent.

Ils ont constaté une réduction significative de la longueur des baleines nées aujourd’hui, par rapport à celles nées dans les années 1980 et 1990, jusqu’à il y a 40 ans.

L’auteur de l’étude, le Dr Joshua Stewart, de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) à La Jolla, en Californie, a déclaré : ce déclin, d’environ sept pour cent, n’est qu’une moyenne et dans certains cas extrêmes, les jeunes baleines mesurent plusieurs mètres de moins que attendu. « Des impacts majeurs sur le cycle de vie comme celui-ci ont été documentés chez des espèces commerciales fortement exploitées, en particulier des poissons, mais à notre connaissance, c’est la première fois que ce type d’impacts est enregistré chez un grand mammifère. »

Le Dr Stewart et ses collègues voulaient documenter les défis auxquels les baleines noires sont confrontées, comme l’indiquent les changements dans les caractéristiques de leur cycle de vie, y compris la taille. Ils se sont envolés, ont étudié les images capturées par des drones et des avions au cours des 20 dernières années et ont recherché tout changement dans la longueur du corps. Ces baleines peuvent atteindre plus de 14 mètres (45 pieds) de long, mais celles nées plus récemment ont été plus proches de 10 mètres (32 pieds).

Le Dr John Durban, de l’Oregon State University, également impliqué dans la recherche, a déclaré qu’ils avaient pu s’appuyer sur des travaux utilisant des avions conventionnels au début des années 2000 pour étudier les baleines. Ces dernières années, ils ont adopté la technologie des drones, ce qui leur a permis d’étendre les temps et les emplacements d’observation.

« Dans les deux cas, nous avons pu mesurer les baleines en faisant voler une caméra au-dessus d’elles, leur donnant essentiellement un bilan de santé sans qu’elles sachent que nous étions là. »

Les chercheurs ont regretté que les baleines aient été une étude de cas «idéale» car elles ont été surveillées de manière constante depuis les années 1980, avec des informations au niveau individuel sur l’âge et la taille et des enregistrements détaillés des enchevêtrements d’engins attachés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici