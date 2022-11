Les baleines mangent des millions de microplastiques chaque jour

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Stanford a révélé que les baleines bleues peuvent manger jusqu’à 10 millions de morceaux de microplastique par jour.

L’étude, publiée dans Nature Communications, s’est concentrée sur les rorquals bleus, communs et à bosse, et a révélé que les plus grands mammifères de la planète ingèrent du plastique à travers les proies qu’ils mangent.

Les microplastiques sont de minuscules fragments de plastique produits à partir de la décomposition de gros morceaux, notamment des bouteilles, des emballages alimentaires emballés et des sacs en plastique. Un morceau de microplastique a à peu près la même taille qu’un grain de sable.

La majorité des objets en plastique mettent des centaines d’années à se décomposer. Une bouteille d’eau en plastique, par exemple, peut mettre 450 ans à se décomposer.

Des chercheurs de Stanford ont étudié les baleines au large de la Californie entre 2010 et 2019. Les créatures se nourrissaient principalement entre 50 et 250 mètres sous la surface, ce qui, selon l’étude, “coïncide avec les plus fortes concentrations de microplastiques en pleine mer”.

Selon le rapport, la plus grande espèce de baleine, la baleine bleue, ingère le plus de plastique, avec environ 10 millions de pièces par jour. Les chercheurs pensent qu’en raison de la source de nourriture de cette espèce de baleine, cela augmente la quantité de microplastique consommée par la créature.

“Ils sont plus bas dans la chaîne alimentaire que ce à quoi on pourrait s’attendre en raison de leur taille massive, ce qui les rapproche de l’endroit où se trouve le plastique dans l’eau”, Matthew Savoca, co-auteur de l’étude et chercheur postdoctoral au laboratoire marin de Stanford sur la côte centrale de la Californie, a déclaré dans un communiqué de presse. “Il n’y a qu’un seul lien : le krill mange le plastique, puis la baleine mange le krill.”

Les baleines à bosse, qui consomment des poissons comme le hareng et les anchois, ingèrent environ 200 000 morceaux de microplastique par jour. Les chercheurs ont déterminé que les baleines mangeant principalement du krill consomment au moins 1 million de morceaux par jour.

Les rorquals communs mangent à la fois des petits poissons et du krill et ingèrent environ 3 à 10 millions de morceaux de plastique par jour.

“Les taux de consommation sont probablement encore plus élevés pour les baleines qui se nourrissent dans des régions plus polluées, comme la mer Méditerranée”, a déclaré Savoca.

Selon l’étude, les chercheurs pensent que presque tous les microplastiques proviennent directement des proies que les baleines mangent, et non des grandes quantités d’eau de mer consommées pendant la chasse. Cette découverte a conduit Shirel Kahane-Rapport, la chercheuse principale de l’étude, à s’inquiéter de la quantité de nutriments que les baleines consomment.

“Si les patchs sont denses en proies mais pas nutritifs, c’est une perte de temps, car ils ont mangé quelque chose qui est essentiellement des ordures. C’est comme s’entraîner pour un marathon et ne manger que des bonbons”, a déclaré Kahane-Rapport.

Les effets des microplastiques sur les baleines sont encore largement inconnus alors que les chercheurs se précipitent pour découvrir ce que cela pourrait signifier pour leur santé. L’étude de Stanford est ce que les chercheurs disent être la “première étape” d’une étude de plusieurs années sur les microplastiques dans l’écosystème océanique.

PAS SEULEMENT LES BALEINES CONSOMMENT DES MICROPLASTIQUES

Des études antérieures ont également trouvé des fragments de plastique dans le sang et les selles humaines.

Une étude d’Environment International rapporte que des microplastiques ont été trouvés dans près de 80 % de l’échantillon de personnes testées. Il a également déterminé que les microplastiques peuvent se déplacer dans le corps et peuvent rester dans certains organes.

Des recherches antérieures ont établi un lien entre les microplastiques chez l’homme provenant de la nourriture et de l’eau, ainsi que la respiration de la pollution.

L’été dernier, des chercheurs de l’Université de Toronto ont découvert que le lac Ontario regorgeait de microplastiques. Les chercheurs ont collecté des bacs de plastique dans le lac à l’été 2021 et ont découvert que chaque seau contenait environ 1 600 morceaux de microplastique après une période de 24 heures.