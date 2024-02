Les balcons du vieux Paris « présentent un risque pour les foules qui regardent la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques » | Jeux Olympiques de Paris 2024

Les autorités parisiennes se demandent s’il convient d’ordonner une inspection des balcons et des balustrades de milliers d’immeubles bordant la Seine, alors que l’on craint qu’ils ne s’effondrent sous le poids des spectateurs assistant à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques cet été.

“C’est clairement un scénario qui pourrait arriver”, Olivier Princivalle de la FNAIM. a déclaré à l’Agence France-Presseajoutant que le sujet avait récemment été abordé lors d’une réunion préparatoire régulière avec des responsables de la police et de la mairie.

« Il faut absolument s’assurer que les balcons supporteront le poids supplémentaire et que les balustrades seront solidement fixées, pour éviter les incidents. » Les bâtiments souvent vieux de 150 ans ou plus « peuvent ne pas être à la hauteur d’une éventuelle contrainte supplémentaire, ce qui crée un risque important », a-t-il déclaré.

Les plans pour la cérémonie d’ouverture du 26 juillet prévoient un spectacle aquatique au cours duquel plus de 10 000 athlètes et officiels nationaux navigueront sur la Seine à bord de plus de 160 bateaux à toit ouvert et seront regardés depuis les rives du fleuve par 300 000 spectateurs.

En principe, les balcons des immeubles parisiens de la fin du XIXe siècle haussmannien devraient supporter 350 kg/m2l’équivalent d’environ trois adultes, mais les autorités craignent que le mauvais entretien et la surpopulation ne fassent céder certains.

Quatre personnes sont mortes dans la ville d’Angers, dans l’ouest de la France, en 2016 après l’effondrement d’un balcon lors d’une fête, tandis qu’en mai de l’année dernière, deux personnes ont été grièvement blessées lorsqu’une balustrade et une partie d’un balcon ont cédé dans le 15e arrondissement de Paris. .

Les libraires qui dirigent les bouquinistes de Paris ne devront plus être relocalisés, après que Macron a abandonné son projet de les déplacer pendant les Jeux. Photographie : Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Les propriétaires immobiliers, les bailleurs sociaux et les sociétés de gestion sont tenus par la loi de vérifier régulièrement la sécurité des balcons et des balustrades, mais tous ne le font pas. “Ils risquent surtout d’être fortement surchargés lors de la cérémonie d’ouverture”, a déclaré Princivalle.

La police et la mairie de Paris ont confirmé que le dossier, qui concerne en théorie plusieurs milliers de bâtiments le long du parcours de la cérémonie sur 6 km, était en discussion mais qu’aucune décision n’a encore été prise, avec le coût d’une inspection structurelle complète. comme prohibitif.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a renoncé mardi à déplacer de nombreuses caisses des bouquinistes des quais de Seine à l’approche de la cérémonie, affirmant qu’il les considérait comme faisant partie du “patrimoine vivant de la capitale”.

La police a déclaré aux libraires l’été dernier que, pour des « raisons évidentes de sécurité », 570 des bouquinistesLes stands – environ 60 % du total – devraient être temporairement transférés dans un « village des libraires » spécial pour la durée des Jeux.

Les libraires ont activement fait campagne pour maintenir leurs boîtes vertes en place, même si elles doivent être fermées lors de la cérémonie d’ouverture elle-même, affirmant qu’elles font autant partie de Paris que la Tour Eiffel ou la cathédrale Notre-Dame.

Le Palais de l’Elysée a déclaré que le président français avait chargé les responsables de veiller à ce que les mesures de sécurité pour la cérémonie soient adaptées pour permettre aux bouquinistes, qui vendent des livres d’occasion sur les quais de Seine depuis plus de 400 ans, pour rester.