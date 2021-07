Les balades d’Urvashi Rautela sur les sets de remake de Thiruttu Payale 2 Hindi, la vidéo devient virale – Regardez | Nouvelles des gens

New Delhi : la star de Bollywood Urvashi Rautela a récemment été aperçue en train de tourner pour son prochain film, le remake en hindi d’un film tamoul à succès, « Thiruttu Payale 2 ». La vidéo montrant Urvashi chevauchant un scooty sur les plateaux avec l’acteur Vineet Kumar Singh est devenue virale.

Urvashi peut être vu arborant un salwar kameez noir avec dupatta rouge là où l’acteur Vineet Kumar porte un uniforme de police. La vidéo BTS du tournage devient virale et a été partagée par un fan club sur les réseaux sociaux.

Le cinéaste de Kollywood Susi Ganeshan dirigera le remake, qui a également réalisé l’original.

Plus tôt, l’actrice a partagé un message du ensembles de Thiruttu Payale 2 révélant son look dans un Kurti vert et une jupe jaune.

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue. Rose noire ».

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan.

Urvashi Rautela s’entraîne actuellement pour un prochain film d’action, qui sera dévoilé prochainement.