Les bains publics reviennent en banlieue parisienne pour la première fois depuis 20 ans

Autrefois considérés comme superflus, les bains publics font leur retour en banlieue parisienne. Deux décennies après la fermeture de ses derniers bains publics, la banlieue nord de Saint-Denis a ouvert un nouvel ensemble de douches municipales où chacun peut se laver gratuitement.

Panneaux publicitaires “bains-douches” sont un spectacle familier dans les rues de Paris, où les bains publics ont surgi par dizaines avant que la plomberie intérieure ne devienne la norme.

Mais de nos jours, les panneaux sont plus susceptibles d’indiquer une école d’art ou un centre culturel qu’un lavoir en activité.

Seulement 17 bains publics sont toujours en activité à Paris aujourd’hui, tandis qu’au banlieues entourant la capitale française, les dernières installations de ce type ont fermé leurs portes il y a des années.

Aujourd’hui, la banlieue tentaculaire de Saint-Denis, à la périphérie nord de Paris, inverse la tendance. Le quartier a récemment rouvert ses bains municipaux, les premiers depuis 2004.

Il s’agit d’une réponse à ce que les militants locaux considèrent comme des besoins urgents, certains inattendus.

Quinze minutes d’intimité

“Dans les salles de bains, les lavabos, les sèche-cheveux et les miroirs sont communs, mais tout le reste est privé”, explique Ilaria Ben Amor, directrice de l’assistance sociale de l’Hôtel Social 93, une association locale impliquée dans le projet.

“Il y a 12 cabines de douche, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutes les cabines se ressemblent. Il y a un endroit pour ranger ses affaires dès l’entrée, avec l’espace douche derrière. Vous pouvez disposer de la cabine pour vous-même pendant 15 à 20 minutes, entre 8h et 12h.”

Le nouveaux bains publicsouvert au public depuis novembre, jouxte un refuge pour sans-abris à La Plaine, siège du Stade national français et l’un des quartiers périphériques choisis pour être réaménagés dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les efforts visant à restaurer les toilettes publiques se sont accélérés alors que des centaines de personnes, pour la plupart des migrants, ont installé leur campement sous un pont autoroutier près du stade ces dernières années.

Alors que les autorités avaient accepté d’installer des robinets d’eau temporaires, elles les ont arrachés lors de la dispersion du camp en novembre 2020.

Depuis lors, les associations caritatives et les groupes de défense des droits locaux réclament des installations permanentes, arguant que l’accès à l’eau est un droit humain fondamental.

“Aide les gens à se sentir mieux”

“L’équipe ici est sympa”, déclare Salim, un homme de 29 ans qui utilise les salles de bains blanches et aérées pour la quatrième fois. “Je suis arrivé tard mais ils m’ont quand même laissé entrer et me laver.”

Aujourd’hui, il arrive avec son ami Julien, 25 ans. Tous deux sont sans abri.

“Ça fait du bien de s’être douché”, dit Julien. “Ça aide les gens à se sentir mieux, c’est une bonne chose. Comme ça, il n’y a pas de gens qui puent dans les transports en commun.”

Le nouveau bain dispose de 12 cabines de douche ainsi que de toilettes, de lavabos et de sèche-cheveux. © ville-saint-denis.fr

Mais les personnes qui dorment dans la rue ne sont pas les seules à utiliser ces installations.

“Evidemment, les SDF sont les premiers auxquels on s’attend à les utiliser, car ils n’ont pas d’autre endroit où se doucher au quotidien que dans les centres d’hébergement”, explique Oriane Filhol, adjointe au maire de Saint-Denis chargée des services sociaux.

“Mais il y a aussi des gens qui vivent dans des logements précaires – d’anciennes chambres de domestiques, des locaux minuscules, où ils n’ont pas forcément accès à une douche tous les jours.”

Seulement 0,5 % des résidences principales en France ne disposent ni de baignoire ni de douche, selon 2020 données de l’Office national des statistiques Insee.

Pourtant, à Saint-Denis, qui forme avec d’autres banlieues parisiennes le département le plus pauvre de France métropolitaine, le chiffre Ce chiffre s’élève à 8,9 pour cent, ce qui représente plusieurs milliers de foyers sans endroit approprié pour se laver.

Pauvreté en eau

Comme la plupart des établissements de ce type, les bains publics de Saint-Denis ne collectent ni les noms ni les coordonnées de leurs usagers.

Mais un 2019 étude dresse un portrait des usagers des douches publiques parisiennes. Sur plus d’un millier de personnes interrogées, seulement 35 pour cent ont déclaré vivre dans la rue.

Plus de la moitié – 58 pour cent – ​​disposaient d’un logement, qu’ils vivent dans leur propre maison (33 pour cent), chez quelqu’un d’autre (17 pour cent) ou dans un refuge ou un hôtel (8 pour cent).

Pourtant, 67 pour cent de tous les répondants, hébergés ou non, ont déclaré ne pas avoir de douche là où ils habitent habituellement.

“Nous parlons d’étudiants, ou peut-être de personnes âgées, qui vivent dans des logements très anciens, non rénovés et où les installations sont en mauvais état”, explique Filhol. “Les bains publics sont aussi pour eux.”

Des preuves anecdotiques suggèrent qu’un nombre croissant de personnes pourraient s’y tourner à mesure que le coût de l’énergie augmente.

“On voit de plus en plus de gens qui ne veulent pas utiliser l’eau à la maison”, explique le gérant d’un établissement de bains du nord-est de Paris. a déclaré à RMC radio en février dernier. “Au moins une fois par semaine, quelqu’un en parle, alors qu’avant, on n’en parlait jamais.”

Alors que les prix de l’électricité devraient à nouveau augmenter le 1er février – pour la quatrième fois en deux ans – les douches chaudes gratuites pourraient devenir une denrée plus précieuse que jamais.

Une version de cette histoire en français a été rapportée par Aram Mbengue. La version anglaise a été rédigée par Jessica Phelan.