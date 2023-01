Les bailleurs de fonds palestiniens et Israël en désaccord sur la visite d’un lieu saint

NATIONS UNIES (AP) – Les Palestiniens et de nombreux partisans musulmans et non musulmans étaient en profond désaccord avec Israël jeudi lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU au sujet de la visite d’un ministre ultranationaliste israélien du Cabinet sur un site sacré de Jérusalem et de son impact.

Les Palestiniens ont averti que cela pourrait conduire à un autre soulèvement meurtrier, tandis qu’Israël l’a rejeté comme “une affaire insignifiante” et un “non-événement”.

L’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, a déclaré que le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, un dirigeant des implantations de Cisjordanie qui s’inspire d’un rabbin raciste, n’est pas allé visiter le site, “mais pour poursuivre son point de vue extrémiste, pour mettre fin au statu quo historique » en vertu duquel les Juifs ont été autorisés à s’y rendre mais pas à y prier depuis qu’Israël s’est emparé de la région lors de la guerre de 1967.

Connu des juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans sous le nom d’al-Haram al-Sharif, l’arabe pour le Noble Sanctuaire, le site est le plus sacré du judaïsme, abritant les anciens temples bibliques. Aujourd’hui, il abrite la mosquée Al Aqsa, le troisième lieu saint de l’islam. Le site a été le théâtre de fréquents affrontements entre les manifestants palestiniens et les forces de sécurité israéliennes.

Qualifiant Ben-Gvir de « ministre extrémiste d’un État extrémiste », reconnu coupable d’incitation et connu pour ses « opinions racistes », Mansour a déclaré que le ministre israélien s’est engagé à permettre aux Juifs de prier à al-Haram al-Sharif. Il a exhorté le Conseil de sécurité et tous les pays à empêcher que cela ne se produise et à “faire respecter le droit international et le statu quo historique”, avertissant que “s’ils ne le font pas, notre peuple palestinien le fera”.

L’ambassadeur israélien Gilad Erdan, qui a également visité le mont du Temple en tant que ministre de la sécurité publique en 2017, a critiqué le Conseil de sécurité pour avoir tenu la réunion d’urgence, affirmant que la visite de 13 minutes de Ben-Gvir était non violente et dans le cadre du statu quo et de son droit en tant que un Juif.

Erdan a déclaré aux journalistes que convoquer la réunion « est une insulte à notre intelligence » et « pathétique », et que le conseil devrait plutôt se réunir au sujet de la guerre en Ukraine ou du meurtre de manifestants par l’Iran.

“Israël n’a pas nui au statu quo et n’a pas l’intention de le faire”, a déclaré Erdan. « La seule partie qui change le statu quo est l’Autorité palestinienne. Pourquoi? Parce qu’en transformant le site en champ de bataille… l’Autorité palestinienne indique clairement que non seulement la prière juive est intolérable sur le Mont du Temple, mais que toute présence juive l’est aussi.

“C’est de l’antisémitisme pur”, a-t-il ajouté.

Khaled Khiare, secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires politiques et la consolidation de la paix, a informé le conseil au début de la réunion, affirmant que la visite de Ben-Gvir n’a pas été accompagnée ou suivie de violence. Mais, a-t-il dit, « cela est considéré comme particulièrement incendiaire », compte tenu du « plaidoyer passé du ministre pour des changements dans le statu quo ».

La visite a suscité une condamnation généralisée dans la région et au niveau international « comme une provocation qui risquait de déclencher de nouvelles effusions de sang », a-t-il déclaré.

Khiare a déclaré que les efforts de l’ONU pour désamorcer la situation se poursuivraient et que “les dirigeants de tous les côtés ont la responsabilité d’éteindre les flammes et de créer les conditions du calme”.

En septembre 2000, Ariel Sharon, alors chef de l’opposition israélienne, a visité le Mont du Temple, ce qui a contribué à déclencher des affrontements qui ont conduit à un véritable soulèvement palestinien connu sous le nom de Seconde Intifada. Le Conseil de sécurité a déploré la visite de Sharon, qu’il a qualifiée de « provocation ».

Plus récemment, en avril 2021, des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des manifestants palestiniens à l’intérieur et autour du site ont également alimenté une guerre de 11 jours avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Lorsque Ben-Gvir a visité le mont du Temple mardi, il l’a décrit comme “l’endroit le plus important pour le peuple juif” et a dénoncé ce qu’il a appelé la “discrimination raciste” contre les visites juives sur le site.

Avec le sanctuaire islamique du Dôme du Rocher en arrière-plan, il a déclaré que les visites se poursuivraient. Quant aux menaces du groupe militant du Hamas de Gaza, Ben-Gvir a déclaré dans un clip vidéo pris lors de la visite : « Le gouvernement israélien ne se rendra pas à une organisation meurtrière, à une organisation terroriste infâme.

Lors de la réunion d’urgence, qui a été convoquée conjointement par les Palestiniens, les Émirats arabes unis, la Chine, la France et Malte, les 15 membres du conseil ont exprimé leur inquiétude face à la visite de Ben-Gvir et aux retombées potentielles, et ont fermement soutenu le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. .

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a souligné le ferme soutien du président Joe Biden au “statu quo historique”, en particulier au “Haram Al-Sharif/Mont du Temple”.

Wood a déclaré que les États-Unis, qui sont l’allié le plus proche d’Israël, ont noté la plate-forme du Premier ministre Benjamin Netanyahu appelant à la préservation du statu quo, ajoutant : “Nous attendons du gouvernement israélien qu’il respecte cet engagement”.

Wood a également déclaré que la possibilité d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies doit être préservée, « et nous devons veiller à ce que tous les Israéliens et Palestiniens jouissent de mesures égales de liberté, de justice, de sécurité et de prospérité ».

L’ambassadeur adjoint des Émirats arabes unis Mohamed Abushahab, le représentant arabe au sein du conseil, et l’ambassadeur jordanien Mahmoud Hmoud, dont le dirigeant du pays est le gardien des lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem, ont tous deux qualifié l’acte de Ben-Gvir de “prise d’assaut de la mosquée Al Aqsa” sous la protection des Israéliens. les forces. Ils ont dit qu’il s’agissait d’une action « provocatrice » qui viole le statut historique et juridique des lieux saints de Jérusalem.

Abushahab a déclaré que l’action du ministre déstabilise davantage la situation fragile dans les territoires palestiniens, éloigne la région de la voie de la paix et menace d’aggraver les tensions actuelles “et de contribuer à alimenter et à attiser l’extrémisme et la haine dans la région”.

Hmoud a averti que de graves conséquences et répercussions pourraient résulter de toute mesure israélienne unilatérale « qui vise à imposer de nouvelles réalités sur le terrain », comme l’annexion de plus de terres, l’expansion des colonies, la violation des lieux saints de Jérusalem ou la démolition de maisons.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a exprimé sa “sérieuse inquiétude” face à la visite de Ben-Gvir et a déclaré qu’il espérait que le nouveau cabinet israélien “ne prendra pas la voie de l’escalade” et “ne créera pas de réalités irréversibles sur le terrain”.

“Les développements explosifs à Jérusalem démontrent une fois de plus à quel point il est urgent de résoudre le conflit israélo-palestinien”, a-t-il déclaré.

Il a réitéré l’appel de la Russie à une réunion ministérielle du soi-disant Quartet des médiateurs du Proche-Orient – l’ONU, les États-Unis, la Russie et l’Union européenne – et des principaux acteurs régionaux pour relancer le dialogue direct entre Israël et les Palestiniens.

Nebenzia a déclaré que les États-Unis avaient “refusé à maintes reprises de coopérer à la reprise du processus de paix” sous le Quartet, qu’il a qualifié de seul mécanisme internationalement reconnu approuvé par le Conseil de sécurité.

Edith M. Lederer, Associated Press