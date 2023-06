Le secrétaire britannique à la Défense a déclaré que les pays occidentaux devront acheter des armes pour Kiev au lieu de faire des dons à partir des stocks

Les stocks militaires des nations occidentales sont de plus en plus épuisés, les forçant à chercher des armements ailleurs pour soutenir l’Ukraine, a averti le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace. Il a également minimisé les espoirs de Kiev de rejoindre l’OTAN dans un avenir prévisible.

Dans une interview au Washington Post publiée vendredi, Wallace a félicité l’Occident pour avoir continué à envoyer une aide à la défense à l’Ukraine au milieu de son affrontement militaire avec la Russie. Cependant, le ministre a reconnu que «nous avons vu la réalité, c’est-à-dire que nous manquons tous» d’armes et d’équipements qui peuvent être donnés.

Le Royaume-Uni et d’autres pays doivent de plus en plus acheter des armes sur le marché international pour l’Ukraine, au lieu de puiser dans leurs stocks existants, a expliqué le responsable.

Interrogé sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, Wallace a mis en garde contre les promesses excessives à des aspirants tels que Kiev.

« Nous devons être réalistes et dire : « Cela n’arrivera pas à Vilnius ; Cela n’arrivera pas de sitôt,’», a insisté le secrétaire, faisant référence à un sommet de l’OTAN prévu en juillet prochain dans la capitale lituanienne.

Wallace a révélé que plusieurs nations étaient prêtes à signer des accords bilatéraux ou multilatérauxpactes de défense mutuelle» avec l’Ukraine comme alternative à l’adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Cependant, le ministre britannique a exprimé son optimisme quant à la contre-offensive ukrainienne très attendue, prédisant que Kiev pourrait reprendre la Crimée d’ici la fin de cette année.

Les médias ont rapporté fin janvier qu’un haut général américain avait déclaré en privé au secrétaire à la Défense Wallace que les forces armées britanniques n’étaient plus considérées comme une armée de haut niveau.

Des sources anonymes citées dans les articles ont averti que le Premier ministre britannique Rishi Sunak risquait d’échouer dans son rôle de « premier ministre en temps de guerre” à moins qu’il n’ait renforcé le budget de la défense de Londres et qu’il n’ait pris plusieurs autres mesures.

Début avril, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a reconnu que l’armée de son propre pays était confrontée à des problèmes similaires et ne serait pas en mesure de combler les lacunes en matière de financement et d’approvisionnement d’ici 2030. Il a également rejeté l’idée d’envoyer plus d’armes à l’Ukraine à partir des stocks de Berlin.

En mars, la commissaire parlementaire allemande pour les forces armées, Eva Hoegl, a conclu que «La Bundeswehr a trop peu de tout, et elle en a encore moins depuis le 24 février 2022.”

Elle a souligné que les dons d’obusiers, de lance-roquettes multiples et de chars Leopard à l’Ukraine étaient partis »gros trous» dans les propres stocks militaires de l’Allemagne.