Les baignoires sans rendez-vous offrent confiance et sécurité aux personnes âgées

À mesure que les gens vieillissent et commencent à perdre l’équilibre et la mobilité, le bain peut non seulement devenir difficile, mais aussi une cause d’anxiété.

La peur de tomber ou de ne pas pouvoir sortir de la baignoire fait partie des inquiétudes les plus courantes chez de nombreux seniors aujourd’hui.

Selon le gouvernement du Canada, environ une personne âgée sur quatre chute chaque année, 25 % de ces chutes sont graves et un grand pourcentage d’entre elles se produisent dans la salle de bain.

« La plupart de mes clients ont plus de 60 ans et ont des problèmes de mobilité légers à graves », explique Rick Perkins, propriétaire de Walk-In Tubs Thompson Okanagan. « Ils sont tellement reconnaissants et tombent amoureux de leur nouvelle baignoire et de l’indépendance qu’elle leur donne. C’est vraiment une entreprise merveilleuse à laquelle faire partie !

Des études montrent que l’installation d’une baignoire sans rendez-vous peut permettre aux personnes âgées de vivre de manière autonome pendant cinq années supplémentaires. Une baignoire à porte est beaucoup plus sûre qu’une baignoire conventionnelle, vous permettant de vous asseoir et de vous baigner confortablement.

Avec de grandes portes s’ouvrant vers l’extérieur, le baigneur peut entrer et s’asseoir sur un siège de 17 pouces de haut. Une fois la porte fermée et verrouillée, la baignoire se remplit rapidement d’eau autour du baigneur qui est assis confortablement et en toute sécurité à l’intérieur. Avec trois barres d’appui intégrées dans la baignoire et des robinets et commandes facilement accessibles, la baignoire se remplit et se vide facilement.

Avantages pour la santé

De nombreuses personnes trouvent un soulagement à diverses affections simplement en se trempant dans une baignoire chaude et pensent qu’elles dorment mieux après un bain apaisant. Les jets d’air chaud ou d’eau donnent un massage en profondeur qui aide à stimuler la circulation, transportant de l’oxygène curatif supplémentaire dans tout le corps.

Cela a montré des résultats positifs en augmentant la mobilité et en aidant à soulager la douleur et les symptômes de maladies telles que l’arthrite, les maux de dos chroniques, la fibromyalgie, la neuropathie diabétique et périphérique ainsi que diverses autres maladies aiguës et chroniques.

Motivations financières

Le site Web du gouvernement du Canada indique également que sur un aîné sur quatre qui tombe chaque année, 25 % de ces chutes sont graves, laissant les victimes handicapées de façon permanente et alitées. Outre la douleur et la souffrance, ces chutes finissent par coûter au système médical canadien 2 milliards de dollars par an.

Les gouvernements de la Colombie-Britannique et fédéral aident de nombreuses personnes qui décident d’acheter une baignoire à porte, avec un crédit d’impôt, une exonération de la taxe de vente provinciale et, dans les cas admissibles, jusqu’à 8 250 $ de subvention gouvernementale.

« Avec sept configurations différentes, il existe une baignoire qui répondra à vos besoins et s’intégrera dans n’importe quelle salle de bain », déclare Perkins. « Si vous avez des problèmes de mobilité, moderniser votre salle de bain avec une baignoire à l’italienne pourrait être l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire, vous aidant à vieillir confortablement et de manière indépendante dans la maison que vous aimez. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.walkintubsbc.com, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 250-682-4932 pour plus d’informations.

