Les baigneurs survivent à l’effondrement d’une falaise dans une superbe vidéo d’« évasion chanceuse »

Les baigneurs de la côte sud de l’Angleterre ont évité de justesse la tragédie lorsqu’une falaise surplombant la plage de West Bay s’est effondrée, déversant des tonnes de roches et de rochers de la taille de voitures sur le sable.

« Les chutes de pierres et les glissements de terrain peuvent survenir à tout moment », a déclaré le Conseil du Dorset à la suite de l’incident. « Ces gens ont eu la chance de s’en sortir. »

« Le chemin de la côte sud-ouest au-dessus de la falaise de West Bay est actuellement fermé », ont-ils ajouté.

Les rangers de la falaise ont répondu à la nouvelle selon laquelle la falaise s’était effondrée mardi à la suite de vents violents et de fortes pluies de la tempête Antoni du week-end, qui avait des vents enregistrés à 78 mph.

Un porte-parole du conseil a déclaré au média britannique ITV que « les garde-côtes de Solent nous ont informés de ce glissement de terrain » et que le personnel des garde-côtes de West Bay avait bouclé la zone, qu’ils prévoient de rester en place pendant six mois.

Le conseil a envoyé des gardes forestiers pour vérifier la zone et s’assurer que la signalisation appropriée restait affichée autour du sentier côtier.

« La côte jurassique est un endroit merveilleux à visiter, mais il est important de faire preuve de bon sens et de prudence – restez à l’écart du bord et de la base des falaises et faites toujours attention aux panneaux d’avertissement, aux messages de sécurité et aux marées », a déclaré le porte-parole.

Les falaises ont servi de lieu de tournage populaire pour des émissions de télévision et des films, y compris le drame policier immensément populaire « Broadchurch » et le drame de la période Carey Mulligan « Far from the Madding Crowd ».

Dorset Live a rapporté qu’un autre effondrement s’était produit dans la même zone plus tôt cette année, le 21 mai, probablement en raison de pluies torrentielles au cours du week-end précédent.

Des membres du public à ce moment-là ont rapporté que des rochers avaient piégé certaines personnes, mais grâce à l’utilisation d’un drone et à l’analyse de séquences de vidéosurveillance, le personnel d’urgence a déterminé que personne ne se trouvait près de la falaise lors de l’effondrement.

Les responsables locaux ont réitéré que les piétons doivent rester à l’écart du sommet de la falaise ou s’approcher trop près de la base et doivent se tenir au courant de la marée – et ne laisser aucun animal de compagnie en liberté autour des falaises non plus.