Des baigneurs HORRIFIÉS ont pris le corps « sans tête » d’un enfant qui s’est échoué en Espagne pour une poupée, rapporte-t-on.

Les restes du jeune, qui aurait entre deux et trois ans, ont été retrouvés sur le sable tôt ce matin.

2 La police a bouclé la plage après la découverte des restes Crédit : Solarpix

2 La macabre découverte a été faite dans la station balnéaire de Roda de Bera sur la Costa Dorada Crédit : Solarpix

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de la station balnéaire de Roda de Bera sur la Costa Dorada vers 8 h 50, heure locale (7 h 50 BST) après qu’un nettoyeur municipal ait fait la macabre découverte.

Les flics ont trouvé le corps de l’enfant, qui est censé être fortement décomposé et des parties du corps manquantes, y compris la tête.

Les restes s’étaient échoués sur la plage de la province de la côte est de Tarragone depuis l’eau.

Mais avant que l’alarme ne soit déclenchée, les baigneurs sont passés devant le corps et n’ont pas contacté la police car ils pensaient qu’ils regardaient une poupée à cause de son état décomposé.

Le maire de Roda de Bera, Pere Virgili, a déclaré à l’émission locale El món a RAC1 que le corps était « dans la mer depuis longtemps ».

Il a ajouté: « C’est un cadavre décapité, il était donc difficile de savoir s’il s’agissait d’une personne.

« Au premier abord, cela pourrait ressembler à une poupée. »

Virgili a déclaré que le jeune aurait pu se trouver sur un bateau de migrants qui a chaviré en Méditerranée, ajoutant que l’enfant semblait porter « un body et une sorte de veste ».

Il a ajouté: « Ce n’est pas la tenue typique d’un enfant qui va à la plage. »

Les flics ont rapidement bouclé la plage et déplacé les habitants et les vacanciers vers d’autres zones du sable et ont exhorté les gens à rester à l’écart.

Les restes ont été retirés du sable vers 11h30 heure locale (10h30 BST) après autorisation judiciaire.

Un porte-parole de la Garde civile a déclaré: « Tout ce que nous pouvons confirmer pour le moment, c’est que le corps d’un bébé a été retrouvé sur la plage de Roda de Bera, dans la province de Tarragone.

« L’affaire est toujours sous enquête. »

Une autopsie aura lieu dans les prochaines heures pour tenter de déterminer la cause du décès.

La mairie a déclaré dans un tweet : « Nous vous informons que ce matin, le corps d’un enfant de deux à trois ans a été retrouvé sur le rivage de la plage de la Costa Dorada.

« La zone est bouclée et nous demandons au public d’éviter la zone. »

L’enquête judiciaire est menée par un juge basé dans la ville voisine d’El Vendrell.

Un porte-parole du tribunal a déclaré: «Un tribunal d’instruction, le tribunal d’instruction numéro 7 d’El Vendrell, qui agit en tant que tribunal de garde, a autorisé aujourd’hui l’enlèvement d’un corps retrouvé sur une plage de Roda de Bera.

«Le juge a ouvert l’enquête correspondante et attend la réception des rapports médico-légaux et de police correspondants.

« Nous n’avons pas d’informations supplémentaires que nous pouvons rendre publiques pour le moment. »

En plus d’essayer d’établir la cause du décès, les experts médico-légaux essaieront de calculer depuis combien de temps le corps du jeune est resté dans la mer.

Roda de Bera se trouve à 25 minutes de route au nord de Tarragone et, avec Barcelone à un peu plus d’une heure de route au nord, elle est populaire auprès des touristes britanniques.