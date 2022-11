Les baigneurs du Mexique dans une zone touristique populaire trouvent 3 cadavres avec des marques de torture échoués sur le rivage

Les amateurs de plage d’une station balnéaire mexicaine populaire ont été soumis à un rappel brutal de la violence des cartels mexicains lorsque des cadavres d’individus torturés se sont échoués sur la plage au cours du week-end.

Les visiteurs de la célèbre Playa Condesa d’Acapulco ont fait la découverte samedi après-midi lorsque deux corps ont été retrouvés montrant clairement qu’ils avaient été torturés, Le Soleil a rapporté .

L’un des corps était attaché à une ancre en ciment d’une main et d’un pied tandis qu’un autre corps gisait face vers le haut dans le sable.

Un troisième corps a été retrouvé avec des blessures par balle à l’arrière du cou le lendemain matin sur la plage voisine d’Icacos.

Le troisième corps aurait été retrouvé près d’une base militaire.

L’armée mexicaine a été appelée sur les lieux et des soldats pouvaient être vus debout sur certaines photos, mais la plage est finalement restée ouverte et les corps ont été enlevés.

Acapulco est situé dans l’État mexicain de Guerrero, l’une des nombreuses régions du département d’État américain averti dans Octobre que les Américains ne devraient pas voyager en raison de problèmes de criminalité.

“Le crime et la violence sont répandus”, a averti le département d’État. “Les groupes armés opèrent indépendamment du gouvernement dans de nombreuses régions de Guerrero. Les membres de ces groupes maintiennent fréquemment des barrages routiers et peuvent utiliser la violence envers les voyageurs. Des citoyens américains et des LPR ont été victimes d’enlèvements au cours des années précédentes.”

Acapulco a été classée 7e ville la plus meurtrière au monde en 2019, en grande partie à cause de la violence des cartels, après avoir été l’une des destinations de voyage les plus populaires pour les stars d’Hollywood pendant des décennies à partir des années 1940.