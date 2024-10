Les « baguettes » de la tour de lancement attrapent le propulseur de fusée descendant alors que SpaceX lance Starship

Un vaisseau spatial s’écrase dans l’océan Indien après un voyage autour de la Terre

Images | 2177494351 Légende : Le méga-propulseur de fusée de SpaceX revient sur la rampe de lancement, où il a été capturé par des bras métalliques après un vol d’essai dimanche à Boca Chica, au Texas. (Sergio Flores/AFP/Getty Images) Charger l’image

SpaceX a lancé dimanche son cinquième vol d’essai de Starship depuis le Texas et a ramené pour la première fois l’imposant propulseur du premier étage de la fusée, réalisant ainsi une nouvelle méthode de récupération impliquant de gros bras métalliques.

Le propulseur Super Heavy du premier étage de la fusée a décollé à 8 h 25 HE depuis les installations de lancement de SpaceX à Boca Chica, au Texas, envoyant la fusée Starship du deuxième étage sur une trajectoire dans l’espace à destination d’un amerrissage dans l’océan.

Une heure plus tard, le vaisseau spatial vide lancé au sommet du booster a effectué un atterrissage contrôlé dans l’océan Indien comme prévu, ajoutant ainsi au succès de la journée.

Quelles questions avez-vous pour l’astronaute canadien Chris Hadfield ? Il est notre invité Ask Me Anything ce dimanche sur Cross Country Checkup. Remplir ce formulaire (lien externe) et vous pourriez apparaître à l’émission du 13 octobre.

Le booster Super Heavy, après s’être séparé du booster Starship à environ 74 kilomètres d’altitude, est revenu dans la même zone d’où il avait été lancé pour tenter d’atterrir, aidé par deux bras robotiques, appelés baguettes, attachés à la tour de lancement.

SpaceX avait déclaré que le booster de 71 mètres et la tour de lancement devaient être en bon état et stables. Sinon, il allait finir dans le gouffre comme les précédents.

Le vol de juin a échoué à la fin après que des morceaux se soient détachés. SpaceX a mis à niveau le logiciel et retravaillé le bouclier thermique, améliorant ainsi les tuiles thermiques.

SpaceX récupère depuis neuf ans les propulseurs du premier étage de ses plus petites fusées Falcon 9, après avoir mis en orbite des satellites et des équipages depuis la Floride ou la Californie. Mais ils atterrissent sur des plates-formes océaniques flottantes ou sur des dalles de béton à plusieurs kilomètres de leurs rampes de lancement, et non sur celles-ci.

Images | 2177456428 Légende : Les visiteurs regardent le vaisseau spatial SpaceX alors qu’il se trouve sur une rampe de lancement à Starbase près de Boca Chica, au Texas, samedi, avant le dernier vol d’essai du vaisseau spatial. (Sergio Flores/AFP/Getty Images) Charger l’image

Le recyclage des boosters Falcon a accéléré le rythme de lancement de SpaceX et a permis à l’entreprise d’économiser des millions. Le PDG Elon Musk a déclaré qu’il avait l’intention de faire de même pour Starship, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite avec 33 moteurs au méthane sur le seul propulseur.

La NASA a commandé deux vaisseaux spatiaux pour faire atterrir des astronautes sur la Lune plus tard cette décennie. SpaceX a l’intention d’utiliser Starship pour envoyer des personnes et des fournitures sur la Lune, et éventuellement sur Mars.