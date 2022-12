Les bagagistes d’IndiGo jettent négligemment des sacs dans la remorque, la compagnie aérienne répond à une vidéo virale

Les passagers se plaignent souvent que leurs bagages sont mal gérés ou cassés par les compagnies aériennes qui les obligent à remettre les bagages. C’est ce qui est arrivé aux gens lorsqu’une vidéo de responsables d’IndiGo jetant négligemment des sacs dans une remorque est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cela a déclenché une conversation parmi les utilisateurs en ligne qui ont commencé à interroger la compagnie aérienne sur sa “manipulation fragile” des bagages, comme l’a souligné un Twitterati.

Dans la vidéo publiée par un utilisateur de Twitter nommé “triptoes”, on pouvait voir deux bagagistes décharger des cartons bruns d’un avion et les jeter négligemment dans une remorque garée. Quelques instants plus tard, on pouvait les voir faire de même avec de plus gros cartons blancs qui étaient jetés dans le chariot comme s’ils étaient vides. “Salut IndiGo, est-ce que c’est comme ça que tu gères tous les bagages de vol tous les jours ou aujourd’hui était spécial ?” a demandé l’utilisateur qui a partagé la vidéo sur Internet.

Pendant ce temps, la compagnie aérienne a répondu: «Mme Goel, merci pour vos commentaires. Les boîtes de la vidéo partagée ne sont pas les bagages des clients, mais plutôt des conteneurs légers et rapides transportant des marchandises non fragiles et emballés par les expéditeurs pour que nous puissions supporter des manœuvres rapides.

Mme Goel, merci pour vos commentaires. Les boîtes de la vidéo partagée ne sont pas les bagages des clients, mais plutôt des conteneurs légers et rapides transportant des marchandises non fragiles et emballés par les expéditeurs pour que nous puissions supporter des manœuvres rapides. 1/2— IndiGo (@IndiGo6E) 1 décembre 2022

Mais il semblait que les utilisateurs n’étaient pas complètement d’accord avec la déclaration d’IndiGo, car l’un d’eux a commenté que les bagages des clients n’étaient pas bien traités non plus. Le partage d’une autre vidéo capturée par un passager a montré comment des sacs à roulettes étaient jetés dans une remorque sur laquelle était imprimé le logo d’IndiGo. « Dans ce cas, IndiGo, ces conteneurs ressemblent-ils à des conteneurs légers et rapides transportant des marchandises non fragiles ? Ils jetaient nos bagages comme s’ils étaient des rochers ! a écrit l’utilisateur à côté du clip.

Un autre utilisateur a commenté : « Ils se sont également débarrassés des étiquettes fragiles parce que « nous traitons tous les sacs comme s’ils étaient fragiles ». Bien sûr, ça y ressemble.

Non seulement les vols indigo à chaque vol, ils traitent des bagages comme celui-ci. Ce n’est pas nouveau. C’est pourquoi vous entendrez une poignée de bagage cassée ou totalement endommagée. Ensuite, nous devons réclamer de l’argent. C’est arrivé avec ma mère aussi à l’aéroport des États-Unis, puis ils ont payé le coût des bagages.— HITESH (@shah_hit) 2 décembre 2022

Certains d’entre eux ont même partagé des images de leurs sacs cassés après les avoir reçus de la compagnie aérienne. D’autres ont signalé combien de vols manipulent les bagages de la même manière pour gagner du temps.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici