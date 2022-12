Les bagagistes de Swissport en Australie licenciés après que le virus TikTok leur ait montré des bagages en train de claquer

Une vidéo de bagagistes déplaçant grossièrement des bagages est devenue virale sur TikTok début décembre.

On peut voir des travailleurs dans la vidéo claquer, lancer et donner des coups de pied aux sacs des passagers.

Le sous-traitant de Qantas Airways chargé de la manutention des bagages, Swissport, a enquêté sur l’incident et licencié deux manutentionnaires, selon des informations.

Deux bagagistes ont été licenciés après qu’une vidéo d’eux manipulant grossièrement des bagages soit devenue virale en ligne.

Dans une vidéo partagée sur TikTok début décembre, on peut voir trois manutentionnaires claquer et jeter les sacs des passagers sur un tapis roulant en riant. Depuis sa publication, le clip a recueilli cinq millions de vues et plus de 30 000 commentaires.

Le message mentionne Qantas Airways Limited et l’aéroport de Melbourne dans la légende, et un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé le gardien les hommes étaient des employés du sous-traitant de Qantas, Swissport Australia. Mercredi, Swissport a annoncé avoir licencié deux des hommes, selon ABC Australie.

Dans un cas, on peut voir un gestionnaire soulever un sac au-dessus de sa tête avant de le claquer sur la ceinture pendant qu’un autre regarde. Les dizaines de milliers de commentateurs n’étaient pas satisfaits de l’affichage approximatif.

“Je ne comprends pas pourquoi ils doivent être extrêmement violents avec le sac”, a écrit un utilisateur.

“C’est la raison pour laquelle j’ai voyagé dans le monde entier et j’ai cassé 2 valises uniquement en Australie”, a déclaré un autre.

Le PDG de Swissport, Brad Moore, a condamné les actions des hommes et a mis en garde contre “des mesures disciplinaires graves” dans une note du personnel examinée par news.com.au un jour après la publication de la vidéo sur TikTok.

L’entreprise a d’abord suspendu les hommes tout en menant une “enquête urgente” et a finalement décidé de licencier les deux bagagistes.

« Les comportements dans la vidéo nous ont tous laissé tomber – surtout notre personnel de première ligne qui a travaillé si dur (Covid) pour assurer des normes de qualité dans des circonstances parfois difficiles », a écrit Moore dans la note, selon news.com.au .

Il a ajouté: “Un comportement irrespectueux envers les bagages et les effets personnels de nos clients ne sera pas toléré et entraînera de graves mesures disciplinaires.”