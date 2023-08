Les bagages manquants de Manika Batra retrouvés, la superstar du tennis de table remercie le ministère de l’Aviation

Les bagages manquants de la star indienne du tennis de table Manika Batra ont été retrouvés et lui ont été livrés, a-t-elle déclaré mardi et a remercié le ministre de l’aviation Jyotiraditya Scindia et son bureau pour leur action « rapide ».

Batra a perdu son bagage contenant du matériel de sport, alors qu’elle rentrait chez elle après un tournoi au Pérou dans un vol de KLM Airlines et elle avait demandé l’aide du gouvernement pour le récupérer.

« Merci beaucoup @JM_Scindia monsieur et son bureau pour une action rapide et m’avoir aidé à récupérer mes bagages. Je l’ai reçu ce matin », a écrit Batra sur X, anciennement Twitter.

Mardi soir, après que Batra ait demandé l’aide du ministre syndical, son bureau a déclaré: «Bonjour, la valise a été placée dans le conteneur à destination de Delhi. Nous prévoyons son arrivée sur le vol d’aujourd’hui, qui doit atterrir à 01h55 demain. »

La numéro 35 mondiale Batra a déclaré qu’elle voyageait en classe affaires dans le transporteur national néerlandais et qu’elle ne s’attendait jamais à perdre des bagages avec une étiquette prioritaire.

« Incroyable déception avec @KLM. ! Bagages étiquetés prioritaires perdus sur un vol en classe affaires, y compris mon kit de sport essentiel pour un tournoi à venir », avait tweeté Batra.

« Le personnel de l’aéroport n’avait aucune réponse ni aucune solution et ils ne savaient pas où se trouvait mon sac. @JM_Scindia monsieur, aidez-moi s’il vous plaît. »

Batra revenait en Inde après avoir participé à un tournoi WTT Contender à Lima via Amsterdam.

