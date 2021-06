Les Bafta TV Awards choquent alors que Casualty bat Coronation Street pour remporter le meilleur feuilleton

CASUALTY a remporté le Bafta TV Award de cette année pour le meilleur feuilleton battant Coronation Street.

Le drame médical a remporté la victoire lors de la cérémonie qui a eu lieu à Londres avec la plupart des nominés présents virtuellement depuis chez eux.

Casualty a remporté le prix du meilleur savon aux Bafta TV Awards

Cela vient après que le favori pour gagner Corrie ait connu une année acclamée par la critique avec le scénario de contrôle coercitif très médiatisé avec Geoff Metcalfe et Yasmeen Nazir.

Casualty a également battu ses rivaux EastEnders et Hollyoaks.

Le savon de l’hôpital a remporté le prix pour la dernière fois en 2018 et l’a déjà remporté deux fois au total.

L’année dernière, Emmerdale a remporté le prix.

Le scénario de contrôle coercitif de Yasmeen et Geoff a été très apprécié par les critiques

Les producteurs et les stars de Corrie ont attendu dans les Rovers pour regarder les Baftas

Cependant, cette année, le feuilleton ITV n’a pas été nominé – à la place EastEnders, Hollyoaks et Casualty ont constitué la liste restreinte.

Le comédien Richard Ayoade est revenu pour animer les Bafta TV Awards 2021.

Il a animé la cérémonie virtuelle en 2020, après Graham Norton en 2019.

Bien que la plupart des stars apparaîtront sous forme d’hologrammes, Ayoade ne sera pas la seule célébrité présente à l’événement.

Les comédiens Bill Bailey et Daisy May Cooper, Adrian Dunbar, la star de Line Of Duty, la présentatrice Maya Jama et la danseuse Oti Mabuse ont été confirmés comme présentateurs invités.

D’autres stars telles que Paul Mescal, Jodie Comer, Billie Piper et Graham Norton assisteront également à l’événement en personne.