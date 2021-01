Des chercheurs de l’Université d’État de l’Oregon aux États-Unis ont découvert que quelques organismes du microbiome intestinal jouent un rôle clé dans le diabète de type 2, ouvrant la porte à d’éventuels traitements probiotiques pour une maladie métabolique grave.

Le microbiome intestinal humain comprend plus de 10 billions de cellules microbiennes provenant d’environ 1 000 espèces bactériennes différentes.

La dysbiose, ou déséquilibre, dans le microbiome est généralement associée à des effets néfastes sur la santé d’une personne.

Selon le co-leader de l’étude Andrey Morgun, le soi-disant «régime occidental» riche en graisses saturées et en sucres raffinés est l’un des principaux facteurs. « Mais les bactéries intestinales ont un rôle important à jouer dans la modulation des effets de l’alimentation. »

Un facteur de risque clé du diabète de type 2 est le surpoids, souvent le résultat d’un régime alimentaire occidental associé à une faible activité physique. «Certaines études suggèrent que la dysbiose est causée par des changements complexes résultant des interactions de centaines de microbes différents», a déclaré Natalia Shulzhenko, professeur agrégé de sciences biomédicales. « Cependant, notre étude et d’autres études suggèrent que les membres individuels de la communauté microbienne, modifiés par l’alimentation, pourraient avoir un impact significatif sur l’hôte. »

Shulzhenko et Morgun ont utilisé une nouvelle approche basée sur les données et la biologie des systèmes appelée analyse du réseau Transkingdom pour étudier les interactions hôte-microbe sous un régime occidental. Cela leur a permis de déterminer si des membres individuels du microbiote ont joué un rôle dans les changements métaboliques que le régime induit chez un hôte.

« L’analyse a mis en évidence des microbes spécifiques qui pourraient potentiellement affecter la façon dont une personne métabolise le glucose et les lipides », a déclaré Morgun. Les scientifiques ont identifié quatre unités taxonomiques opérationnelles, ou OTU, qui semblaient affecter le métabolisme du glucose; Les OTU sont un moyen de catégoriser les bactéries en fonction de la similitude des séquences génétiques.

Les OTU identifiées correspondaient à quatre espèces bactériennes: Lactobacillus Johnsonii, Lactobacillus Gasseri, Romboutsia Ilealis et Ruminococcus Gnavus. En comparant les résultats de la souris aux données d’une étude humaine antérieure, les scientifiques ont trouvé des corrélations entre l’indice de masse corporelle humaine et l’abondance des quatre bactéries.Plus les améliorants signifiaient un meilleur indice de masse corporelle, plus d’aggravants étaient liés à un IMC moins sain.

« Nous avons constaté que R. Ilealis était présent chez plus de 80 pour cent des patients obèses, suggérant que le microbe pourrait être un pathobionte répandu chez les personnes en surpoids », a déclaré Shulzhenko.

« Notre étude révèle des souches probiotiques potentielles pour le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité ainsi que des informations sur les mécanismes de leur action », a déclaré Morgun dans un article publié dans Nature Communications.

« Cela signifie une opportunité de développer des thérapies ciblées plutôt que de tenter de restaurer un microbiote » sain « en général. »