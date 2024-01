Les bactéries présentes dans le sperme peuvent affecter les spermatozoïdes et la fertilité masculine

Les bactéries pourraient causer des problèmes au sperme (Photo : Getty/Science Photo Libra)

Vous avez entendu parler du microbiome intestinal, et probablement du microbiome cutané, mais saviez-vous qu’il existe également un microbiome séminal – et qu’il pourrait affecter la fertilité ?

C’est la conclusion d’une nouvelle étude réalisée par le département d’urologie de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Le microbiome fait référence à l’ensemble des microbes – bactéries, champignons et virus – qui affectent la santé humaine. Bien que de nombreuses études aient été menées sur les microbiomes présents dans le système digestif et sur la peau, l’accent a été moins mis sur le système reproducteur, en particulier chez les hommes.

Cependant, l’équipe de l’UCLA a découvert qu’un microbe en particulier, la bactérie Lactobacillus iners, peut avoir un impact négatif direct sur la motilité des spermatozoïdes, ce qui affecte à son tour la fertilité.

Le microbe est plus largement connu comme la cause de la vaginose bactérienne chez les femmes et constitue la bactérie la plus couramment trouvée dans le microbiome génital féminin.

Bien que l’étude, publiée dans Scientific Reports, n’ait pas permis d’identifier le lien exact, des recherches antérieures ont révélé que les Lactobacillus iners peuvent produire de l’acide L-lactique (le moins courant des deux types d’acide lactique), ce qui peut entraîner une inflammation localisée. Cette inflammation peut avoir un impact sur la motilité des spermatozoïdes.

Notre corps est rempli de bactéries, à l’intérieur comme à l’extérieur (Photo : Getty/Science Photo Libra)

En outre, les chercheurs ont découvert que trois types de bactéries du groupe Pseudomonas – un type de bactérie très courant – ont été trouvés chez des patients présentant des concentrations de spermatozoïdes normales et anormales.

Les microbes appelés Pseudomonas fluorescens et Pseudomonas stutzeri étaient plus fréquents chez les patients présentant des concentrations anormales de spermatozoïdes, tandis que Pseudomonas putida était moins fréquent dans les échantillons présentant des concentrations anormales de spermatozoïdes.

Cette découverte souligne à quel point même des microbes étroitement apparentés peuvent avoir un effet différent sur la santé humaine et que toutes les bactéries présentes dans le sperme n’auront pas un impact sur la fertilité.

Tous les différents types de microbes trouvés dans le sperme (Photo : Rapports scientifiques)

«Il reste encore beaucoup à explorer concernant le microbiome et son lien avec l’infertilité masculine», a déclaré l’auteur principal, le Dr Vadim Osadchiy.

«Cependant, ces résultats fournissent des informations précieuses qui peuvent nous conduire dans la bonne direction pour une compréhension plus approfondie de cette corrélation.» Nos recherches s’alignent sur les preuves d’études plus modestes et ouvriront la voie à de futures enquêtes plus complètes visant à démêler la relation complexe entre le microbiome du sperme et la fertilité.

À l’échelle mondiale, les taux de fécondité sont en baisse, et on pense également qu’une mauvaise alimentation et un mauvais mode de vie jouent un rôle dans la santé des hommes.

