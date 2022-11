Les bactéries peuvent parcourir des milliers de kilomètres dans la poussière : étude

Selon de nouvelles recherches menées en Israël, les bactéries susceptibles d’affecter les humains et les animaux peuvent traverser les océans et les continents à travers la poussière en suspension dans l’air.

Dans une étude publiée le mois dernier dans le Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, les auteurs Daniella Gat, Ralf Zimmermann et Yinon Rudich ont analysé la poussière en suspension dans l’air collectée à Rehovot, en Israël. Ils ont utilisé le séquençage de l’ADN pour en savoir plus sur les bactéries présentes dans la poussière et ont utilisé la modélisation de trajectoire pour déterminer que la poussière provenait d’endroits tels que l’Afrique du Nord, l’Arabie saoudite et la Syrie.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que lorsque les vents soulèvent la poussière du sol, des bactéries attachées l’accompagnent. Cette poussière en suspension dans l’air peut transporter diverses “communautés” bactériennes à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance. Lorsque la poussière se dépose à nouveau dans un nouvel endroit, les bactéries fixées peuvent modifier la chimie de l’environnement et affecter la santé humaine et animale.

“Dans un climat changeant, on s’attend à ce que l’intensité et la fréquence des tempêtes de poussière augmentent, élargissant la portée géographique des bactéries en suspension dans l’air”, ont écrit les auteurs, “entraînant l’introduction de bactéries transmises par la poussière dans des habitats auparavant vierges, terrestres et marins.”

Les chercheurs ne savent pas encore exactement comment ces bactéries affectent les environnements dans lesquels elles atterrissent, mais l’étude indique qu’elles peuvent rechercher des indices sur les origines des bactéries. Par exemple, les bactéries présentes dans la poussière en suspension dans l’air peuvent provenir des sols, des plans d’eau, des plantes, des décharges, des fermes d’élevage et d’autres sources.

“Différentes fonctions bactériennes sont associées à ces différents environnements”, indique l’étude.

“Ainsi, l’examen des gènes fonctionnels des bactéries en suspension dans l’air et leur comparaison avec les environnements environnants peuvent fournir des connaissances sur les sources possibles des bactéries en suspension dans l’air et leur fonctionnement potentiel lors du dépôt.”

Les scientifiques pourront peut-être trouver d’autres indices sur les impacts que ces bactéries peuvent avoir sur leur environnement en comprenant mieux leurs gènes.

Par exemple, lorsque les auteurs ont examiné les gènes des bactéries transportées par la poussière, ils ont découvert que certaines bactéries étaient plus susceptibles d’être résistantes aux antibiotiques que les bactéries présentes dans l’eau de mer, à la surface des plantes ou dans les sols.

La propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques pourrait avoir des impacts potentiels sur la santé des humains, du bétail, des plantes et des écosystèmes, ont écrit les auteurs, bien que cela dépende du fait que cette bactérie soit toujours vivante et capable de se reproduire lorsqu’elle atteint sa destination finale. Cela pourrait être un sujet pour de futures études.

“Comme il y a encore très peu de connaissances sur le rôle de l’aérobiome dans l’écologie de la planète, il est difficile d’estimer comment des changements dans sa composition affecteraient le fonctionnement de l’environnement”, ont écrit les auteurs.

“Ainsi, il est essentiel de poursuivre les efforts pour décrire, enregistrer et analyser la composition, le profil fonctionnel, la viabilité et l’activité de l’aérobiome.”