Les bactéries intestinales sont étonnamment résistantes aux antibiotiques, selon une étude à long terme : ScienceAlert

La résistance aux antibiotiques nous cause toutes sortes de ravages. Ça tourne pathogènes autrefois gérables en superbactéries, frappant nos plus vulnérables personnes le plus dur.

Les superbactéries étaient impliquées dans près de 5 millions de morts dans le monde en 2019donc la résistance aux antibiotiques n’est généralement pas quelque chose que nous voulons du tout promouvoir.

Mais même si cela renforce nos ennemis bactériens, les facteurs de résistance signifient nos bonnes bactéries deviennent également plus résistantes aux antibiotiques.

Une nouvelle étude a révélé que les gènes de résistance aux antibiotiques donnent également un avantage à nos bactéries intestinales, leur permettant de rester au top dans leur bataille sans fin contre les microbes qui nous nuisent.

“Les mutations de la résistance aux antimicrobiens chez les commensaux peuvent avoir des effets paradoxalement bénéfiques en favorisant la résilience du microbiome aux antimicrobiens”, a déclaré Shakti Bhattarai, bioinformaticien de l’Université du Massachusetts, et ses collègues. écrire dans leur journal.

Les chercheurs ont étudié la guerre entre les bonnes et les mauvaises bactéries intestinales chez 24 patients atteints de tuberculose multirésistante (Mycobacterium tuberculosis), détaillant la bataille dans un récit détaillé. Les patients avaient reçu de nombreux types d’antibiotiques pour maîtriser leur maladie, un régime qu’ils devaient maintenir pendant 20 mois.

Le traitement a initialement dévasté leurs microbiomes intestinaux, provoquant des perturbations dans le métabolisme, la composition et la diversité des espèces bactériennes.

Les effets secondaires désagréables comprenaient la diarrhée et l’inflammation intestinale, ce qui n’est pas surprenant étant donné que l’utilisation d’antibiotiques a également été associée à augmentation des cas de syndrome du côlon irritable.

Pourtant, au fil du temps, quelque chose d’assez surprenant a été observé chez les patients.

“Nos résultats documentent une résilience inattendue du microbiome aux perturbations causées par les antibiotiques à long terme”, écrire les chercheurs, expliquant comment les microbiomes des patients ont spontanément rétabli la domination des bonnes bactéries à la suite d’un déséquilibre initial.

De plus, ils ont découvert que l’état du microbiome intestinal du patient ainsi que l’élimination des bactéries tuberculeuses elles-mêmes sont liés à la guérison de l’inflammation provoquée par la tuberculose. Des proliférations de bactéries provenant du Entérobactéries le post-traitement familial a conduit à une inflammation plus répandue, alors que les microbiotes avec plus Clostridies et moins d’entérobactéries étaient associées à une baisse plus rapide de l’inflammation à l’origine des symptômes de la tuberculose.

D’autres tests sur des souris impliquant des greffes fécales de patients ont révélé que leurs microbiomes avaient acquis une résistance à la perturbation ultérieure des antibiotiques. Ces gènes de résistance étaient encore observés chez certaines espèces bactériennes amies un an après l’arrêt des traitements antibiotiques chez les souris.

“Ces mutations pourraient avoir un effet bénéfique sur la condition physique dans l’écosystème du microbiome établi par des antibiotiques à long terme”, a déclaré l’équipe. expliquece qui suggère que nous pourrions peut-être l’utiliser d’une manière ou d’une autre pour contrer les agents pathogènes résistants aux antibiotiques.

Bien que cela puisse bien sûr entraîner davantage de résistance aux antibiotiques et nécessite beaucoup plus de recherches avant d’être sérieusement envisagé, cela peut être un risque qui vaut la peine d’être pris s’il permet à nos bonnes bactéries de les surpasser, Bhattarai et ses collègues. conclure.

Cette recherche a été publiée dans Médecine translationnelle scientifique.