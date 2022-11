Les Backstreet Boys rendent hommage à Aaron Carter lors d’un concert à Londres, son frère Nick s’effondre après un hommage émouvant

Nick Carter a été submergé par les émotions dimanche lors de sa première performance avec les Backstreet Boys suite au décès de son jeune frère, Aaron Carter, samedi. Aaron avait 34 ans.

Le chanteur de 42 ans a fondu en larmes entre les chansons avec le groupe à l’O2 Arena de Londres alors que Kevin Richardson se joignait aux fans pour pleurer la perte du musicien “I Want Candy” décédé chez lui à Lancaster, en Californie.

“Ce soir, nous avons eu le cœur un peu lourd parce que nous avons perdu un membre de notre famille hier”, a déclaré Richardson juste après que le groupe ait chanté “No Place”. Un montage vidéo des membres de la famille du groupe a été diffusé sur les écrans, le dernier plan montrant une photo du petit frère de Nick avec “Aaron Carter 1987-2022”.

“Nous voulions juste trouver un moment dans notre émission pour le reconnaître. Le petit frère de Nick, Aaron Carter, est décédé hier à 43 ans”, a déclaré Richardson, confondant par erreur l’âge réel d’Aaron de 34 ans.

“Il faisait partie de notre famille et nous vous remercions pour tout l’amour, tous vos vœux et tout votre soutien.”

“Nous aimerions dédier cette prochaine chanson à notre petit frère Aaron Carter. Tu nous manqueras définitivement, mon frère”, a déclaré Howie Dorough. “Repose en paix.” Le groupe a ensuite chanté leur tube de 2013, “Breathe”.

Aaron est décédé samedi à son domicile de Lancaster, à environ 70 miles au nord de Los Angeles. Les députés ont répondu à un appel “concernant un sauvetage” vers 11 heures le 5 novembre.

“L’informatrice de l’appel (la gardienne de maison) a déclaré qu’elle avait trouvé un homme qui ne répondait pas dans la baignoire”, selon un communiqué. “Le répartiteur lui a conseillé de commencer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avant l’arrivée des députés. Peu de temps après l’arrivée des députés, le personnel des pompiers est arrivé et a déclaré que l’homme était décédé sur les lieux.”

Aaron et Nick avaient une relation difficile qui était souvent affichée publiquement dans divers arguments sur Twitter ou dans des talk-shows.

Nick a déclaré que son “cœur était brisé” alors qu’il parlait de la mort d’Aaron sur Instagram dimanche.

“Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé”, a-t-il écrit. “J’ai toujours gardé l’espoir qu’il veuille un jour, d’une manière ou d’une autre, suivre un chemin sain et finalement trouver l’aide dont il avait désespérément besoin.

“Parfois, nous voulons blâmer quelqu’un ou quelque chose pour une perte, mais la vérité est que la dépendance et la maladie mentale sont le vrai méchant ici. Mon frère me manquera plus que quiconque ne le saura jamais. Je t’aime Chizz. Maintenant, tu peux enfin avoir la paix que vous ne pourriez jamais trouver ici sur terre… Je t’aime mon petit frère.”

Aaron a combattu des problèmes de dépendance au fil des ans, mais venait tout juste de joué sur scène et tentait un retour. Il laisse dans le deuil son fils de 11 mois, Prince Lyric.