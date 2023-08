Les babymoons « entachés » de l’ex infidèle de Jana Kramer, enceinte, pour elle

Jana Kramer n’est pas convaincue par l’idée de faire une babymoon avant la naissance de son troisième enfant, son premier avec son fiancé Allan Russell.

Kramer a annoncé que le couple attendait un bébé quelques semaines après avoir révélé que Russell lui avait proposé après six mois et demi de cour.

« Nous pensions faire une babymoon en octobre, mais il se passe tellement de choses que je me dis que je ne sais même pas si j’ai le temps », a expliqué Kramer sur son podcast « Whine Down ».

L’interprète de « I Got the Boy » a également noté qu’elle avait un « goût négatif » concernant les babymoons après que son ex-mari Mike Caussin l’ait trompée.

« L’une des choses qu’il m’a racontées s’est produite une semaine avant notre babymoon à Los Angeles, ce qui, à mon avis, était le voyage le plus magique que nous ayons fait », a révélé Kramer, faisant apparemment référence aux scandales de tricherie de Caussin. « Et nous sommes allés au Montage et à Laguna Beach, et je me suis dit : ‘Attends, une semaine avant, tu étais x, y et z ?’ Genre, je ne sais pas, c’est un peu entaché [it] ».

Kramer partage deux enfants avec Caussin ; Jolie et Jace. Le chanteur de musique country et l’ancien pro de la NFL ont été mariés pendant six ans avant de se séparer en avril 2021. Le couple a finalisé son divorce en juillet 2021.

Kramer a publiquement affirmé que Caussin l’avait trompée avec plus de 13 femmes et a admis qu’elle pensait que si elle était restée avec lui, il l’aurait « trompé pour toujours ».

La star de la musique country a expliqué comment Russell lui avait proposé lors d’un épisode précédent de son podcast « Whine Down ».

« Il nous a emmenés avec les enfants – nous avons reçu des gens pendant la journée – comme une petite fête au bord de la piscine, en été. Et il nous a emmenés avec les enfants, il a dit que c’était une belle nuit, allons nous promener », a-t-elle déclaré. rappelé.

Jolie, sa fille qu’elle partage avec Caussin, a été la première à annoncer la nouvelle à son père. Kramer a révélé que les deux avaient parlé en privé et il lui a dit : « Je suis vraiment heureux pour toi et Allan est un gars formidable. »

