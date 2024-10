Les baby-boomers vivent plus longtemps mais sont en moins bonne santé, selon une étude

LONDRES –

On peut s’attendre à ce que les baby-boomers vivent plus longtemps que leurs prédécesseurs, mais une étude récente a révélé qu’ils sont plus susceptibles de souffrir d’une moins bonne santé que les générations précédentes.

Des chercheurs de l’Université d’Oxford et de l’University College London (UCL) ont découvert que les personnes nées depuis 1945 sont en moins bonne santé que les générations précédentes au même âge, ce qui entraîne ce qu’ils appellent une « dérive générationnelle en matière de santé ».

« Nous avons constaté que les baby-boomers sont plus susceptibles d’avoir un diabète diagnostiqué par un médecin, un taux de cholestérol élevé, des problèmes cardiaques et diverses autres maladies chroniques par rapport aux générations précédentes du même âge », a déclaré Laura Gimeno, doctorante à l’UCL et auteur principal de l’étude, dans un e-mail adressé à CNN lundi. Elle a ajouté qu’il y avait également peu de preuves d’une amélioration des taux d’invalidité.

L’étude, publié dans les Journals of Gerontologya examiné les données de santé collectées auprès de plus de 100 000 personnes entre 2004 et 2018.

Les données proviennent d’adultes âgés de 51 ans ou plus aux États-Unis et de 50 ans ou plus en Angleterre et en Europe continentale. Elle couvrait plusieurs générations, dont la plus grande génération (née avant 1925) et les baby-boomers (nés entre 1946 et 1959), selon l’étude.

Dans toutes les régions examinées, la prévalence du diabète et de l’hypercholestérolémie a augmenté au même rythme, tandis que les diagnostics de cancer, de problèmes cardiaques et d’hypercholestérolémie ont augmenté le plus en Angleterre et en Europe continentale.

L’indice de masse corporelle (IMC) a également été analysé, les chercheurs ayant constaté que l’obésité ajustée selon l’âge avait augmenté dans les cohortes d’après-guerre, à l’exception de celles du sud de l’Europe.

Les niveaux de force de préhension, utilisés pour mesurer la force musculaire globale et le risque d’invalidité, ont diminué aux États-Unis et en Angleterre, mais sont restés les mêmes ou ont augmenté dans certaines autres régions d’Europe.

« Ces différences régionales reflètent probablement des différences dans l’équilibre entre les améliorations nutritionnelles et la baisse de l’activité physique », indique l’étude.

Alors que des études antérieures ont déjà montré que la santé se détériore parmi la génération du baby-boom aux États-Unis, Gimeno et ses universités ont pu montrer comment des tendances similaires peuvent être observées en Angleterre et en Europe continentale.

Les résultats étaient « généralement similaires » pour les hommes et les femmes, selon Gimeno, mais des travaux supplémentaires doivent être effectués pour comprendre comment des variables telles que le sexe et la nationalité déterminent ces changements.

Les cohortes plus jeunes d’après-guerre, comme la génération X, risquent également d’être en moins bonne santé que la génération qui les a précédées, a déclaré Gimeno.

« La génération X était plus susceptible d’être obèse, de souffrir de diabète et d’être en mauvaise santé mentale que les baby-boomers dans la quarantaine », a déclaré Gimeno. « Le fait que nous ne constations pas d’amélioration ici est préoccupant. »

Alors que le vieillissement de la population devrait s’accélérer en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et de la baisse à long terme de la fécondité, Gimeno a souligné la nécessité de davantage de prévention, pour aider les gens à éviter de développer ces maladies en premier lieu.

Cette dernière recherche semble correspondre à une tendance croissante.

En 2020, un étude suggèrent que la génération X a été confrontée à plus d’années de mauvaise santé que les baby-boomers, avec des personnes dans leur Années 40 et 50 se révèlent être en moins bonne forme physique que les personnes dans la soixantaine et au début de la soixantaine l’étaient au même âge.

L’analyse de 135 000 personnes vivant en Angleterre suggère que même si elles vivent plus longtemps, leur vie n’est pas nécessairement en meilleure santé. Les chercheurs ont décrit cette découverte comme une tendance préoccupante.