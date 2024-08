Les baby-boomers souffrent-ils de « gramnésie » ? Les parents affirment que les grands-parents oublient à quoi ressemblent vraiment les jeunes enfants

Lorsque Allie McQuaid, une thérapeute agrééa entendu un client mentionner le terme « gramnesia », elle savait exactement ce qu’il voulait dire, même si elle n’avait jamais entendu ce mot auparavant.

En se basant sur la conversation avec son client et sur des recherches extrascolaires sur Reddit, McQuaid définit la « gramnésie » comme « le fait pour un grand-parent d’oublier ce que c’est que d’avoir de jeunes enfants. En gros, ils ont une amnésie de ces premiers jours de parentalité. »

McQuaid, une mère d’un enfant de 4 ans du Maryland, raconte à TODAY.com que sa cliente a trouvé ce terme sur un forum en ligne pour les mères qui ont eu des enfants à la même époque. La cliente, qui avait l’impression que sa propre mère minimisait son expérience parentale à l’époque, s’est sentie attirée par ce terme parce qu’elle l’a vu se reproduire dans sa vie.

« C’est une expérience que vivent, je pense, beaucoup de nouveaux parents lorsque leurs propres parents sont plus ou moins impliqués dans la prise en charge des petits-enfants, et ils oublient ce que c’est que de vivre ces premiers jours post-partum », explique McQuaid.

En tant que thérapeute qui crée du contenu spécifiquement pour les « mamans du millénaire », McQuaid a créé une vidéo Instagram sur le terme pour elle @millennialmomtherapist compte.

McQuaid sirote une boisson dans une tasse « uniquement pour les bonnes vibrations » tandis que ce texte apparaît sur l’écran : « Je viens d’entendre ce terme appelé « gramnésie » lorsque les grands-parents oublient ce que c’est que d’avoir de jeunes enfants et je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point c’est précis. »

Dans la légende, McQuaid a écrit : « J’entends tellement d’histoires de mes clients qui racontent que lorsqu’ils amènent leurs enfants auprès de leurs propres parents (donc les grands-parents), ils se font bombarder de commentaires du genre : « Oh, tu n’as jamais fait de crises de colère quand tu étais enfant » ou « Je t’ai appris à être propre avant que tu aies 1 an ». »

Plutôt que de blâmer la génération plus âgée pour ce manque potentiel d’empathie, McQuaid a ajouté : « Il est également très possible que les générations plus âgées de mères n’aient pas eu l’espace nécessaire pour exprimer leurs émotions ou indiquer qu’elles avaient du mal à s’adapter à la maternité. »

Le post de McQuaid a certainement touché une corde sensible. Il a été vu 4,4 millions de fois depuis sa mise en ligne le 6 juin.

« Je ne m’attendais pas à ce que cela devienne aussi viral que je le pense », déclare McQuaid.

Son poste de suivi a été vue plus de 2 millions de fois. Cette fois, le texte dit : « Quand tes parents baby-boomers prétendent que tu n’as jamais pleuré, fait de crises de colère ou dormi toute la nuit quand tu avais 6 semaines. »

À partir des millions de vues et des milliers de commentaires, McQuaid s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de mamans qui avaient le sentiment que leur expérience n’était pas validée par leurs parents.

Les lecteurs ont écrit :

« 5 mois et ne dort pas toute la nuit ? As-tu essayé les céréales de riz ? Bébé ne marche pas ? Céréales de riz. Bébé n’est pas encore à l’université ? As-tu essayé les céréales de riz ? »

« Mon père veut savoir pourquoi mon enfant actif de 2 ans ne peut tout simplement pas « s’asseoir et lire un livre » comme je le faisais apparemment à cet âge. »

« Ma mère insiste sur le fait que la grossesse n’a jamais été difficile ou inconfortable et que ma sœur a toujours été un ange et qu’elle ne pleurait absolument pas tout le temps. Ma mémoire est assez différente. Pour les deux. MDR. »

McQuaid explique que souvent les grands-parents ne « réfléchissent pas à leur propre expérience en tant que parents et ne sont pas vraiment là pour les nouveaux parents après l’accouchement, en particulier les mères », dit-elle. « Il y avait beaucoup d’enthousiasme et de validation et le sentiment d’être entendu et compris dans les commentaires. »

Mais les nouvelles mamans n’étaient pas les seules à répondre au message de McQuaid. « Il y a eu beaucoup de commentaires de baby-boomers « Ils se défendent presque aussi », dit-elle.

« Sérieusement ? Nous sommes amnésiques si vous ne pensez pas que c’était vrai ? Ou peut-être que nos enfants n’ont pas fait de crises de colère, peut-être qu’ils pourraient demander pourquoi ou comment et apprendre quelque chose ! Tout ne doit pas être une compétition. »

« Oh, nous n’oublions rien. Nous aimons simplement regarder de l’autre côté. »

McQuaid reconnaît que la gramnésie est « un terme plaisant », mais il est aussi « tellement précis que je me suis retrouvée, quatre ans seulement après avoir été mère, à oublier quelque peu ces premiers jours. » Elle suggère que vous pourriez même inconsciemment vouloir d’oublier la phase du nouveau-né parce que « vous êtes épuisé, vous manquez de sommeil, vous vivez peut-être un traumatisme. Il se passe beaucoup de choses que vous voulez en quelque sorte bloquer et pas souviens-toi-en.”

Et alors faire Les nouveaux parents veulent avoir des nouvelles de leurs parents ? McQuaid a un post là-dessus aussi.

Voici ce qu’elle a écrit et que les grands-parents devraient transmettre à leurs enfants : « Nous avons dû oublier ce que c’était. Vous faites un excellent travail et ça va tellement s’améliorer que vous pourriez oublier à quel point c’était difficile. »

Selon McQuaid, les mères de la génération Y sont déjà accablées par trop d’informations et s’inquiètent de ne pas faire les choses de la « bonne » façon pour leurs enfants. Que les grands-parents soient atteints de gramnésie ou non, la chose la plus utile qu’ils puissent faire est de dire : « Je suis là pour toi. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com