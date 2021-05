Les baby-boomers haussiers contribuent à alimenter le marché des fusions et acquisitions des petites entreprises

Les gens profitent d’une promenade dans la rue principale historique d’Annapolis à Annapolis, dans le Maryland, le 29 avril 2021. Marvin Joseph | Le Washington Post | Getty Images

Pour Mitch Hughes, directeur général de Vizz, une société de logiciels de gestion de la construction qu’il a fondée en 1996, la pandémie a créé les conditions idéales pour les acquisitions. Vizz, qui exécute une plate-forme de visualisation qui aide les développeurs à créer des modèles virtuels réalistes, n’avait pas beaucoup de présence du côté de la fabrication. Manufacton, de son côté, avait des logiciels utilisés pour la construction modulaire, des logiciels compatibles et une «équipe de rêve» de personnes. Pourtant, en tant qu’entreprise jeune et relativement petite, elle n’a pas eu la force de répondre à l’augmentation soudaine de la demande. « Covid a créé un obstacle pour eux, mais il a créé une opportunité pour nous », a déclaré Hughes. Au début de cette année, Vizz a acquis Manufacton, gardant ainsi tous ses employés. Alors que de nombreuses petites entreprises appartenant à des baby-boomers ont été durement touchées par la pandémie, il existe également une grande cohorte d’entreprises de baby-boomers qui ont profité de la pandémie et ont enregistré des taux d’intérêt bas comme une opportunité de se développer. Selon une étude de la Fed de New York et de l’AARP, les propriétaires d’entreprise âgés de 45 ans et plus sont entrés dans la pandémie avec plus de coussin financier que leurs homologues plus jeunes. Ce coussin est plus important que jamais lorsque le monde tourne à l’envers. Selon une enquête de BizBuySell, un marché de vente en ligne, 30% des acheteurs sont des baby-boomers.

Une pandémie peut sembler une période étrange pour un marché en plein essor des fusions et acquisitions. De nombreuses petites entreprises ont souffert et beaucoup ont échoué. Les données montrent que l’aide gouvernementale n’a pas non plus transité par le système de manière équitable. Pendant ce temps, la dernière enquête CNBC | SurveyMonkey Small Business pour le deuxième trimestre 2021 a montré que de nombreux entrepreneurs s’attendent à de meilleures conditions commerciales et à une augmentation des revenus malgré une confiance nette négative dans l’ensemble et des craintes généralisées concernant un marché du travail tendu et une hausse du coût des biens. Mais certains experts en affaires et en investissement affirment que les propriétaires d’entreprise courent un gros risque de ne pas être assez optimistes après la pandémie. Les courtiers ont noté que les faibles taux d’intérêt, les prêts PPP et d’autres aides gouvernementales ont tous contribué à alimenter les acquisitions pour les entrepreneurs capables de profiter des conditions. « Ils voient un moyen d’acheter une entreprise et d’obtenir un très bon prêt. Il y a juste une tonne d’opportunités. Beaucoup de crédit », a déclaré Andrew Cagnetta, directeur général de Transworld Business Advisors à West Palm Beach, en Floride.

Les prix des offres de Main Street augmentent considérablement

Les prix ont augmenté de façon spectaculaire en raison des achats haussiers des entreprises. Selon le Indice d’optimisme des petites entreprises de la NFIB, le pourcentage net de propriétaires augmentant les prix de vente moyens a augmenté de 10 points à 36%. C’est la lecture la plus élevée depuis avril 1981, alors qu’elle était de 43%. Dans son rapport trimestriel, BizBuySell a déclaré que le prix de vente médian était de 350 000 $ au premier trimestre, une hausse de 30% par rapport à il y a un an. « Cela va sembler fou, mais l’année dernière a été ma meilleure année », a déclaré Sheila Spangler de Murphy Business Sales à Boise, Idaho, qui se concentre principalement sur les entreprises évaluées à moins de 2 millions de dollars. Elle ajoute que cette année est également « super chargée ». Bien entendu, les fluctuations de prix varient beaucoup selon la région et le secteur. Cagnetta a déclaré qu’il avait vu les prix de vente moyens doubler au cours de la dernière année.

J’ai dirigé des entreprises pour d’autres personnes pendant la majeure partie de ma carrière. J’ai toujours eu l’impression que si je pouvais gérer une entreprise pour eux, je suis à peu près sûr de pouvoir gérer ma propre entreprise très prospère. Kevin Glass, nouveau propriétaire de la franchise Pinch a Penny Pool Patio Spa

Les acheteurs sont généralement plus nombreux que les vendeurs, mais la pandémie a aggravé la situation. Cagnetta a déclaré qu’il avait vu une croissance dans quelques catégories d’acheteurs. Il y a des acheteurs de private equity et de SPAC (Special Purpose Acquisition Corporation). Ensuite, il y a les propriétaires d’entreprise qui se portent déjà bien et qui cherchent à se développer. Un autre groupe émergent est celui des acheteurs de baby-boomers qui étaient auparavant des employés d’entreprises. La pandémie a forcé de nombreuses personnes à repenser leur vie – soit en raison de licenciements, soit en repensant les priorités. La même tendance s’est produite après la Grande Récession il y a dix ans, lorsqu’il y a eu une «vague de dislocation», a déclaré Bob House, président de BizBuySell. « Les gens se tournent vers la propriété d’entreprise comme moyen de gagner leur vie, comme une sorte de réinitialisation », a déclaré House. Kevin Glass est devenu propriétaire d’une franchise de Pinch a Penny Pool Patio Spa à Conroe, au Texas, après avoir été mis en congé au début de la pandémie. Avec 35 ans dans l’industrie pétrolière et gazière à son actif, Glass avait déjà réfléchi au prochain chapitre de sa carrière. Il savait qu’il était dans une position vulnérable avant même la pandémie et avait exploré des options. Une fois qu’il a été mis en congé, cette recherche a démarré à la vitesse supérieure. Glass dit qu’il a reçu une pension de retraite lorsqu’il a été licencié, mais qu’il n’aurait pas pu continuer à vivre son style de vie actuel. Il a utilisé le programme de retraite pour financer l’acquisition de l’entreprise. Glass a étudié les franchises en particulier en raison du soutien d’un modèle d’entreprise établi. Il a également considéré la valeur de revente. Le programme de financement à intérêt fixe de Pinch a Penny a encore adouci l’accord. « J’ai dirigé des entreprises pour d’autres personnes pendant la majeure partie de ma carrière. J’ai toujours eu le sentiment que si je pouvais gérer une entreprise pour eux, je suis presque sûr de pouvoir gérer une entreprise très prospère », a déclaré Glass.

Secteurs d’activité où les transactions sont en plein essor