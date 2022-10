Les baby-boomers de la Colombie-Britannique n’ont plus la plus grande empreinte carbone à la maison, selon un sondage – Kelowna Capital News

La génération X a désormais une empreinte carbone plus élevée que les baby-boomers, selon une nouvelle enquête menée par BC Hydro.

Ce changement intervient alors que les baby-boomers (âgés de 58 à 78 ans) commencent à réduire leurs effectifs dans des condos ou des appartements, tandis que la génération X (âgée de 42 à 57 ans) emménage dans des maisons plus grandes avec plus de commodités.

L’enquête menée auprès de près de 800 Britanno-Colombiens a révélé que lorsqu’il s’agit d’apporter des changements de mode de vie plus écologiques, la génération X n’est tout simplement pas disposée à faire les coupes, malgré la conviction que les générations plus âgées sont moins sensibles à l’environnement.

Ils sont 60 % moins susceptibles d’opter pour des véhicules électriques, 90 % moins susceptibles de réduire leur utilisation d’appareils à gaz et 60 % moins susceptibles d’abandonner les systèmes de chauffage au gaz par rapport à la génération Y. De tous les groupes interrogés, la génération X est également plus susceptible de croire que l’impact du changement climatique est exagéré.

“La génération X emménage dans des maisons plus grandes qui ont plus de commodités, beaucoup dépendent encore fortement de choses comme le gaz naturel pour le chauffage et les appareils et des extras comme des foyers extérieurs alimentés au gaz ou au propane”, a déclaré Susie Rieder de BC Hydro. Média de presse noir.

Ces maisons sont en moyenne deux fois plus grandes que celles habitées par la génération Y et les maisons plus grandes entraînent une consommation d’énergie et des émissions plus importantes.

Chauffer une maison de 1 500 à 2 000 pieds carrés au gaz naturel pendant un an émet environ deux tonnes de CO2, soit l’équivalent de parcourir 8 000 kilomètres. Ce nombre augmente lorsque des appareils tels que les tondeuses à gazon, les radiateurs de porche et les appareils à combustible fossile sont pris en compte.

“La génération X a la plus grande opportunité d’apporter des changements à la maison qui peuvent réduire leurs émissions et réduire leurs coûts”, a déclaré Rieder. “Passer spécifiquement à l’électricité plutôt qu’au gaz naturel, car c’est plus propre et plus rentable lorsque vous utilisez des choses comme une pompe à chaleur par exemple.”

Plusieurs solutions sont proposées par le rapport, notamment opter pour des appareils électriques, passer à un véhicule électrique, chauffer stratégiquement sa maison et installer une pompe à chaleur.

Une enquête annuelle sur l’utilisation résidentielle de 2020 a montré que le chauffage au gaz est toujours le moyen le plus populaire de chauffer votre maison, cependant, il existe des options pour installer une pompe à chaleur qui la rendra plus abordable et contribuera à réduire l’empreinte carbone personnelle.

“De nombreuses maisons plus anciennes n’ont pas de pompes à chaleur installées à moins que quelqu’un n’ait fait une rénovation, c’est donc quelque chose dont peu de gens sont peut-être informés”, a déclaré Rieder, notant les nombreux rabais disponibles pour ceux qui cherchent à changer de chauffage. leur maison à des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Cependant, si l’installation d’une pompe à chaleur n’est tout simplement pas une option, d’autres modifications peuvent être apportées, telles que des thermostats intelligents et des coupe-froid. Garder un œil sur votre utilisation est également un excellent moyen de réduire les émissions et les coûts.

“Vous pouvez consulter votre “compte myhydro” et vous pouvez voir les moments de la journée où vous avez le plus consommé d’électricité et ce qui pourrait y contribuer, et vous pouvez également voir comment le réglage de votre thermostat peut avoir un impact sur votre électricité.”

Des informations sur les remises pour les pompes à chaleur et les véhicules électriques sont disponibles sur bchydro.com/clean.

