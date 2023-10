NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Oscar Wilde a dit qu’« avec l’âge vient la sagesse ». J’ajouterais, je l’espère. Mais travaillez près de la capitale nationale pendant un certain temps et vous pourriez penser que Wilde avait tout à fait tort.

Pourtant, les baby-boomers (et je suis à la queue de ce groupe, c’est triste à dire) ont une certaine sagesse à partager avec leurs homologues de la génération Z. Je pense que les Millennials ont déjà suffisamment payé leur cotisation pour pouvoir savoir des choses. Le dernier Millennial est né en 1994, ils ont donc tous près de 30 ans ou plus.

Tout d’abord, les baby-boomers ne sont ni plus intelligents ni meilleurs que les nouvelles générations. Les générations YouTube disposent de moyens d’apprentissage que la plupart des personnes âgées ne maîtriseront jamais. Nous sommes simplement plus expérimentés.

Chaque nouvelle génération est sûre d’avoir accaparé le marché de la jeunesse et du cerveau, pour ensuite découvrir que la jeunesse se tourne vers l’âge mûr, puis vers l’âge d’or. Ma génération est toujours meilleure que les générations qui l’ont précédée. Quelle que soit ma génération.

L’ASCENSION DES PARENTS MILLÉNAIRES

Il convient de noter que le groupe qui a écrit la chanson « My Generation » a vieilli comme tout le monde. Pour citer la chanson, « J’espère mourir avant de vieillir ». Pete Townsend, qui aurait écrit ces paroles mémorables, a eu 78 ans en mai. Oops.

Pour les Zoomers qui lisent ceci, un jour, vous serez aussi vieux et moqués par les jeunes. Ainsi va. Gén Alpha, vous êtes sur le pont.

Quant aux cerveaux, (Cerveaux ! Criez les fans de films de zombies.) ils ne sont pas si géniaux si vous ne savez pas quoi en faire. C’est pourquoi la sagesse est importante. Alors laissez-moi vous livrer une bonté pleine de sagesse :

Décrochez ce foutu téléphone : Je sais, vous faites partie de la génération qui envoie des SMS. Vous préférez envoyer des SMS, discuter ou peut-être envoyer un e-mail. J’utilise les SMS, Facebook Messenger, Signal, Twitter, Telegram et les hiéroglyphes pour communiquer avec les jeunes. OK, cette dernière partie que nous appelons maintenant les emojis. Je suis adaptable. Essayez-le. Dans le monde des affaires, il faut toucher les gens. Beaucoup d’entre eux sont plus âgés que vous et utilisent le téléphone pour, vous savez, parler.

Mais il y a bien plus qu’une simple préférence. Vous ne pouvez pas distinguer l’inflexion ou le ton d’un texte. Un commentaire sarcastique qui vous déclenche (et nous savons que cela arrive souvent) pourrait en fait être une blague dont vous auriez ri… si vous l’aviez entendu à voix haute. Les SMS et les e-mails sont également faciles à ignorer. Appelez quelqu’un et vous pourrez le localiser. Il y a plus d’immédiateté. C’est plus personnel.

LES MILLENNIALS SENTENT QU’ILS ONT MANQUÉ UNE « OPPORTUNITÉ EN OR » D’ACHETER UNE MAISON

Le Washington Post donne d’autres conseils : « La nouvelle étiquette des appels téléphoniques : envoyez d’abord des SMS et ne laissez jamais de message vocal. » Je sais que cela va vous choquer, mais le Post a tort.

Oui, il faut travailler : Les McJobs, c’est bien quand on est jeune. Mais ils ne paient pas assez pour les belles choses de la vie, comme la nourriture autre que le Ramen. Ne vous contentez pas de suivre les conseils de Boomer à ce sujet. Les personnes les plus accomplies sont celles qui travaillent le plus dur, quel que soit leur âge. Taylor Swift passe des heures sur chaque représentation et a gagné sa place au sommet de l’industrie musicale. Son éventuel petit ami, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, a également travaillé (ewww, ce mot) d’arrache-pied pour devenir le meilleur à son poste dans la NFL.

Et puis il y a M. Beast, l’IRL Jimmy Donaldson. Le phénomène YouTube n’est qu’un bourreau de travail de 25 ans, mais il a construit une marque mondiale pour ses vidéos, son association caritative et ses produits alimentaires appelée Feastables. Ce n’est pas un fainéant. Essayez-le.

Mais travailler dur ne suffit pas. La vieille expression est vraie, ce n’est pas ce que vous savez, c’est qui. Réseautez, faites-vous des amis, en particulier ceux qui savent gagner de l’argent ou qui connaissent ceux qui le peuvent. C’est la véritable raison pour laquelle les gens fréquentent des universités de renom.

Faire le calcul: J’entends les cris pendant que je tape. Oui, il y a des mathématiques sur la finale réelle. Vous avez besoin de mathématiques pour déterminer les impôts, les pourboires et combien vous pouvez dépenser pour des choses. Oubliez le calcul, sauf si vous l’utilisez pour le travail. Vous n’avez pas vraiment besoin d’Algèbre II et de Trig ou de la plupart des autres choses que vous avez apprises à l’école. Mais les mathématiques, c’est le pouvoir.

LA CAPACITÉ ET L’AMBITION DES MILLENIALS SONT EN QUESTION À LA SUITE DE NOUVEAUX SONDAGES : « SORTEZ ET TROUVEZ UN EMPLOI »

De mauvais calculs sont la raison pour laquelle tant de jeunes sont lourdement endettés pour leurs études. Si vous empruntez 100 000 $ pour obtenir un diplôme qui vous rapportera 30 000 $ par an, vous n’avez pas suffisamment appris les mathématiques. La plupart de votre génération et plusieurs générations avant vous ne connaissent pas les chiffres de base. Ils n’avaient pas de religieuses coriaces qui les forçaient à apprendre les tables de multiplication (Merci, sœur Ludmilla !) et n’avaient jamais appris à faire des mathématiques de base dans leur tête. Vous n’avez donc pas besoin d’apprendre grand-chose pour devenir chef de classe.

Ce grand latte aux épices à la citrouille que vous avez acheté chez Starbucks ne vous coûte que 6 $. Profitez-en comme un régal, bien sûr. Achetez-en un tous les jours pendant une semaine et cela coûte 42 $. Achetez cela ou son équivalent tous les jours pendant un an et cela représente 2 190 $.

Ce n’est pas le prix du café. Cela représente quelques paiements de voiture ou même de l’argent pour des prêts étudiants. Faire un budget afin que vous puissiez savoir où vous dépensez votre argent. Et supprimez les choses inutiles que vous ne pouvez pas vous permettre. Ce ne sont que des mathématiques.

Apprenez à faire des choses : Tes parents étaient intelligents. (Assez intelligents pour vous mettre au monde et vous mener jusqu’ici.) La raison pour laquelle ils pouvaient se permettre tous ces extras comme la nourriture et les vêtements est qu’ils n’ont probablement pas gaspillé d’argent. Toutes ces petites choses que vos parents ont faites leur ont permis d’économiser une tonne d’argent. Cousez un bouton et tout ce que cela vous coûte, c’est le prix d’un petit kit de couture – une fois. Payez quelqu’un et cela revient plutôt à 10 $ – à chaque fois. La lessive est pire car elle doit être faite tout le temps. N’achetez pas trop de vêtements nettoyés à sec uniquement si vous pouvez l’aider. Le nettoyage à sec fera un trou dans votre budget.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’AVIS DE FOX NEWS

Apprendre à cuisiner. C’est beaucoup moins cher que d’acheter des plats à emporter ou Uber Eats. Vous n’avez pas besoin d’être doué dans ce domaine. Apprenez à cuisiner les aliments que vous aimez. Obtenez des recettes de votre famille et demandez-leur de vous guider. Ils seront vraiment flattés.

Concentrez-vous sur votre santé : Les Millennials apprennent déjà que votre santé commence à décliner même à partir de la trentaine. Les blessures qui guérissent rapidement à l’adolescence prennent leur temps à mesure que vous vieillissez. Alors, mangez mieux, développez de bonnes stratégies d’entraînement qui incluent des poids, pas seulement du cardio. Créez une liste de documents sur lesquels vous pouvez compter et consultez-les régulièrement. Cela inclut les dentistes, les ophtalmologistes et bien plus encore. Il est beaucoup plus facile d’empêcher quelque chose de se produire plutôt que de le réparer par la suite.

Les blessures et les maladies sont presque inévitables. Faites attention quand ils surviennent. Si vous vous blessez, faites de la physiothérapie pour aller mieux. Vous me remercierez vraiment pour celui-ci.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ceci est juste une liste de départ. Les SparkNotes pour la vie. Il y en a beaucoup plus sur les relations, les amis, la famille, la foi, avoir des enfants, éviter la culture des relations amoureuses et bien plus encore. Une grande partie de cela, vous devez l’apprendre par vous-même.

Mais malgré tout cela, acceptez que vous ferez des erreurs. Nous avons fait notre part. Ne soyez pas trop dur avec vous-même.