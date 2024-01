Les Aztèques perdent le contact au tir et tombent face à l’État de Boise dans un autre environnement hostile

La dernière fois que l’État de San Diego a perdu un match de basket-ball masculin à Boise State, il n’a plus perdu avant la finale du championnat national.

Alors voilà.

Mais les difficultés des Aztèques dans des environnements routiers hostiles se sont poursuivies, perdant leur tir en seconde période, perdant le match 67-66 et perdant leur dernière tentative de s’emparer de la course Mountain West.

Ce n’est pas un crime d’échouer à l’ExtraMile Arena de 12 480 places, qui était presque complet pour l’occasion, le premier match de basket-ball à domicile sur CBS dans l’histoire de l’école. Les Broncos ont remporté 23 des 24 derniers matchs ici, le seul contretemps survenant mardi soir contre l’UNLV et six des sept derniers contre le SDSU.

“Manque de concentration, manque de concentration”, a déclaré le gardien Reese Waters. « Ce n’est jamais la faute de quelqu’un en particulier. C’est un sport d’équipe. Nous avons perdu la partie. Nous étions là, mais nous n’avons pas remporté la victoire.

Les Aztèques (15-4, 4-2) ont désormais une fiche de 3-4 dans les vrais matchs sur route. L’une des victoires a nécessité un buzzer à l’UC San Diego après avoir été mené par 14 à sept minutes de la fin. Un autre a nécessité un blocage de dernière seconde à San Jose State après une mission défensive ratée.

Samedi, ils sont passés de 54,5 pour cent de tirs en première mi-temps à 34,5 pour cent en seconde, et cela après qu’une paire de 3 dans les 10 dernières secondes ait rendu le score final plus serré qu’il n’y paraissait. Avant cela, ils étaient 4 sur 24 derrière l’arc après un 5 sur 21 mercredi soir contre le Nevada.

Le garde de l’État de Boise, O’Mar Stanley, travaille pour le poste alors que les gardes de l’État de San Diego, Lamont Butler, à gauche, et Reese Waters défendent. (Darin Oswald/AP)

Mais cela était particulièrement déchirant pour d’autres raisons.

Premièrement, ce qui s’est passé l’année dernière : il a marqué 14-0 au cours des cinq dernières minutes après avoir mené par huit. Cette année n’a pas été aussi dramatique mais a eu une sensation similaire : en hausse de 50-49 avec 7h30 à jouer, en baisse de 63-54 avec 2h51 à jouer.

Deuxièmement, comment c’est arrivé.

Les Aztèques ont parfaitement suivi le plan de jeu. Ils ont remporté la bataille de rebond 34-32, avaient un avantage de 24-10 au score sur le banc, ont eu plus de points sur les revirements et plus de points dans la peinture, ont maintenu les Broncos à 39,3 pour cent de tir.

Ils ont éliminé Max Rice, le fils de l’entraîneur-chef qui les a incendiés pour 26 points l’année dernière, y compris une séquence personnelle de 12-0 sur la séquence qui comprenait un 3 encaissé. Samedi : quatre points et quatre fautes sur 1 sur 8 aux tirs ( avec deux ballons d’air).

Ils ont limité le meilleur buteur Tyson Degenhart à 11 points, soit cinq de moins que sa moyenne de la saison. Ils ont limité Chibuzo Agbo, un tireur à 44,7 pour cent derrière l’arc, à 1 sur 5.

“Nous avons fait du bien aux gens qui se font habituellement vacciner pour eux”, a déclaré Waters. «Crédit aux (autres) personnes qui se sont mobilisées et ont fait le travail.»

Les autres gars :

O’Mar Stanley est entré dans la journée 4 sur 19 derrière l’arc. Il est allé 3 sur 3 en route vers 17 points.

Cam Martin était 3 sur 18. Il était 1 sur 1.

Et le transfert de l’UC San Diego, Roddie Anderson III, avait déjà doublé sa moyenne de but (4,5) à la mi-temps et avait terminé avec un sommet de 14 alors que les Aztèques l’avaient laissé à plusieurs reprises ouvert pour doubler le poste. Il tirait à 20 pour cent à partir de 3 ; il en a fait un aussi.

“J’ai dit à l’équipe”, a déclaré Anderson, “nous devions prendre ce match personnellement.”

Les Broncos (13-5, 4-1) ont adopté une approche similaire du côté défensif, obligeant quelqu’un qui ne s’appelle pas Jaedon LeDee à les battre. Face à des équipes doubles régulières, LeDee a terminé avec 13 points, égalant son plus bas niveau de la saison, avec huit rebonds et quatre revirements – notamment une faute de charge en cinq avec 3:52 à jouer.

“Ce mec est un sacré joueur”, a déclaré l’entraîneur des Broncos, Leon Rice. « Il s’est retrouvé dans le débat national pour le joueur de l’année, pas seulement pour le joueur de conférence de l’année. Son année a été incroyable. Vous n’allez pas le garder avec un seul gars. Toute l’équipe doit le faire.

Cependant, personne d’autre n’a pu capitaliser. Waters avait 10 points ; personne d’autre n’a atteint le double des chiffres.

Pourtant, les Aztèques sont restés et ont été menés d’un point lorsque LeDee a réussi un saut contesté avec 6:31 à jouer.

Le tueur : Ils ne réussiraient pas un autre panier avant la fin de 20 secondes, avec un score de 0 sur 7 avec deux revirements.

“Je pensais que nous exécutions beaucoup de bons sets et que nous obtenions des looks décents”, a déclaré l’entraîneur Brian Dutcher. « Évidemment, leur défense s’est améliorée en seconde période. Mais vous parlez de deux équipes – une classée 21e et une classée 25e (en efficacité défensive de Kenpom) – qui sont vraiment bonnes défensivement. Ils ne vous donnent pas de choses faciles.

Le résultat a été une série de 10-2 qui a porté l’avance à neuf. La presse des Aztèques les a amenés à 66-63 sur le profond 3 de Waters à 10 secondes de la fin. Rice a été victime d’une faute et a réalisé l’un des deux lancers francs, puis le 3 tout aussi profond de Lamont Butler juste avant que le buzzer ne le coupe à un.

Trop peu, trop tard.

Le garde de Boise State, Roddie Anderson III, plonge pour une balle lâche au milieu du terrain. (Darin Oswald/AP)

Jetez le match de l’année dernière à la Viejas Arena, lorsque Boise State était sans son meneur de jeu titulaire, et les six derniers matchs entre les équipes ont été décidés par une moyenne de trois points.

“Quels matchs épiques nous avons eu avec ces gars au fil des ans”, a déclaré Rice, l’entraîneur-chef. « Tout se résume à ce que vous avez vu. J’étais vraiment fier de nos gars parce qu’ils continuaient à scier du bois. C’est ce qu’il faut.

« Vous ne pouvez pas vous décourager quand tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, car l’équipe contre laquelle nous venons d’affronter rend difficile de suivre votre chemin. Tu dois l’apprendre. Aucune des deux équipes ne va se donner le jeu. Vous devez aller le gagner.

Notable

Prochain rendez-vous : mardi à domicile contre le Wyoming (18h, CBS Sports Network)…

Le SDSU a terminé 16 sur 19 sur la ligne, ce qui en fait seulement sa cinquième défaite (en 21 matchs) au cours des 14 dernières saisons en tentant au moins 19 lancers francs et en réalisant au moins 84 pour cent d’entre eux… Boise State a mené pendant 34 :47 du match. match… Les Broncos ont tenu les cinq adversaires de Mountain West sous leur moyenne de score de la saison. Le SDSU était en moyenne de 76,6… Elie Saunders est entré dans le troisième match de ses 20 derniers derrière l’arc et a raté ses deux premières tentatives samedi avant d’en marquer une… Micah Parrish a commis une faute…

Après les officiels relativement inexpérimentés affectés au match du SDSU au Nouveau-Mexique la semaine dernière, l’équipe compte depuis lors deux équipes vétérans. Deux des trois samedi — Randy McCall et Gerry Pollard – ont travaillé sur Final Fours. Eric Curry, un arbitre de longue date de Mountain West, était le troisième… L’appel le plus controversé est survenu au milieu de la première mi-temps, lorsque LeDee a fait repousser le ballon par Degenhart, ses bras ont volé en l’air puis ont frappé Degenhart à la tête en les abaissant. . Au départ, les officiels n’allaient pas revoir la pièce, mais l’arène a montré une rediffusion sur le tableau vidéo et ils ont changé d’avis quelques instants avant que le SDSU ne se prépare à entrer. Ils ont finalement évalué LeDee avec un Flagrant 1, donnant à Boise State deux lancers francs et le ballon. (Les commentateurs de CBS étaient tous deux en désaccord avec la décision.)