Les Aztèques offrent une performance de rebond, les meilleurs du Nevada la nuit où les anciens grands sont honorés

Si vous voulez un jeu qui résume vraiment la victoire 71-59 de l’État de San Diego contre le Nevada mercredi soir à la Viejas Arena, ce n’était pas les deux dunks de Jay Pal, ni les 3 d’embrayage de Reese Waters en seconde période, ni le blocage de Jaedon LeDee sur Wolf Pack. le gardien vedette Kenan Blackshear avec le jeu en jeu.

C’était à 10h35 de la fin de la première mi-temps.

Pal a raté un lancer franc. Rebond offensif.

Waters a commis une faute et a raté le deuxième des deux lancers francs. Rebond offensif.

LeDee a commis une faute et a raté le deuxième des deux lancers francs. Rebond offensif.

Micah Parrish a tiré un coup de banque par-dessus la jante. Rebond offensif et remise en place par Elijah Saunders.

Quatre rebonds offensifs, cinq points, un constat.

Un soir où Michael Cage et Judy Porter avaient leurs maillots accrochés aux chevrons de la Viejas Arena, les Aztèques (15-3, 4-1) ont honoré les rebondeurs masculins et féminins de tous les temps de l’école avec leurs actions sur le terrain, une saison -20 rebonds offensifs élevés et une marge globale de 44-25 sur les planches.

Leur meilleur tir a été un tir manqué.

Vous pouvez planifier tout ce que vous voulez pour des jeux prédéfinis. Vous pouvez doubler l’équipe LeDee dans le message autant que vous le souhaitez. Mais comme aime à le dire l’entraîneur Brian Dutcher, « il n’y a pas de double équipe pour un rebond offensif ».

Et cela les a sauvés une nuit où ils n’avaient pas le gardien senior Darrion Trammell, sont allés 5 sur 21 derrière l’arc à 3 points, ont raté 12 lancers francs et ont perdu une avance de 16 points.

“Notre défense et nos rebonds ont fait la différence dans le match”, a déclaré l’entraîneur Brian Dutcher. “Et c’est le basket-ball des Aztèques.”

“Nos incontournables”, a déclaré LeDee, dont l’équipe a cédé 14 rebonds offensifs lors de la défaite 88-70 de samedi au Nouveau-Mexique. « Nous n’avions pas l’impression d’avoir fait de notre mieux lors du match précédent. Nous nous sommes donc vraiment entraînés à l’entraînement et c’était vraiment l’une de nos priorités ce soir.

Reese Waters (14) tente un tir contre le garde du Nevada Jarod Lucas (2) lors du match de mercredi à la Viejas Arena. (Meg McLaughlin/L’Union-Tribune de San Diego)

Les choses sont devenues difficiles au milieu de la seconde mi-temps, lorsque les Aztèques sont restés près de 10 minutes sans marquer sur leur premier tir de possession et ont vu une avance de 14 points à la mi-temps s’évaporer jusqu’à zéro.

Score à huit minutes de la fin : Aztèques 48, Wolf Pack 48.

Mais Blackshear (14 points, sept passes décisives) a commis sa quatrième faute à 6:42 de la fin et s’est rendu sur le banc avec les Aztèques en avance de deux. Lorsque l’entraîneur du Nevada, Steve Alford, a demandé un temps mort 95 secondes plus tard dans le seul but de le remettre en jeu, les Aztèques menaient huit.

Trop tard.

“Je pensais qu’après la mi-temps, nos gars avaient vraiment bien joué”, a déclaré Alford. « Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Nous avons égalisé à six ou sept minutes de la fin, mais notre jeu au tableau était encore une fois atroce. … C’est difficile de gagner quand on concède 20 rebonds offensifs.

LeDee est passé de trois lancers francs contre le Nouveau-Mexique à 12 mercredi, terminant avec 22 points sur 7 sur 9 aux tirs, 12 rebonds, sept fautes nulles et trois interceptions (mais aucune passe décisive et cinq revirements).

Après que des officiels relativement inexpérimentés aient travaillé lors du match de samedi dernier au Nouveau-Mexique, avec beaucoup de consternation des deux côtés, les Aztèques ont eu l’honneur de présenter leur équipe la mieux notée de la saison de conférence : Paul Szelc, Gregory Nixon et Deron White. Il s’agit, dans l’ordre, des numéros 13, 31 et 72 du classement des arbitres Kenpom.

Et dès le saut d’ouverture, tous ces non-appels samedi sont devenus des sifflets.

“Je vais juste là-bas et je joue”, a déclaré LeDee. « Si je reçois des appels, je reçois des appels. Si je ne le fais pas, je dois simplement y jouer. Samedi, c’était juste quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. … Aujourd’hui, nous avons reçu quelques appels, alors nous avons couru avec ceux-là.

Le centre du Nevada, KJ Hymes, a commis une faute. Trois de ses coéquipiers ont terminé avec quatre.

“Vous me connaissez, je n’ai pas le droit de commenter ce genre de choses”, a déclaré Alford. « Nous avons obtenu 17 lancers francs. Qu’ont-ils obtenu ?

Trente-quatre ans, lui a-t-on dit.

“Il est trente-quatre heures moins 17”, a-t-il poursuivi, “donc nous devrons également comprendre cette pièce.”

Le garde d’État de San Diego Miles Byrd (21) et l’attaquant Jay Pal (4) célèbrent après que les Aztèques ont battu le Nevada. (Meg McLaughlin/L’Union-Tribune de San Diego)

Waters a mis fin à une mini-chute qui a coïncidé avec une entorse à la cheville, marquant neuf de ses 14 points en seconde période et terminant le meilleur +17 de l’équipe avec lui au sol. Il a également été le principal défenseur du meilleur buteur du Nevada, Jarod Lucas, qu’il connaît bien sur la scène du basket-ball de Los Angeles et du Pac-12 (lorsque Waters était à l’USC et Lucas à l’Oregon State). Lucas était 1 sur 6 sur 3 et avait neuf points, huit de moins que sa moyenne.

Pal a ajouté huit points et 10 rebonds en 21 minutes en sortie de banc lors d’une soirée où Saunders, le joueur à 4 titulaire, avait deux points sur 1 sur 5 aux tirs.

Trammell a assisté à l’entraînement de mardi, mais est resté malade à l’écart. L’espoir était qu’il se rétablisse à temps pour le match, mais son état s’est aggravé et il est resté à la maison.

Cela n’a pas changé la formation de départ, mais Dutcher a choisi d’opter pour une rotation de huit hommes et d’utiliser Miles Byrd, étudiant en deuxième année de 6 pieds 7 pouces, comme meneur de jeu suppléant lorsque Lamont Butler (35 minutes) avait besoin d’une pause.

Tout se passait bien puisque les Aztèques prenaient les devants 12-4, 19-8, 28-16, 38-22 et finalement 38-24 à l’entracte. Le Nevada (15-3, 2-2) est entré dans le match en tête de Mountain West avec un pourcentage de réussite défensif à 0,399 ; les Aztèques ont tiré à 52 pour cent, en grande partie parce que les tirs ne sont pas très loin du panier lorsque vous saisissez un rebond offensif.

Le Wolf Pack, quant à lui, a dépassé les rebonds 21-10 et était 0 sur 10 derrière l’arc, ce qui n’est pas exactement une formule pour gagner au basket-ball.

Cela a changé en seconde période. Le Nevada a ouvert 4 sur 6 derrière l’arc et a égalisé avec une course de 17-4. Une grande partie de cela est venue de l’aide de Tre Coleman (16 points), qui est entré dans la soirée en tirant à 25,6 pour cent derrière l’arc et a réalisé un 4 sur 7.

Mais le message de Dutcher lors d’un temps mort était, euh, de resserrer la défense. Et cela a conduit à des pauses rapides. Et cela a conduit à la victoire.

Score de pause rapide : 15-2, SDSU.

“Si nous devions nous battre sur le demi-terrain, je ne sais pas si nous aurions suffisamment de points pour les battre”, a déclaré Dutcher. “Mais nous sommes sortis dès le break, et c’était toute la différence du monde.”

Notable

Prochaine étape : à Boise State samedi avec un rare conseil matinal (11h heure locale, 10h PST sur CBS)… Milton « Milky » Phelpsqui a mené le SDSU au titre NAIA en 1941, a également vu son maillot accroché aux chevrons de la Viejas Arena lors d’une cérémonie à la mi-temps… Les Aztèques ont désormais une fiche de 12-0 en tant qu’équipe non classée cette saison… Ils ont gagné pour les 15ème temps normal à la maison et 31St temps après une défaite alors que le prochain match aura lieu à la Viejas Arena… Cette victoire en fait la 10e des 11 dernières contre le Nevada… C’était le troisième match en carrière de LeDee avec au moins 20 points, 10 rebonds et trois interceptions. Cela le lie à Jamal Franklin pour la plupart par un Aztèque depuis 2005-06. Kawhi Léonard, Jalen McDaniels, Chase Tapley et Billy Blanc chacun en avait un.