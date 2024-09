Les avortements sont en baisse depuis l’interdiction de six semaines en Floride, mais pas autant que dans d’autres États, selon une étude

Lorsque l’interdiction des avortements après la sixième semaine de grossesse est entrée en vigueur en Floride le 1er mai, le nombre d’avortements n’a pas diminué autant que lorsque d’autres États ont mis en œuvre des politiques similaires, selon les estimations d’une étude publiée jeudi.

L’étude menée par l’Institut Guttmacher, un organisme de recherche qui soutient l’accès à l’avortement, suggère que les cliniques, les fonds pour l’avortement et les réseaux de soutien de Floride étaient mieux préparés que leurs homologues d’autres États pour aider les femmes à avorter légalement en détectant les grossesses plus tôt et en utilisant des prescriptions de pilules par télésanté hors de l’État.

C’est le dernier rapport qui souligne que les femmes trouvent toujours des moyens de mettre fin à leur grossesse malgré deux années d’interdictions et de restrictions dans les États contrôlés par les républicains depuis que la Cour suprême des États-Unis a statué. a annulé l’arrêt Roe v. Wade et a mis fin au droit national à l’avortement. Des études antérieures ont révélé que le nombre d’avortements à l’échelle nationale a légèrement augmenté par rapport à la période antérieure à cette décision.

« Une infrastructure de fonds pour l’avortement et d’organisations de soutien est réellement entrée en jeu pour permettre aux patients d’accéder aux services le plus rapidement possible », a déclaré Isaac Maddow-Zimet, scientifique des données de Guttmacher, à propos des conclusions de la Floride.

En s’appuyant sur une enquête menée auprès des centres d’avortement physiques et des prescripteurs en ligne, Guttmacher estime qu’il y a eu 30 % d’avortements en moins dans l’État en mai par rapport à la moyenne des trois premiers mois de l’année, avant une augmentation des avortements en avril avant l’entrée en vigueur de la nouvelle interdiction. En juin, le nombre était légèrement inférieur, à 35 %.

Lorsque des interdictions similaires ont été mises en place ailleurs, le nombre d’avortements mensuels a chuté de manière plus spectaculaire. Il a chuté de 45 % en Géorgie après l’entrée en vigueur de la loi en novembre 2022, de près de 80 % en Caroline du Sud, où elle est entrée en vigueur en août 2023, et d’environ 50 % au Texas après l’entrée en vigueur de sa loi en septembre 2021. Le Texas a depuis mis en place une interdiction quasi totale de l’avortement. L’Iowa a également mis en place une interdiction de six semaines, mais son application n’a commencé qu’en juillet.

La disponibilité de pilules abortives prescrites légalement en Floride et dans d’autres États où l’interdiction est en vigueur est due au fait que certains États dirigés par des démocrates ont adopté des lois autorisant les prestataires à prescrire ces pilules par télémédecine aux patientes des États où l’interdiction est en vigueur. Une étude a révélé qu’en mars, avant l’entrée en vigueur de l’interdiction en Floride, les pilules prescrites par les prestataires de télémédecine dans ces États représentaient environ un dixième des avortements pratiqués aux États-Unis.

Ces lois, connues sous le nom de lois-bouclier, n’ont pas encore été soumises à un test majeur devant les tribunaux.

L’enquête de Guttmacher inclut les prescriptions effectuées hors de l’État, mais elle n’inclut pas les personnes qui ont subi un avortement en dehors du système médical officiel, par exemple en obtenant des pilules sans ordonnance.

La taille et la géographie de la Floride en font un élément important du paysage de l’avortement. Après la chute de Roe, des interdictions strictes – dont beaucoup interdisent l’avortement à tous les stades de la grossesse, avec de rares exceptions – ont été mises en œuvre dans la plupart des États dirigés par les républicains, y compris la plupart de ceux du Sud.

La Floride a également adopté une nouvelle interdiction, mais elle était beaucoup plus indulgente que la plupart des autres : elle interdisait l’avortement après les 15 premières semaines de grossesse dans la plupart des cas. Les femmes des États voisins qui ne pouvaient pas légalement obtenir un avortement chez elles se rendaient souvent en Floride pour le faire. En 2023, environ 1 avortement sur 11 en Floride concernait une patiente venue d’un autre État, selon les données de l’État.

L’interdiction de six semaines a été adoptée en 2023 et l’État La Cour suprême a statué le 1er avril que l’application de la loi pourrait commencer dans un mois.

Partout, les interdictions affectent les personnes qui cherchent à avorter, mais la Floride a des implications supplémentaires.

Troisième État le plus peuplé, il compte plus de demandeurs d’avortement que presque partout ailleurs. Et en raison de sa géographie, il faut 11 heures de route pour se rendre de Miami à l’aéroport. État le plus proche qui autorise l’avortement plus tard dans une grossesse, en Caroline du Nord. Même dans ce cas, la Caroline du Nord impose une période d’attente de 72 heures après qu’une patiente ait pris rendez-vous en personne avant qu’un avortement puisse avoir lieu, ce qui en fait une destination peu pratique pour de nombreuses femmes de Floride, y compris celles qui pourraient avoir du mal à obtenir suffisamment de congés du travail ou à organiser plusieurs jours de garde d’enfants.

Michelle Quesada, porte-parole de Planned Parenthood pour le sud, l’est et le nord de la Floride, a déclaré que les cliniques du groupe ont donné la priorité à l’obtention rapide de rendez-vous pour les patients, en particulier s’ils sont proches de la limite de six semaines, et à la formation polyvalente du personnel en échographie pour fournir une datation gestationnelle le plus rapidement possible.

Mais elle a ajouté qu’il y avait encore des femmes qui demandaient à avorter et qui se voyaient refuser l’avortement. Environ 600 d’entre elles, dans les cinq cliniques d’avortement de son groupe, ont choisi d’aller dans d’autres États avec l’aide des accompagnatrices de Planned Parenthood. Elle a ajouté qu’environ 50 patientes par semaine choisissent de se débrouiller seules, soit en poursuivant une grossesse qu’elles ne souhaitent pas, soit en obtenant un avortement en dehors d’une clinique.

Elle a déclaré que l’une des conséquences possibles de ce phénomène pourrait être que certaines patientes se précipitent pour avorter, ce qu’elles n’auraient peut-être pas fait si elles avaient eu plus de temps pour réfléchir à leurs options de grossesse.

« Aujourd’hui, des patients viennent nous voir à cinq semaines et cinq jours d’intervalle », a-t-elle déclaré, « et ils ont littéralement 24 heures pour se décider. »

Kelly Flynn, présidente et directrice générale de A Women’s Choice, qui possède des cliniques d’avortement en Floride, en Caroline du Nord et en Virginie, a déclaré que le nombre d’avortements dans sa clinique de Jacksonville, en Floride, a diminué d’au moins la moitié depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction – bien que ces patientes soient souvent vues par les autres cliniques de l’organisation.

« Cette interdiction a été dévastatrice et cruelle pour les patientes qui avaient désespérément besoin d’accéder à des soins d’avortement sûrs », a-t-elle déclaré. Et Flynn a déclaré que les fonds pour l’avortement qui aident à la logistique et au financement des voyages se rendent compte qu’ils ne sont pas aussi bien approvisionnés en dons qu’ils l’étaient après l’annulation de l’arrêt Roe.

La Floride est l’un des neuf États où les électeurs décideront en novembre s’ils souhaitent ajouter le droit à l’avortement dans leur constitution d’ÉtatEn Floride, l’amendement proposé nécessiterait 60 % des voix pour être adopté.