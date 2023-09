Les avortements seront disponibles dans le Wisconsin, même si personne n’est sûr que c’est légal

Planned Parenthood a fait une annonce quelque peu surprenante jeudi : il reprendra à fournir des soins d’avortement dans le Wisconsin, même si le litige demandant si l’avortement est légal dans cet État n’est pas encore terminé – et aucun tribunal n’a encore émis une injonction interdisant aux responsables de l’État de poursuivre les médecins qui pratiquer des avortements.

Les avortements ne sont pas disponibles gratuitement dans le Wisconsin depuis que la Cour suprême a annulé Roe contre Wade il y a plus d’un an – bien qu’en juillet dernier, un juge de l’État du Wisconsin ait statué qu’une loi de l’État vieille de 174 ans, qui semble interdire l’avortement dans tout l’État, ne le faisait pas en fait. Mais cet ordre, dans une affaire appelée Kaul c.Urmanski, concernait la tentative d’un procureur de rejeter le procès. Le Kaul le procès n’a pas encore atteint le stade où le juge rend une ordonnance juridiquement contraignante interdisant au procureur de cibler réellement les prestataires d’avortement.

Il est important de noter que la loi de 1849 en cause dans l’affaire Kaul Cette affaire en fait un crime pour « toute personne, autre que la mère » qui « détruit la vie d’un enfant à naître ». Ainsi, la loi ne peut pas être interprétée de manière plausible comme ciblant les patientes qui subissent un avortement. Planned Parenthood affirme avoir l’intention de commencer à proposer des avortements dans le Wisconsin lundi, et les patientes qui profitent de ces services devraient être à l’abri de poursuites en vertu de la loi de 1849.

Cependant, les prestataires d’avortement du Wisconsin – du moins avant la décision de Planned Parenthood – craignaient à juste titre d’être poursuivis en vertu de la loi de 1849, bien qu’il existe de solides arguments selon lesquels cette très ancienne interdiction de l’avortement a été limitée ou abrogée par une loi ultérieure.

L’annonce de Planned Parenthood intervient également environ six semaines après que les démocrates ont effectivement pris le contrôle de la Cour suprême de l’État, qui a été contrôlée par les républicains conservateurs pendant de nombreuses années. La juge Janet Protasiewicz, la plus récente membre de ce tribunal, a fait campagne en faveur du droit à l’avortement, ainsi que pour son opposition à un gerrymander qui donne aux républicains un contrôle pratiquement incassable sur la législature de l’État. Et elle a gagné sa course avec une victoire écrasante.

De plus, plusieurs législateurs républicains semblent reculer devant la menace de destituer Protasiewicz – une destitution qui violerait très probablement la Constitution fédérale – afin de l’empêcher d’annuler les cartes tridimensionnelles de l’État.

Ainsi, même si les prestataires d’avortement ne peuvent pas encore être certains qu’il est légal de pratiquer un avortement dans le Wisconsin, la combinaison de l’ordonnance du tribunal de juillet, de la nouvelle majorité de la Cour suprême de l’État et de la diminution de la menace de mise en accusation suggèrent qu’il est très probable que l’avortement sera bientôt déclaré légal dans le Wisconsin.

Alors, l’avortement est-il illégal dans le Wisconsin ou non ?

Lue isolément, la loi de 1849 semble interdire l’avortement. Cette loi prévoit que « toute personne, autre que la mère, qui détruit intentionnellement la vie d’un enfant à naître peut être condamnée à une amende maximale de 5 000 dollars ou à une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou aux deux ». Une disposition distincte prévoit une peine plus sévère de 15 ans à toute personne qui « détruit intentionnellement la vie d’un enfant rapide à naître » (« rapide » fait référence au moment où un fœtus commence à se déplacer à l’intérieur de l’utérus).

En 1985, cependant, la législature du Wisconsin a adopté une loi différente, qui ne criminalise l’avortement qu’une fois qu’un fœtus est « viable », ce qui signifie qu’un médecin a déterminé qu’« il existe une probabilité raisonnable de survie durable du fœtus en dehors de l’utérus ». cela se produit environ 23 à 25 semaines après le début d’une grossesse. La loi de 1985 remplace sans doute la loi de 1849, remplaçant l’interdiction totale de l’avortement par un nouveau régime autorisant l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale.

Néanmoins, la loi de 1849 n’a jamais été explicitement abrogée.

Dans État contre Noir (1994), la Cour suprême de l’État a semblé résoudre cette tension entre les lois plus anciennes et plus récentes en interprétant l’ancienne loi comme s’appliquant uniquement au « féticide », un acte violent commis « vraisemblablement sans le consentement de la mère », et non aux « avortements consensuels.

Les faits du Noir les cas sont vraiment horribles. Un mari a agressé sa femme enceinte cinq jours avant la date prévue de son accouchement, tuant ainsi leur enfant qui allait bientôt naître. Le mari a ensuite fait valoir que, s’il pouvait être poursuivi en vertu de la loi de 1849, cette loi pourrait également « être utilisée contre une femme ou son médecin (dans le cadre d’un avortement) ».

En rejetant cet argument, le tribunal a interprété la loi de 1849 de manière restrictive. Cette loi plus ancienne, a statué la Cour suprême de l’État, « n’est pas une loi sur l’avortement » et elle « interdit seulement l’acte criminel intentionnel de féticide : la destruction intentionnelle d’un enfant rapide à naître, vraisemblablement sans le consentement de la mère ». Pendant ce temps, la nouvelle loi de 1985 régissait les « avortements consensuels ».

La juge Diane Schlipper, juge de première instance de l’État, s’est fortement appuyée sur Noir dans sa commande de juillet dans le Kaul procès, qui concluait que la loi de 1849 « n’interdit pas l’avortement médicamenteux consensuel ».

Ainsi, même s’il n’y a aucune certitude que la décision de Schlipper sera confirmée en appel – et Schlipper n’a pas encore émis d’injonction formelle empêchant les procureurs de cibler les prestataires d’avortement – Planned Parenthood ne met probablement pas ses médecins en danger en reprenant les soins d’avortement dans le Wisconsin.

Avant que Protasiewicz ne prenne son siège, il existait un danger très réel que la majorité de droite de la Cour suprême de l’État annule ou ignore Noir. Mais ce danger semble être écarté maintenant que les démocrates disposent d’une majorité effective de 4 contre 3 à la Cour suprême de l’État.

Pourtant, la décision de Planned Parenthood de reprendre les soins d’avortement dès lundi est assez audacieuse, car elle intervient avant qu’ils puissent être absolument sûrs de la manière dont les Kaul le procès aura lieu.