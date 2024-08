Planned Parenthood, une organisation à but non lucratif américaine, effectuera les procédures dans un bus à l’extérieur de l’événement

Une clinique mobile proposant des avortements et des vasectomies gratuits à l’extérieur de la Convention nationale démocrate (DNC) à Chicago était déjà complète avant même le début de l’événement, ont annoncé les organisateurs. Les conservateurs se sont moqués du parti « stérilisation » ses électeurs.

Planned Parenthood, le plus grand fournisseur d’avortements aux États-Unis, a annoncé mercredi qu’il enverrait une clinique mobile à Chicago pour la convention démocrate de lundi et mardi. Stationnée à l’extérieur de la convention, la clinique offrira « vasectomies gratuites et avortement médicamenteux », l’organisation l’a annoncé sur X, ajoutant qu’il y aurait une liste d’attente pour les vasectomies.

Dimanche, la veille du début de la convention, Planned Parenthood a annoncé « toutes les demandes de vasectomie gratuite et d’avortement médicamenteux sont satisfaites. »

Les experts conservateurs et les utilisateurs des médias sociaux ont ridiculisé l’idée de garer une « bus de l’avortement » au DNC.















« L’homme démocrate moyen est masqué, vacciné et rendu stérile par le biais du food truck avorteur de Planned Parenthood », Le Columbia Bugle, un journal d’information de droite, tweeté. « Les démocrates sont occupés à supprimer leur prochaine génération de l’existence », L’écrivaine conservatrice Peachy Keenan a écritajoutant : « Je veux dire, d’accord. »

« Je pensais que c’était faux, mais ce n’est pas le cas » La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a commenté samedi. « Planned Parenthood va proposer des vasectomies et des avortements gratuits lors de la Convention nationale démocrate qui aura lieu la semaine prochaine. C’est difficile à comprendre et c’est vraiment déchirant. Être mère est le cadeau le plus précieux, choisissez la vie. »

La vice-présidente Kamala Harris, candidate du Parti démocrate à la présidence, a exhorté le Congrès à adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays.

Son adversaire, l’ancien président Donald Trump, a nommé les juges de la Cour suprême qui ont annulé l’arrêt Roe v. Wade, un arrêt de 1973 qui garantissait de facto le droit à l’avortement en vertu du droit à la vie privée inscrit dans la Constitution. Cependant, Trump est moins intransigeant sur la question que de nombreux législateurs républicains et soutient le droit des États à établir leurs propres lois sur l’avortement.

Trump a contribué à la rédaction du programme du Parti républicain, qui a été publié après sa convention le mois dernier. Pour la première fois depuis quatre décennies, le programme n’appelle pas à une interdiction nationale de l’avortement, affirmant plutôt que le GOP « s’opposer à l’avortement tardif tout en soutenant les mères et les politiques qui font progresser les soins prénatals, l’accès au contrôle des naissances et la FIV [fertility treatments].”