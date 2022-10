Les avortements en Arizona ne s’arrêteront pas avant un mois pendant que l’affaire se poursuit

PHOENIX (AP) – Les avortements légaux qui ont redémarré en Arizona cette semaine après qu’un tribunal a bloqué l’application d’une interdiction pré-étatique pourront se poursuivre pendant au moins cinq semaines pendant qu’une cour d’appel examine l’affaire.

Un calendrier fixé mardi pour Planned Parenthood et les avocats du bureau du procureur général de l’Arizona pour déposer leurs mémoires juridiques dans l’affaire signifie que la Cour d’appel de l’Arizona ne peut pas trancher l’affaire avant au moins le 17 novembre. La cour d’appel a bloqué l’application de la guerre civile. -la loi de l’ère vendredi, annulant au moins pour l’instant une décision du 23 septembre d’un juge de Tucson.

Les cliniques de tout l’État ont cessé tout avortement après cette décision. C’était la deuxième fois depuis que la Cour suprême des États-Unis avait annulé Roe. v. Wade en juin et a permis aux États d’interdire les avortements que les cliniques ont cessé de servir aux femmes. Ils avaient cessé les soins après l’annulation de Roe, puis avaient redémarré au milieu de l’été après qu’un juge fédéral eut bloqué une loi sur la « personnalité » qui, selon les cliniques, pourrait être utilisée pour poursuivre les prestataires.

Au moins deux des principaux prestataires d’avortement de l’État ont redémarré leurs opérations cette semaine, et un troisième a servi sans rendez-vous pour des consultations pour la pilule abortive mardi, mais n’a pas fixé de calendrier complet pour les futurs rendez-vous. Mais les avortements ne peuvent désormais être pratiqués que jusqu’à 15 semaines de grossesse en vertu d’une loi adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains et signée par le gouverneur républicain Doug Ducey en mars. La limite précédente en vertu du précédent désormais annulé de la Cour suprême était d’environ 24 semaines.

Planned Parenthood of Arizona avait exploité des cliniques pour les avortements chirurgicaux à Tucson et Phoenix et fourni des pilules abortives dans ces villes et à Flagstaff avant la décision de la Haute Cour. Il ne dessert que Tucson maintenant, mais espère reprendre le service des patients de Phoenix une fois qu’il aura du personnel en place.

Un deuxième fournisseur majeur, Camelback Family Planning à Phoenix, a commencé à fournir une gamme complète de services d’avortement lundi.

Les femmes de l’Arizona cherchant à se faire avorter ont été lésées par les lois concurrentes de l’État depuis la décision de la Haute Cour. La nouvelle interdiction de 15 semaines indiquait spécifiquement qu’elle n’abrogeait pas la loi pré-étatique qui interdit les avortements à moins que la vie de la mère ne soit en danger.

La loi sur l’interdiction de l’avortement pré-étatique a été bloquée depuis la décision de Roe en 1973, mais le procureur général républicain Mark Brnovich a demandé à un tribunal de Tucson d’autoriser son application cet été. La loi datant de 1864 est passible d’une peine de prison de deux à cinq ans.

Brnovich a déclaré que la seule raison pour laquelle la loi avait été bloquée était la décision Roe.

Un juge de Tucson a accepté, rejetant les arguments de Planned Parenthood et de sa filiale de l’Arizona selon lesquels une foule de lois sur l’avortement promulguées depuis la décision de cette affaire devraient avoir préséance sur l’ancienne loi et a levé l’injonction interdisant l’application,

Mais un panel de trois juges de la cour d’appel a annulé cette ordonnance, du moins pour le moment.

Le juge président Peter Eckerstrom a écrit vendredi qu’un sursis est approprié « étant donné le besoin aigu des prestataires de soins de santé, des agences de poursuite et du public de clarté juridique quant à l’application de nos lois pénales. Notamment, dans le litige sous-jacent, les deux parties ont demandé une certaine forme de clarification de la part du tribunal.

Bob Christie, l’Associated Press