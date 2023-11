Les avocats sont-ils un fruit favorable au diabète ?

Points clés à retenir Le profil nutritionnel des avocats, comme leur teneur élevée en magnésium et en potassium, est particulièrement bénéfique pour les personnes qui tentent de gérer ou de prévenir le diabète de type 2.

Le manque de sucre et la présence de graisses insaturées saines sont des avantages supplémentaires de ce fruit.

Parce qu’il est si polyvalent, les diététistes recommandent d’opter pour l’avocat pour la prévention et la gestion du diabète, tout en avertissant qu’un seul aliment ne fera pas ou ne détruira pas votre risque.

Si vous avez reçu un diagnostic de diabète ou si vous essayez de réduire votre risque de diabète, ce que vous mangez jouera un rôle clé dans vos objectifs de santé. Vous pouvez modifier votre régime alimentaire et votre mode de vie pour réduire votre risque de complications du diabète, et certaines de ces mesures peuvent même contribuer à inverser la situation. Si vous présentez un risque de diabète de type 2, ces changements peuvent aider à prévenir la maladie.

Suivre un régime alimentaire « adapté au diabète » est l’une des premières recommandations que votre médecin vous fera probablement, que vous ayez reçu un diagnostic de diabète ou que vous soyez à risque de le développer. Alors que de nombreuses personnes envisagent de réduire leur consommation de glucides ou de sucre, le ajout de certains aliments peut également atténuer votre risque.

L’avocat est l’un de ces aliments. Les avocats regorgent de graisses monoinsaturées, de fibres, de vitamines C, E, K et B-6 et de nutriments comme la riboflavine, la niacine, le folate, l’acide pantothénique, le magnésium et le potassium. Ils constituent également une excellente source de lutéine, de bêta-carotène et d’acides gras oméga-3.

“Il n’existe pas un seul aliment qui protégera comme par magie votre corps contre le diabète”, Mary Ellen Phipps, MPH, RDNauteur de Le livre de recettes facile sur le diabète, dit Verywell. “Mais des recherches ont montré que la consommation régulière de certains aliments peut contribuer à favoriser une glycémie saine au fil du temps.”

Voici pourquoi les avocats sont une si bonne option pour un régime alimentaire adapté au diabète.

Contrôle de la glycémie

Contrairement à la plupart des fruits, l’avocat est faible en sucre ; une tasse fournit moins de 1 gramme de sucre. Les avocats contiennent également beaucoup de graisses et de fibres saines, toutes deux associées à un meilleur contrôle de la glycémie.

La recherche suggère que les avocats pourraient aider à contrôler la glycémie. Une étude a révélé que la consommation d’avocat était liée à une diminution de la glycémie à jeun et de l’insuline ainsi qu’à une diminution des taux d’incidence du diabète de type 2. Une autre étude a révélé une association entre la consommation d’avocat et une meilleure gestion du glucose et de l’insuline, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

Soutien à la santé cardiaque

Les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès chez les personnes atteintes de diabète. Si vous souffrez de diabète de type 2, il est important de suivre un régime à la fois adapté au diabète et sain pour le cœur.

Des recherches ont montré que les régimes riches en graisses insaturées et en fibres (deux nutriments dont les avocats sont une excellente source) sont associés à moins de facteurs de risque de maladies cardiaques, comme un taux de cholestérol élevé. Une étude sur les personnes souffrant d’obésité ou de surpoids et de résistance à l’insuline a révélé que la consommation d’avocats à la place des glucides était liée à une meilleure glycémie et à un meilleur taux de cholestérol.

Source de nutriments clé

Le magnésium et le potassium sont deux nutriments essentiels à la gestion et à la prévention du diabète, et ils sont abondants dans les avocats.

Les chercheurs pensent que ces effets protecteurs pourraient être dus au rôle du magnésium dans le métabolisme du glucose et la régulation de l’insuline. Les personnes atteintes de diabète ont tendance à avoir de faibles niveaux de magnésium, et cette carence est liée à la résistance à l’insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2.

Le magnésium favorise également la santé cardiovasculaire en aidant le corps à maintenir un rythme cardiaque et une tension artérielle normaux.

Le potassium agit en tandem avec le magnésium pour garantir que le corps peut réagir et utiliser efficacement l’insuline et le glucose.

Comment ajouter l’avocat à un régime adapté au diabète

Si vous souhaitez intégrer les avocats à votre alimentation, voici quelques idées pour commencer :

Ajoutez de l’avocat à un smoothie.

Consommez des tranches d’avocat comme collation saine et riche en graisses.

Garnir les salades d’avocat pour ajouter une texture crémeuse.

Écrasez l’avocat et utilisez-le comme tartinade sur du pain grillé aux grains entiers ou comme alternative à la mayonnaise dans les sandwichs.

Ajoutez-le à des œufs brouillés ou à des omelettes pour un petit-déjeuner satisfaisant et riche en nutriments.

Pour une touche moderne à un classique, essayez d’ajouter des dés d’avocat à une salade de poulet ou de thon.

Si vous essayez de réduire votre risque de diabète, « équilibrez votre assiette avec un mélange de protéines, de glucides riches en fibres et de graisses à la plupart des repas ». Sarah Anzlovar, RDN, une diététiste professionnelle, a déclaré à Verywell. “Cela aide à stabiliser la glycémie afin que vous ne vous retrouviez pas avec plus que ce que votre corps peut utiliser à la fois.”

Il est également important de prendre des repas réguliers.

“Sauter des repas ou passer trop de temps entre les repas peut vous donner une sensation de faim excessive, et vous êtes alors plus susceptible de trop manger”, a déclaré Anzlovar. “Cela ajoute du stress à votre corps et a un impact sur la glycémie.”

Autres moyens de réduire votre risque de diabète

Phillips a déclaré que de nombreux facteurs de risque de diabète échappent à votre contrôle, notamment vos antécédents familiaux, votre génétique et votre accès à certains aliments. Mais apporter des changements là où vous le pouvez et vous y tenir sont des mesures positives que vous pouvez prendre pour réduire vos risques. Ces étapes peuvent inclure :

Manger une variété d’aliments nutritifs comme l’avoine, les haricots, le poisson, les œufs, les noix, les graines, le yogourt non sucré, les légumes fermentés, les légumes-feuilles, les raisins, les baies, les pommes et les agrumes

Choisir des glucides riches en fibres

Trouver une activité physique que vous aimez et la pratiquer régulièrement

Boire beaucoup d’eau

Obtenir suffisamment de sommeil de qualité

Gérer les niveaux de stress