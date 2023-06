Les avocats se disputent le cas d’un ancien conseiller de Trump qui a conçu une stratégie pour maintenir l’ancien président au pouvoir

LOS ANGELES (AP) – Un avocat représentant l’avocat John Eastman, l’architecte d’une stratégie juridique visant à maintenir l’ancien président Donald Trump au pouvoir après les élections de 2020, a mis en lumière mercredi les débats juridiques entourant le décompte des votes électoraux dans une défense des conseils d’Eastman au l’ancien président qui pourrait le faire radier.

Eastman, un ancien doyen de la faculté de droit, fait face à 11 accusations disciplinaires devant le State Bar Court of California résultant de son développement d’une stratégie juridique douteuse visant à faire interférer le vice-président de l’époque Mike Pence avec la certification de la victoire du président Joe Biden.

Les procureurs ont dépeint Eastman comme un avocat voyou et un facilitateur de Trump qui a fabriqué une théorie sans fondement et fait de fausses allégations de fraude dans l’espoir d’annuler les résultats des élections.

Au cours de la deuxième journée des débats, l’avocat de la défense Randall A. Miller a mis en lumière les débats savants sur la portée de l’autorité du vice-président dans le processus électoral, dans une tentative apparente de contrer l’argument selon lequel Eastman faisait des affirmations sans fondement dans une tentative de dernière minute pour sauver la présidence Trump.

Parmi ses points, Miller a souligné une note de service du 8 décembre 2020 écrite par l’avocat de Pence à l’époque, Gregory Jacob, qui a témoigné pendant une grande partie de la journée. Dans la note de service, Jacob dit à Pence qu’il y a un désaccord sur la question de savoir si le rôle de Pence est ministériel ou si le vice-président peut « jouer un rôle décisif dans la résolution des objections aux votes électoraux sur leurs mérites ».

Cependant, Pence a finalement conclu que son rôle était en grande partie cérémoniel et qu’il n’avait pas le pouvoir d’écarter les votes électoraux qui feraient du démocrate Joe Biden le prochain président, malgré la pression publique de Trump et des arguments juridiques d’Eastman.

Dans une note du 5 janvier, Jacob a fait valoir que le conseil d’Eastman de retarder le dépouillement des votes serait probablement perdu devant les tribunaux et pourrait entraîner une impasse au Congrès.

Plus tôt dans l’audience d’une journée, les procureurs qui ont appelé Jacob comme témoin l’ont guidé à travers ses interactions avec Eastman, faisant largement écho à ce que Jacob a dit au comité de la Chambre le 6 janvier lors de son enquête sur l’insurrection du Capitole de 2021.

Les affirmations d’Eastman à différents moments selon lesquelles le vice-président devrait – et avait le pouvoir de – rejeter des électeurs ou retarder la procédure ne correspondaient pas à la Constitution ou à la loi fédérale, a déclaré Jacob.

« Aucun vice-président dans toute l’histoire de notre pays n’a jamais affirmé – fait de déclaration publique – qu’il avait le pouvoir » de rejeter les certificats de vote électoral, a déclaré Jacob.

Pour Pence, « Cela n’avait aucun sens constitutionnel … que les rédacteurs de notre Constitution confèrent le pouvoir de rejeter des électeurs à un seul individu », a-t-il ajouté.

Miller a fait valoir plus tôt qu’Eastman n’avait jamais eu l’intention de voler l’élection, mais envisageait des moyens de retarder le décompte des voix afin que les États puissent enquêter sur les allégations d’irrégularités de vote. Les allégations de fraude de Trump ont été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges nommés par le républicain.

Les procureurs ont déclaré qu’Eastman avait poursuivi ses efforts pour saper les élections même après que les responsables de l’État et du gouvernement fédéral aient publiquement rejeté les allégations de fraude des alliés de Trump.

« Toute son inconduite a été commise dans un seul but: faire obstacle au décompte électoral du 6 janvier et empêcher le vice-président Pence de certifier Joe Biden comme le vainqueur de l’élection », Duncan Carling du bureau de l’avocat en chef du procès – qui est demandant la radiation d’Eastman – a déclaré dans les débats de mardi. « Il était pleinement conscient en temps réel que son plan nuisait à la nation. »

La procédure devrait durer au moins huit jours. Le California State Bar est un organisme de réglementation et le seul système judiciaire aux États-Unis qui se consacre à la discipline des avocats.

Cela peut prendre des semaines ou des mois avant qu’une décision ne soit prise.

Une fois la procédure terminée, le State Bar Court dispose de 90 jours pour déposer sa décision, qui est une recommandation qui est ensuite transmise à la Cour suprême de Californie.

Le barreau de l’État allègue qu’Eastman a violé le code des affaires et des professions de la Californie en faisant des déclarations fausses et trompeuses qui constituent des actes de « turpitude morale, de malhonnêteté et de corruption », et ce faisant, il « a violé ce devoir dans le cadre d’une tentative d’usurper la volonté du peuple américain et annuler les résultats des élections pour la plus haute fonction du pays – une attaque flagrante et sans précédent contre notre démocratie.

Eastman a été doyen de la faculté de droit de l’Université Chapman de 2007 à 2010. Il était professeur à l’école lorsqu’il a pris sa retraite en 2021.

Eastman est membre du Barreau de Californie depuis 1997, selon son site Internet. Il a été auxiliaire juridique pour le juge de la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas, et directeur fondateur du Center for Constitutional Jurisprudence, un cabinet d’avocats affilié à l’Institut Claremont. Il s’est présenté au poste de procureur général de Californie en 2010, terminant deuxième de la primaire républicaine.

Michael R. Blood, Associated Press